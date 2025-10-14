Voucher ύψους έως και 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Όλες οι νεότερες πληροφορίες για τις πληρωμές και τους δικαιούχους

Voucher ύψους έως και 750 ευρώ θα χορηγήσει το επόμενο χρονικό διάστημα η ΔΥΠΑ σε χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και ανέργους της χώρας.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες του enikonomia.gr η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης αναμένεται εκτός μεγάλου απροόπτου να πληρώσει τον Μάρτιο του 2026 ενδεχομένως και λίγο πιο μετά το voucher ύψους έως και 750 ευρώ σε όσους συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για τις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες των ανέργων και των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα αφού όμως πρώτα λάβει τα σχετικά απαραίτητα δικαιολογητικά από τα εκπαιδευτικά κέντρα της χώρας.

Διευκρινίζεται πως ολόκληρο το ποσό των 750 ευρώ θα το πάρουν όσοι επιτύχουν 100% στις εξετάσεις πιστοποίησης -αξιολόγησης, ωστόσο όσοι αποτύχουν θα λάβουν το 70% του εκπαιδευτικού επιδόματος. Παράλληλα επισημαίνεται πως τα χρήματα αυτά αναμένεται να κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και όχι με άλλον τρόπο.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής:

Τα μαθήματα και η ενημέρωση των δικαιούχων

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr, οι επιτυχόντες έχουν ήδη ενημερωθεί από το Κέντρο Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ) είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω email για το πρόγραμμα. Και μάλιστα σε κάποια τμήματα έχουν ξεκινήσει ήδη τα μαθήματα του προγράμματος, ενώ κάποια άλλα βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης και εντός της εβδομάδας θα ξεκινήσουν, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο enikonomia.gr . Επίσης επισημαίνεται πως στο πρόγραμμα αυτό υπολογίζεται πως συμμετέχουν σύμφωνα με πληροφορίες 170.000 δικαιούχοι.

Οι ειδικότητες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 150 ώρες σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση ανάλογα με την ειδικότητα που έχει επιλέξει ο δικαιούχος να παρακολουθήσει. Κάποιες από αυτές τις ειδικότητες είναι οι εξής:

Κυκλική Οικονομία

Τηλεφωνικό Εμπόριο

Διαχείριση Πόρων

Γραμματειακή Υποστήριξη κλπ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 1,5 μήνες με 2 μήνες και αυτό υπολογίζεται πως θα ολοκληρωθεί προς στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα και τι ισχύει με τις απουσίες

Το ανώτατο ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι στα 750 ευρώ και υπολογίζεται ως εξής: 150 ώρες επί 5 ευρώ ανά ώρα. Και εάν κάποιος δικαιούχος του προγράμματος έχει μια 1 ώρα απουσίας, τότε θα του αφαιρεθούν 5 ευρώ από το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος