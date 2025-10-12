Οδυσσέας Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο σε στενό κύκλο – ΦΩΤΟ

ΓΑΜΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Ο ηθοποιός Οδυσσέας Σταμούλης επισημοποίησε τη σχέση του με την αγαπημένη του σύντροφο, Ντίνα, πραγματοποιώντας πολιτικό γάμο σε στενό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από μία σειρά στιγμιότυπων που ανέβασε η σύζυγός του στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι φωτογραφίες απαθανάτισαν το ζευγάρι ευτυχισμένο μέσα στην αίθουσα του δημαρχείου. Κοντά τους είχαν αγαπημένα πρόσωπα.

Ο Οδυσσέας Σταμούλης επέλεξε συνειδητά να ζήσει τη στιγμή ευτυχίας με διακριτικότητα.

Ο γάμος αυτός σηματοδοτεί μία νέα αρχή για τον ηθοποιό, ο οποίος βίωσε μία ανείπωτη τραγωδία πριν από δύο χρόνια, όταν πνίγηκε ο 11χρονος γιος του κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.

ΓΑΜΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

 

 

21:15 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

