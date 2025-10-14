Θανάσης Ευθυμιάδης: «Έπειτα από ένα μεγάλο χωρισμό που μου άφησε βαθύ σημάδι είπα ότι πρέπει να αλλάξω»

Enikos Newsroom

lifestyle

Θανάσης Ευθυμιάδης
Φωτογραφία: Instagram/thanasis_efthymiadis

«Ο βασικός δαίμονάς μου ήταν η βιασύνη και πραγματικά η βιασύνη είναι μια λέξη που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή» είπε ο Θανάσης Ευθυμιάδης στην εκπομπή Buongiorno.

«Στις μεγάλες πόλεις όλοι βιαζόμαστε. Ακόμα και ο τρόπος που τρώμε είναι βιαστικός. Όταν αυτό άλλαξε στη ζωή μου, όταν έμαθα να τρώω και να απολαμβάνω τη ζωή μου, να ευχαριστώ που μπορώ και έχω να φάω, αυτές οι μικρές διαφορές άλλαξαν την καθημερινότητά μου – και η καθημερινότητά μου άλλαξε τη ζωή μου», πρόσθεσε.

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης αποκάλυψε πως η εσωτερική του μεταμόρφωση δεν ξεκίνησε ξαφνικά, αλλά ήταν μια διαδικασία που ωρίμαζε μέσα του για χρόνια.

«Η διαδικασία ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, πριν από το ταξίδι μου στο Άγιον Όρος. Μέχρι τότε οι σχέσεις μου με τις γυναίκες δεν πήγαιναν καλά. Έλεγα “κάποιο θέμα έχω εγώ με τις γυναίκες. Πού να πάω να το ψάξω;” Είπα λοιπόν να πάω στο Περιβόλι της Παναγίας, μετά από ένα μεγάλο χωρισμό που μου άφησε ένα σημάδι αλλά και ένα μεγάλο μάθημα: ότι πρέπει να αλλάξω. Ότι όλα αυτά που έκαναν οι παππούδες μου, πρέπει να τα ξανασκεφτώ και να δω αν συμφωνώ εγώ με τον τρόπο που αντιμετώπιζαν οι παλιότεροι τις γυναίκες».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο κρυφός μηχανισμός του οργανισμού που καίει λίπος και ενισχύει τον μεταβολισμό χωρίς άσκηση – Τι εντόπισαν οι επιστήμονες

Προϊόν της Χρονιάς 2025 στην Γαλλία το Pharyndol® για τον πονόλαιμο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτή είναι ημερομηνία ορόσημο για τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων

Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ: Έρχονται νέες πληρωμές – Ποιους αφορούν

Το ChatGPT μετατρέπεται σε εφαρμογή για τα πάντα – Τι αλλάζει

Τεστ προσωπικότητας: Το κέικ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πολλά για τον χαρακτήρα σας
περισσότερα
10:18 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Άλκης Γιαννακάς: Συγκινεί η σύντροφός του – «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος – Κάναμε σχέδια και όνειρα»

Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου σε ηλικία 80 ετών ο «ωραί...
10:14 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Ρία Ελληνίδου: «Αφήνω ανοιχτή την κουρτίνα για τους γείτονες, να πάρουν λίγο μάτι»

Μία… πικάντικη αποκάλυψη έκανε η Ρία Ελληνίδου, την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή του νυχτερινού...
09:46 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Άλκης Γιαννακάς: Το παρατσούκλι «το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» και η επιλογή να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού, Άλκη Γιαννακά. Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίω...
08:13 , Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Άννα Κυριακού: «Έφυγε τρισευτυχισμένη» λέει ο γιος της – Την Τετάρτη η κηδεία της θρυλικής «Μπεμπέκας»

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της ηθοποιού, Άννας Κυριακού. Η θρυλική «Μπεμπέκα» από τη...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης