Οργή Τραμπ για το εξώφυλλο του Time: «Η χειρότερη φωτογραφία όλων των εποχών – Εξαφάνισαν τα μαλλιά μου»

Μια ακόμη διαδικτυακή διαμάχη ξέσπασε ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και το περιοδικό Time, αυτή τη φορά με αφορμή το εξώφυλλο της νέας έκδοσης που αφιερώνεται στη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα.

Ο Τραμπ, επιστρέφοντας από το Σαρμ ελ-Σέιχ, επιτέθηκε στο περιοδικό, χαρακτηρίζοντας τη φωτογραφία του εξωφύλλου «τη χειρότερη όλων των εποχών».

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social το πρωί της Τρίτης, έγραψε: «Το περιοδικό Time έγραψε σχετικά καλή ιστορία για μένα, αλλά η φωτογραφία μπορεί να είναι η χειρότερη όλων των εποχών. “Εξαφάνισαν” τα μαλλιά μου και μετά έβαλαν κάτι να επιπλέει πάνω από το κεφάλι μου που έμοιαζε με ένα στέμμα, αλλά εξαιρετικά μικρό. Πραγματικά περίεργο!».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι επρόκειτο για «μια εξαιρετικά κακή φωτογραφία που αξίζει να καταγγελθεί».

Ο Τραμπ φάνηκε ενοχλημένος που, όπως είπε, η εικόνα τον παρουσίαζε με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά και με «κάτι που έμοιαζε να επιπλέει πάνω από το κεφάλι του».

Το εξώφυλλο του Time, που αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα με τίτλο «His Triumph» (Ο θρίαμβός του), δείχνει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ από χαμηλή γωνία, να κοιτάζει προς τα πάνω, με έντονο φως πίσω του.

 

Η δημοσίευση συνέπεσε με την άφιξη του Τραμπ στο Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με οικογένειες απελευθερωθέντων ομήρων και απηύθυνε ομιλία στο κοινοβούλιο της χώρας (Κνεσέτ), προτού μεταβεί στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου για την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης στη Γάζα.

Στο σχετικό άρθρο, το Time χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «μια χαρακτηριστική επιτυχία της δεύτερης θητείας του Τραμπ» και «ένα στρατηγικό σημείο καμπής για τη Μέση Ανατολή».

Η πρώτη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς οδήγησε στην απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα και στην αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.

Ο Τραμπ, που έχει δεχθεί κατά καιρούς τόσο σφοδρή κριτική όσο και επαίνους για τη διπλωματική του τακτική στη Μέση Ανατολή, διατηρεί μια μακρά και περίπλοκη σχέση με το Time. Το περιοδικό τον έχει φιλοξενήσει πολλές φορές στο εξώφυλλό του -συχνά με αμφιλεγόμενο τρόπο- αλλά τον έχει επίσης ανακηρύξει δύο φορές «Πρόσωπο της Χρονιάς».

