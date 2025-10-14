Κίνα: Ζευγάρι τουριστών χάραξε μια καρδιά στο Σινικό Τείχος και συνελήφθη – Δείτε το βίντεο

Ένα αγόρι και μια κοπέλα συνελήφθησαν στο Πεκίνο, αφού χάραξαν τα ονόματά τους και μια καρδιά πάνω στις αρχαίες πέτρες του Σινικού Τείχους της Κίνας, κίνηση που θεωρείται βανδαλισμός σε μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Στις 3 Οκτωβρίου 2025, το ζευγάρι εντοπίστηκε να χαράσσει τα ονόματά του και μια καρδιά πάνω στις αρχαίες πέτρες του τμήματος «Simatai». Η πράξη βανδαλισμού καταγράφηκε από άλλον τουρίστα σε βίντεο, γεγονός που οδήγησε την αστυνομία στον εντοπισμό και την επιβολή προστίμου στους δράστες για ζημία σε μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Το παράρτημα Miyun του Δημοτικού Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας του Πεκίνου δημοσίευσε ανακοίνωση την Κυριακή, αναφέροντας ότι δύο τουρίστες έχουν τεθεί υπό κράτηση και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα.



Η αστυνομία είχε λάβει την Παρασκευή αναφορά από μέλος του προσωπικού του Gubei Water Town, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού στο Πεκίνο, ότι τουρίστες είχαν χαράξει τα ονόματά τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο τμήμα Simatai, όπως ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας. Η αστυνομία προχώρησε σε επιτόπιο έλεγχο και λεπτομερή έρευνα, συλλαμβάνοντας το Σάββατο το πρωί τους δύο τουρίστες με τα επώνυμα Man (άνδρας, 26 ετών) και Liu (γυναίκα, 21 ετών).

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι δύο τουρίστες ξεκίνησαν την επίσκεψή τους στο τουριστικό σημείο στις 14:00 την Παρασκευή. Περίπου στις 16:30, ο Man χάραξε τα ονόματά τους σε έναν πύργο του Σινικού Τείχους χρησιμοποιώντας πέτρες, προσθέτοντας και κάποια σχέδια κατόπιν προτροπής της Liu.

Οι αρχές υπενθύμισαν στους τουρίστες να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που προστατεύουν τα πολιτιστικά μνημεία, να ασκούν πολιτισμένο τουρισμό και να αποφεύγουν κάθε πράξη βανδαλισμού κατά την επίσκεψή τους στο Σινικό Τείχος.

«Ας εργαστούμε μαζί για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και να συμβάλουμε στη διατήρηση και προώθηση της εξαιρετικής παραδοσιακής κουλτούρας της Κίνας», τονίζεται στην ανακοίνωση.