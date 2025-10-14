Κατερίνα Ζαρίφη: «Τα λατρεύω τα παιδιά, θα μπορούσα να γίνω μαμά αγκαλιάς»

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε το πρωί της Τρίτης (14/10) η Κατερίνα Ζαρίφη, μέσα από το «Buongiorno». Η αγαπημένη δημοσιογράφος εξέφρασε την επιθυμία της να γίνει μητέρα, με αφορμή μία συζήτηση που είχε η Φαίη Σκορδά με τους συνεργάτες της, κατά τη διάρκεια ενός διαφημιστικού διαλείμματος στη σημερινή εκπομπή της. Μάλιστα, αποκάλυψε πως θα μπορούσε να αποκτήσει και ένα «παιδί αγκαλιάς».

Συγκεκριμένα, η Φαίη Σκορδά αφού είχαν γυρίσει από το διαφημιστικό διάλειμμα, απευθυνόμενη στην Κατερίνα Ζαρίφη ανέφερε: «Κάναμε μία κουβέντα τώρα στο διάλειμμα, θέλεις;».

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Ζαρίφη εξομολογήθηκε πως: «Βέβαια, τα αγαπώ, τα λατρεύω. Λέγαμε για παιδιά και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή, και αν το θέλεις πραγματικά. Ναι, εγώ αν μου προέκυπτε, εννοείται. Τα λατρεύω, πεθαίνω. Και όχι μόνο παιδί κοιλιάς, αλλά και παιδί αγκαλιάς. Όχι μόνο μαμά κοιλιάς, αλλά και μαμά αγκαλιάς θα μπορούσα να γίνω».