Μαρία Ναυπλιώτου: Στο ξεκίνημά μου είχα πίστη στον εαυτό μου – Όταν είσαι νέος νιώθεις αθάνατος

Enikos Newsroom

lifestyle

Μαρία Ναυπλιώτου

Η Μαρία Ναυπλιώτου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», όπου μίλησε για τον ρόλο της Τζουλιάνα στην παράσταση «Το Ακρωτήρι» στο θέατρο Ιλίσια. Η ηθοποιός τόνισε ότι το έργο αυτό διαπραγματεύεται όσα μπορούμε να κερδίσουμε στη ζωή παρόλα όσα έχουμε χάσει.

Μαρία Ναυπλιώτου «Για εμένα αυτό το έργο έχει ελπίδα και φως»

«Τη χτυπάει η απώλεια της μνήμης, της συνείδησης και της απώλειας του πιο αγαπημένου της προσώπου. Το έργο αυτό με όχημα την νόσο αυτή διαπραγματεύεται όσα μπορούμε να κερδίσουμε στη ζωή παρόλα όσα έχουμε χάσει. Μέσα από την φροντίδα και την αγάπη τίποτα δεν τελειώνει, αν δεν τελειώσει οριστικά η ζωή μας και πάντα υπάρχει τρόπος να επανορθώσουμε και να βγούμε μπροστά στο φως. Και αυτή η αγάπη έρχεται η φροντίδα από τον σύντροφό της», είπε αρχικά η Μαρία Ναυπλιώτου. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το έργο αυτό έχει φως και ελπίδα. Είναι αριστοτεχνικά γραμμένο. Για εμένα αυτό το έργο έχει ελπίδα και φως».

«Όσο είμαστε ζωντανοί και έχουμε τους αγαπημένους μας πάντα έχουμε πράγματα να κάνουμε»

«Όταν η μητέρα μου ήταν άρρωστη μετά από πολλά χρόνια ο γιατρός της μας είπε ότι ”κάποια στιγμή θα φτάσει στο τέλος”. Είπα, ότι ”δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε” και μου λέει ”κάνετε λάθος, υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνετε”. Όσο είμαστε ζωντανοί και έχουμε τους αγαπημένους μας κοντά μας πάντα έχουμε πράγματα να κάνουμε. Να τους φροντίσουμε. Όταν υπάρχει αγάπη και φροντίδα τότε οι άνθρωποι μπορούν να  ζήσουν όμορφα».

«Στο ξεκίνημά μου είχα πίστη στον εαυτό μου – Όταν είσαι νέος νιώθεις αθάνατος»

Στην συνέχεια, η Μαρία Ναυπλιώτου ανέφερε πως: «Στο ξεκίνημά μου είχα πίστη στον εαυτό μου. Όταν είσαι νέος νιώθεις αθάνατος. Αγαπούσα το χορό και το θέατρο, που κάπως η πίστη και η δύναμη της νιότης δεν άφηναν μεγάλα περιθώρια στην αμφιβολία. Κάθε βράδυ έρχεσαι αντιμέτωπος με ένα νέο κοινό και πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι καλή σε αυτό που κάνεις. Η χθεσινή παράσταση δεν σημαίνει τίποτα για το σημερινό κοινό. Κάθε βράδυ δίνεις μία μάχη που πρέπει να κερδηθεί».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωπύρωσε την ερωτική ζωή στον γάμο μου» – Οι παράδοξες συμβουλές μιας 40χρονης

Κρέμες νυκτός και ημέρας: Πώς να τις επιλέγουμε, σύμφωνα με το Cleveland – Τι συστατικά πρέπει να έχουν

Δακτύλιος: Επανέρχεται από αύριο στο κέντρο της Αθήνας – Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί, οι εξαιρέσεις

Προς νέα αύξηση τιμών στα καπνικά – Πάνω από 6 ευρώ το πακέτο τσιγάρων

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον βάτραχο στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:09 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Οδυσσέας Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο σε στενό κύκλο – ΦΩΤΟ

Ο ηθοποιός Οδυσσέας Σταμούλης επισημοποίησε τη σχέση του με την αγαπημένη του σύντροφο, Ντίνα,...
18:30 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Ανδρέας Φουστάνος για την σύντροφό του: «Έχουμε διαφορά ηλικίας – Είναι πλαστικός χειρουργός και συνεργαζόμαστε»

Στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο Ανδρέας Φουστάνος παραχώρησε μία από τις πιο εξομολογητικές τ...
18:05 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Τζόυς Ευείδη: «Δεν έχω πρόταση για την τηλεόραση – Προτιμώ να μου κοπεί το χέρι από το να πάρω να ζητήσω δουλειά»

Η Τζόυς Ευείδη, στο πλαίσιο της πρεμιέρας της παράστασης «Χάσαμε τη θεία, στοπ», έκανε δηλώσει...
17:49 , Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025

Ελένη Φιλίνη: «Το καράτε είναι μια φιλοσοφία – Ένας που ξέρει πολεμικές τέχνες δεν δέρνει»

Η αγαπημένη ηθοποιός Ελένη Φιλίνη μίλησε για την αγάπη της στις πολεμικές τέχνες, αποκαλύπτοντ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης