Μαρία Ναυπλιώτου: Στο ξεκίνημά μου είχα πίστη στον εαυτό μου – Όταν είσαι νέος νιώθεις αθάνατος

Η Μαρία Ναυπλιώτου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», όπου μίλησε για τον ρόλο της Τζουλιάνα στην παράσταση «Το Ακρωτήρι» στο θέατρο Ιλίσια. Η ηθοποιός τόνισε ότι το έργο αυτό διαπραγματεύεται όσα μπορούμε να κερδίσουμε στη ζωή παρόλα όσα έχουμε χάσει.

«Τη χτυπάει η απώλεια της μνήμης, της συνείδησης και της απώλειας του πιο αγαπημένου της προσώπου. Το έργο αυτό με όχημα την νόσο αυτή διαπραγματεύεται όσα μπορούμε να κερδίσουμε στη ζωή παρόλα όσα έχουμε χάσει. Μέσα από την φροντίδα και την αγάπη τίποτα δεν τελειώνει, αν δεν τελειώσει οριστικά η ζωή μας και πάντα υπάρχει τρόπος να επανορθώσουμε και να βγούμε μπροστά στο φως. Και αυτή η αγάπη έρχεται η φροντίδα από τον σύντροφό της», είπε αρχικά η Μαρία Ναυπλιώτου. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το έργο αυτό έχει φως και ελπίδα. Είναι αριστοτεχνικά γραμμένο. Για εμένα αυτό το έργο έχει ελπίδα και φως».

«Όταν η μητέρα μου ήταν άρρωστη μετά από πολλά χρόνια ο γιατρός της μας είπε ότι ”κάποια στιγμή θα φτάσει στο τέλος”. Είπα, ότι ”δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε” και μου λέει ”κάνετε λάθος, υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνετε”. Όσο είμαστε ζωντανοί και έχουμε τους αγαπημένους μας κοντά μας πάντα έχουμε πράγματα να κάνουμε. Να τους φροντίσουμε. Όταν υπάρχει αγάπη και φροντίδα τότε οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν όμορφα».

Στην συνέχεια, η Μαρία Ναυπλιώτου ανέφερε πως: «Στο ξεκίνημά μου είχα πίστη στον εαυτό μου. Όταν είσαι νέος νιώθεις αθάνατος. Αγαπούσα το χορό και το θέατρο, που κάπως η πίστη και η δύναμη της νιότης δεν άφηναν μεγάλα περιθώρια στην αμφιβολία. Κάθε βράδυ έρχεσαι αντιμέτωπος με ένα νέο κοινό και πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι καλή σε αυτό που κάνεις. Η χθεσινή παράσταση δεν σημαίνει τίποτα για το σημερινό κοινό. Κάθε βράδυ δίνεις μία μάχη που πρέπει να κερδηθεί».