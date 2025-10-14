Χαμάς: Νέο βίντεο εκτέλεσης «συνεργατών» του Ισραήλ στη Γάζα προκαλεί ανησυχία – Ένταση μεταξύ φατριών μετά την εκεχειρία

Η πρόσφατη αποκάλυψη ενός συγκλονιστικού βίντεο από τη Γάζα έρχεται να τονίσει την εύθραυστη κατάσταση που επικρατεί στον παλαιστινιακό θύλακα, μετά τη συμφωνία ειρήνης που διαπραγματεύτηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ένα ανατριχιαστικό νέο βίντεο δείχνει Παλαιστίνιους να εκτελούνται, εντείνοντας τους φόβους ότι η συμφωνία ειρήνης Ισραήλ-Χαμάς κινδυνεύει να καταρρεύσει καθώς η τρομοκρατική οργάνωση προσπαθεί να διατηρήσει την εξουσία της, σχολιάζει η Daily Mail.

Παρότι η Χαμάς απελευθέρωσε όλους τους εναπομείναντες ζωντανούς ομήρους, η ισλαμιστική οργάνωση παρέδωσε μόνο 4 πτώματα από τις 28 σορούς, ανθρώπων που πέθαναν σε αιχμαλωσία, γεγονός που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ.

Στο ανησυχητικό υλικό που κυκλοφόρησε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια ομάδα ανδρών στέκεται γονατιστή στο έδαφος με τα χέρια πίσω από την πλάτη τους. Πίσω τους στέκονται οπλισμένοι άνδρες με καλυμμένα πρόσωπα.

Ένας άνδρας προχωρά μπροστά και φαίνεται να τους επικρίνει ενώ άλλοι παρακολουθούν. Μερικοί από τους άνδρες φορούν πράσινες κορδέλες στο κεφάλι, παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιεί η Χαμάς.

Λίγο αργότερα ακούγονται πυροβολισμοί και οι επτά γονατισμένοι άνδρες πέφτουν στο έδαφος, φαινομενικά νεκροί, ενώ άλλοι πυροβολούν στον αέρα. Στο πλήθος που παρακολουθεί ακούγονται πανηγυρισμοί και άνθρωποι καταγράφουν τη σκηνή με τα κινητά τους.



Οι εκτελεσμένοι άνδρες χαρακτηρίζονται ως «συνεργάτες». Λίμνες αίματος απλώνονται στο έδαφος καθώς οι εκτελεστές στέκονται πάνω από τα σώματα. Οι αναρτήσεις αναφέρουν ότι το βίντεο γυρίστηκε στη Γάζα τη Δευτέρα και έχει διαδοθεί ευρέως με ισχυρισμούς ότι οι εκτελεστές είναι μαχητές της Χαμάς που εκτελούν συμπατριώτες τους.

Η Daily Mail, όπως σημειώνει, δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τις συνθήκες του βίντεο, πότε ή πού γυρίστηκε, ποιοι είναι οι εκτελεστές ή αν τα θύματα κατηγορούνταν για συνεργασία.

Δημόσιες εκτελέσεις

Ωστόσο, τον προηγούμενο μήνα οι αρχές υπό τη Χαμάς παραδέχθηκαν ότι είχαν εκτελέσει τρεις άνδρες κατηγορούμενους για συνεργασία με το Ισραήλ. Το χρονικό πλαίσιο δημοσίευσης του βίντεο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, μόλις λίγες μέρες μετά την εφαρμογή της νέας συμφωνίας ειρήνης που στόχο είχε να τερματίσει πάνω από δύο χρόνια βίας.

Στο παρελθόν, όπως σημειώνει η ιστοσελίδα Ynet, η Χαμάς έχει κατηγορηθεί για δημόσιες εκτελέσεις στους δρόμους της Γάζας, με πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παγκόσμιους ηγέτες να καταδικάζουν αυτή τη μορφή τιμωρίας.

Οι εκτελέσεις στο βίντεο, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης, ακολούθησαν λίγο μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την πτήση του προς το Ισραήλ με το Air Force One, ότι είχε δώσει στην Χαμάς έγκριση να διαχειριστεί την εσωτερική ασφάλεια στη Γάζα «όπως κρίνει σκόπιμο».

Όπως είπε ο Τραμπ: «Θέλουν να σταματήσουν τα προβλήματα, και ήταν ανοιχτοί γι’ αυτό, και τους δώσαμε έγκριση για ένα χρονικό διάστημα. Έχετε κοντά στα 2 εκατομμύρια ανθρώπους που επιστρέφουν σε κτίρια που έχουν καταστραφεί, και πολλά κακά πράγματα μπορούν να συμβούν. Θέλουμε να είναι – θέλουμε να είναι ασφαλές. Νομίζω ότι θα είναι καλά. Ποιος ξέρει με βεβαιότητα».

Μάχες μεταξύ ενόπλων ομάδων

Την Κυριακή, αναφορές από τη Γάζα ανέφεραν ότι 52 μέλη της ισχυρής φατρίας Dagmoush σκοτώθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις με τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς. Δώδεκα μαχητές της Χαμάς επίσης σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών και ο γιος ανώτερου αξιωματούχου της Χαμάς, Bassem Naim.

Οι άνδρες της Χαμάς φέρεται να χρησιμοποίησαν ασθενοφόρα για να εισβάλουν στη γειτονιά όπου ζει η οπλισμένη φατρία – μια οικογένεια που, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, είχε συνεργαστεί με το Ισραήλ.

Η φατρία Dagmoush, μια από τις ισχυρότερες της Γάζας, είχε προηγουμένως συγκρουστεί με τη Χαμάς. Οι κάτοικοι προειδοποιούν ότι η τρέχουσα κλιμάκωση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την εύθραυστη εσωτερική ισορροπία της Γάζας και να πυροδοτήσει επιθέσεις εκδίκησης μεταξύ ανταγωνιστικών φατριών.

🔴 The Dagmoush clan denies killing terrorist Salah al-Jaafarawi, hinting Hamas executed him instead. Reports in Gaza claim Hamas sought to seize money al-Jaafarawi had “raised” for residents but never delivered. https://t.co/GSRrwFSubW pic.twitter.com/X0KsH2y4u7 — OSINT observer (@dopaminedealers) October 13, 2025



Μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, η Χαμάς δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει κενό ασφαλείας στη Γάζα. Σύμφωνα με το σχέδιο ειρήνης Τραμπ, η Χαμάς δεν επρόκειτο να κυβερνά τον θύλακα και αναμενόταν να αφοπλιστεί – κάτι που η τρομοκρατική οργάνωση αρνήθηκε.

Φέρεται να συμφώνησε να μην κυβερνά άμεσα αν τοπικές παλαιστινιακές δυνάμεις αναλάβουν, απορρίπτοντας οποιαδήποτε ξένη παρουσία.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αναγνωρίσει ότι πρόσφεραν περιορισμένη υποστήριξη και όπλα σε διάφορες ένοπλες ομάδες στη Γάζα, όπως η ομάδα του Yasser Abu Shabab στη Ράφα. Η Χαμάς δήλωσε τις τελευταίες ημέρες ότι σκότωσε έναν στενό συνεργάτη του Abu Shabab και καταδιώκει τον ίδιο τον Abu Shabab.

Μια άλλη ομάδα, υπό την φατρία al-Mujaida στη Χαν Γιούνις, ηγείται ο Hossam al-Astal, ο οποίος δήλωσε στο ισραηλινό μέσο Ynet ότι η Χαμάς έχει αποδυναμωθεί και «δεν κατέχει πλέον σημαντική εξουσία».