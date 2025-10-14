HOTΕΛ ΕΛVIRA: Ένας έρωτας από τα παλιά έρχεται και προκαλεί αναταραχή στην Ελβίρα

Νέο επεισόδιο με ατελείωτα ευτράπελα στο HOTΕΛ ΕΛVIRA έρχεται απόψε στις 21:00, στο MEGA.

Ο Γιάννης καλεί τον Πέτρο, τον παλιό έρωτα της Ελβίρας στο ξενοδοχείο με απώτερο σκοπό να την αποπροσανατολίσει και να αναλάβει εκείνος τη διεύθυνση. Ο Ηλίας συνεχίζει να κατασκοπεύει την προσπάθεια της ομάδας για λογαριασμό του πατέρα του.

Τι θα δούμε απόψε στο HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Επεισόδιο 6 – «Η υγεία πάνω απ’ όλα» (Τρίτη 14 Οκτωβρίου)

Η Ελβίρα προσπαθεί να οργανώσει τα πάντα στην εντέλεια ώστε να πάρει την άδεια του υγειονομικού, ενώ ο Παντελής, εκμεταλλευόμενος την ύπαρξη του Ηλία μέσα στο HOTΕΛ ΕΛVIRA, βολιδοσκοπεί το τρωτό τους σημείο για να τους καταγγείλει.

Ο Γιάννης καλεί ως υπεύθυνο food & beverage τον Πέτρο, πρώτο και μεγάλο έρωτα της Ελβίρας, για να την σαγηνεύσει και να την παρασύρει μακριά από τα διευθυντικά καθήκοντα, αλλά ο Φίλιππος δεν θα το επιτρέψει αυτό.

Βάζει ένα στοίχημα με την Ντίνα, ώστε η τελευταία να «την πέσει» και στον Χάρι και στον Πέτρο για να τους απομακρύνει από την Ελβίρα. Στο μεταξύ, η Νούλη αγωνίζεται να εκπαιδεύσει όλους στο chess-boxing, την τελευταία τάση στο εξωτερικό για εκτόνωση έντασης.

Δείτε εδώ το trailer του πέμπτου επεισοδίου:

 

Γκεστ επεισοδίου: Ορέστης Χαλκιάς, Χρήστος Πέζος

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος  Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions 

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

 

