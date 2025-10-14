Τραμπ: Μετέτρεψε τον Καναδό Πρωθυπουργό… σε Πρόεδρο – «Χαίρομαι που με αναβάθμισες»

Η Σύνοδος για την Ειρήνη στη Γάζα, στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, εκτός από την αμήχανη στιγμή με τον Μακρόν και τη γκάφα του Στάρμερ, προσέφερε και χιουμοριστικά στιγμιότυπα, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μπέρδεψε τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ με… πρόεδρο της χώρας του.

Κατά τη διάρκεια της μισάωρης ομιλίας του, ο Τραμπ ευχαρίστησε τους παγκόσμιους ηγέτες για τον ρόλο τους στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, την οποία μεσολάβησαν οι ΗΠΑ.

«Έχουμε τον Καναδά. Είναι υπέροχο που είναι εδώ. Στην πραγματικότητα, ο Πρόεδρος τηλεφώνησε και ήθελε να μάθει αν άξιζε – καλά, ήξερε ακριβώς τι είναι. Ήξερε τη σημασία. Πού είναι ο Καναδάς, παρεμπιπτόντως; Πού είστε; Ήξερε τη σημασία αυτού», είπε ο Τραμπ.

Μετά το τέλος της ομιλίας, ο Μαρκ Κάρνεϊ πλησίασε τον Αμερικανό Πρόεδρο για να του σφίξει το χέρι και να αστειευτεί για το λάθος, λέγοντάς του: «Χαίρομαι που με “αναβάθμισες” σε πρόεδρο».

Ο Τραμπ γέλασε και απάντησε: «Ω, το έκανα;» πριν προσθέσει γελώντας: «Συγγνώμη! Τουλάχιστον δεν είπα “Κυβερνήτης”».

Ο Καρνέι, ο οποίος υπηρετεί ως πρωθυπουργός του Καναδά από τον περασμένο Μάρτιο, φάνηκε να παίρνει το περιστατικό με καλή διάθεση.

Η απουσία Μακρόν

Ο Τραμπ, στο γνώριμο ύφος του, συνέχισε το σχόλιό του για τους ηγέτες που παρευρίσκονταν στη Σύνοδο, αλλά δεν έκρυψε την απορία του για το ποιοι ακριβώς στέκονταν δίπλα του στο βήμα την ώρα που μιλούσε.

Όταν έφτασε στη σειρά του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, έδειξε έκπληκτος που δεν τον είδε στο πλάι του. «Γαλλία, ευχαριστώ πολύ Εμανουέλ. Θα φανταζόμουν τον Εμανουέλ να στέκεται κάπου πίσω μου», είπε κοιτάζοντας γύρω του, πριν εντοπίσει τον Μακρόν στο ακροατήριο.

«Δεν το πιστεύω. Κρατάς χαμηλό προφίλ σήμερα», σχολίασε.

Τραμπ για Όρμπαν: Αγαπάμε τον Βίκτορ

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τραμπ εξήρε τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, γνωστό για τις πολιτικές του που έχουν χαρακτηριστεί αντιδημοκρατικές. «Ω, Βίκτορ, πού είναι ο Βίκτορ; Αγαπάμε τον Βίκτορ. Τον αποκαλώ Βίκτορ, με μικρή προφορά», είπε ο Τραμπ.

Και πρόσθεσε: «Είσαι φανταστικός. Ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνούν μαζί μου, αλλά εγώ είμαι ο μόνος που μετράει. Είσαι φανταστικός».

Τραμπ για Μελόνι: Είναι μια όμορφη γυναίκα

Στη συνέχεια, ο Τραμπ γύρισε προς την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και την επαίνεσε με τρόπο που προκάλεσε αμηχανία σε ορισμένους.

«Ιταλία. Έχουμε μια γυναίκα, μια νέα γυναίκα -δεν επιτρέπεται να το πω αυτό γιατί συνήθως είναι το τέλος της πολιτικής σου καριέρας αν το πεις- είναι μια όμορφη νέα γυναίκα», είπε.

«Τώρα, αν χρησιμοποιήσεις τη λέξη “όμορφη” στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια γυναίκα, είναι το τέλος της πολιτικής σου καριέρας, αλλά θα ρισκάρω».