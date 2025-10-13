Οδυσσέας Σταμούλης για τον γάμο του: «Αν είναι κάπου εκεί ψηλά το παιδάκι μου, νομίζω ότι θα χάρηκε πάρα πολύ…»

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου έγινε γνωστό πως ο Οδυσσέας Σταμούλης παντρεύτηκε με την αγαπημένη του Ντίνα, σε έναν πολιτικό γάμο ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε στενό κύκλο. Ο γνωστός ηθοποιός, μίλησε για το ευτυχές γεγονός στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται στην «Super Κατερίνα» σήμερα (13/10). Μάλιστα, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε με πολύ γλυκό και συγκινητικό τρόπο και στον 11 ετών γιο του, ο οποίος τον Αύγουστο του 2023 έχασε τη ζωή του από πνιγμό, στους Φούρνους Ικαρίας.

Μιλώντας για τον γάμο του, ο Οδυσσέας Σταμούλης είπε ότι: «Ευχαριστώ για τις ευχές σας και ευχηθείτε μας καλή ζωή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, αν είναι κάπου εκεί ψηλά που λένε το παιδάκι μου, νομίζω ότι θα χάρηκε πάρα πολύ, γιατί την είχε σαν δεύτερη μητέρα του. Αυτό θέλω μόνο να πω και να σας ευχαριστήσω πολύ για τις ευχές σας!».

«Προσπαθούμε να ανοίξουμε έναν κύκλο γαλήνης. Ο αδελφός μου ήταν μάρτυρας στον γάμο. Ο αδελφός μου όπως και η Ντίνα, είναι οι άνθρωποι που είναι πάντα δίπλα μου», πρόσθεσε ο αγαπημένος ηθοποιός.