Ιταλία: 3 καραμπινιέροι νεκροί στη Βερόνα από έκρηξη σε κτίριο – Kαταληψίες χρησιμοποίησαν φιάλες υγραερίου

Τρεις καραμπινιέροι έχασαν την ζωή τους εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε σήμερα τα χαράματα στο Καστέλ Ντ΄Ατσάνο, σε αγροικία έξω από τη Βερόνα της βόρειας Ιταλίας. Οι καραμπινιέροι, μαζί με άλλους συναδέλφους τους και αστυνομικούς, είχαν μεταβεί στην περιοχή για την εκτέλεση έξωσης σε διώροφο κτίριο στο οποίο βρίσκονταν τρεις άνθρωποι, οι οποίοι είχαν κάνει κατάληψη.

Εξαιτίας έκρηξης που προκάλεσε μια γυναίκα 60 ετών, το κτίριο κατέρρευσε, καταπλακώνοντας τους τρεις καραμπινιέρους. Τραυματίσθηκαν άλλοι 11 αστυνομικοί και καραμπινιέροι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η ζωή τους, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν διατρέχει κίνδυνο.

L’#esplosione durante lo sgombero di un casolare nel Veronese. “Una tragedia incredibile, comportamenti assurdi”, dice il procuratore capo di Verona. Morti 3 carabinieri, feriti altri 13 tra militari, poliziotti, vigili del fuoco. 2 fermati, 1 ricercato.

Matteo Mohorovicich #GR1 pic.twitter.com/c8HqMGjem6 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 14, 2025



Η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από φιάλες υγραερίου και έγινε αισθητή σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων. Στο εσωτερικό του σπιτιού υπήρχαν τουλάχιστον πέντε φιάλες υγραερίου οι οποίες ήταν ανοικτές, ενώ βρέθηκαν και βόμβες μολότοφ.

❗ Castel D’Azzano (Verona), esplosione in una casa colonica durante uno sgombero: tre carabinieri morti e 13 tra militari e agenti feriti. Fermati un uomo e una donna di 60 anni, ricercato un terzo familiare. è crollato dopo la deflagrazione travolgendo le forze dell’ordine. pic.twitter.com/nU6CqtVs3a — Vond (@vondmedia) October 14, 2025



Η 60χρονη η οποία προκάλεσε την φονική έκρηξη μεταφέρθηκε επίσης με τραύματα στο νοσοκομείο, όπως και ένας από τους δυο άνδρες που ζούσε μαζί της. Ο αδελφός του, ο οποίος διέμενε επίσης στην διώροφη αγροικία, εγκατέλειψε την περιοχή και καταζητείται.

🔵#Esplosione nello sgombero di un casolare a #CastelDAzzano (Verona): morti 3 carabinieri, 10 feriti tra militari e agenti di polizia. Ferita anche una donna: sarebbe stata lei ad innescare lo scoppio che ha fatto crollare l’edificio. Sul posto c’erano già i Vigili del Fuoco. pic.twitter.com/l4sJrA6akh — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 14, 2025



«Πρόκειται για δραματικό συμβάν. Η έκρηξη, όπως φαίνεται, οφείλεται σε ηθελημένη διαρροή φυσικού αερίου. Δεν ήθελαν να φύγουν από το σπίτι, στο οποίο είχαν κάνει κατάληψη, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα είχαμε μια τόσο ακραία εξέλιξη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι.

🛑GLOBAL NEWS: Explosion at a farmhouse in Castel D’Azzano, Verona, Italy, kills three Carabinieri officers and injures at least 13 others.#Italy #Explosion ✍️@Uwayezu_Alodie pic.twitter.com/E01Msukcyf — UKWELITIMES (@UKWELITIMES) October 14, 2025



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ