Βίντεο: Η αμήχανη και τεταμένη χειραψία Τραμπ – Μακρόν στην Αίγυπτο – «Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί»

Μια απρόσμενη στιγμή έντασης σημάδεψε τη Σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ-Σέιχ, στην Αίγυπτο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αντάλλαξαν μια χειραψία που θύμιζε περισσότερο αναμέτρηση «μπρα ντε φερ» παρά διπλωματική χειρονομία.

Η Daily Mail αναφέρει πως πίσω από την εικόνα της φαινομενικής ευγένειας κρυβόταν μια τεταμένη συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών. Ο Τραμπ και ο Μακρόν συναντήθηκαν τη Δευτέρα στην αιγυπτιακή πόλη, με αφορμή την υπογραφή της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Οι δύο άνδρες, γνωστοί για τις συχνά αμήχανες και παρατεταμένες χειραψίες τους στο παρελθόν, είχαν ακόμα μια στιγμή που έγινε γρήγορα viral, θυμίζοντας τη «χειραψία θανάτου» του 2017, όταν είχαν κρατήσει τα χέρια τους σφιχτά για 29 ολόκληρα δευτερόλεπτα.

US President Trump and French President Macron just shared an awkwardly long handshake during Bastille Day celebrations in Paris pic.twitter.com/uyBo1FkknU — RTÉ News (@rtenews) July 14, 2017



Αυτή τη φορά, ο Τραμπ κάλεσε τον Μακρόν κοντά του για μια θερμή χειραψία, με τους δύο ηγέτες να αγγίζουν φιλικά ο ένας το μπράτσο του άλλου μπροστά σε φωτογράφους.

Ωστόσο, το φιλικό αυτό στιγμιότυπο σύντομα μετατράπηκε σε κάτι που έμοιαζε με «μπρα ντε φερ», καθώς οι δυο τους άρχισαν να κινούν τα χέρια τους έντονα δεξιά και αριστερά, ενώ φαίνονταν να ανταλλάσσουν λόγια με σοβαρό ύφος.

Λίγο αργότερα, ο Μακρόν απομάκρυνε το χέρι του από τη λαβή του Τραμπ και έφυγε βιαστικά από τη σκηνή.

«Θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες»

Σύμφωνα με την αναγνώστρια χειλιών Νίκολα Χίκλινγκ, η στιχομυθία τους δεν ήταν απλώς μια ευγενική ανταλλαγή λόγων. Ο Τραμπ φέρεται να είπε στον Μακρόν: «Χάρηκα που σε είδα, λοιπόν συμφώνησες;»

Ο Γάλλος Πρόεδρος γύρισε το κεφάλι του μακριά από τις κάμερες και απάντησε κάτι ακατάληπτο, προτού ο Τραμπ τον ρωτήσει: «Είσαι ειλικρινής;» Ο Μακρόν απάντησε γρήγορα: «Φυσικά».

Τότε ο Τραμπ φέρεται να έσφιξε ακόμα περισσότερο το χέρι του Μακρόν και να συνέχισε: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί… με πλήγωσες. Ήδη το ξέρω».

Ο Μακρόν κοίταξε προς τα κάτω, αποφεύγοντας το βλέμμα του Αμερικανού προέδρου, ενώ ο Τραμπ διατήρησε τη σφιχτή του λαβή.

Αν και δεν είναι σαφές για ποιο ακριβώς θέμα μιλούσαν οι δύο άνδρες, το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου ο Μακρόν φαινόταν να ειρωνεύεται τον Τραμπ σε συνομιλία με άλλους ηγέτες. Οι σχέσεις τους, άλλωστε, ανέκαθεν χαρακτηρίζονταν από μια παράξενη ισορροπία ανάμεσα στη φιλικότητα και τη δημόσια αντιπαράθεση.

Κατά τη διάρκεια της στιγμής, ο Τραμπ, μιλώντας αργά και καθαρά, ακούστηκε να λέει: «Δημιουργώ ειρήνη». Ο Μακρόν, χαμογελώντας ελαφρά, του απάντησε: «Έλα τώρα».

Ο Τραμπ τον αγνόησε και έσφιξε ακόμη πιο δυνατά το χέρι του, λέγοντας: «Πληγώνω μόνο αυτούς που πληγώνουν τους άλλους», ενώ έδειχνε προς τις κάμερες.

«Καταλαβαίνω. Θα το δούμε αυτό», απάντησε ο Μακρόν, προτού ο Τραμπ τον προειδοποιήσει ψυχρά: «Θα δεις τι πρόκειται να συμβεί». Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Τραμπ κατέληξε: «Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάν’ το. Θα τα πούμε σύντομα».