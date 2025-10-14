Κίνηση… παντού: Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Πού υπάρχουν προβλήματα

Χαοτική είναι η κατάσταση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και παρατηρούνται ήδη καθυστερήσεις, σε συνδυασμό και με την 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τις τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Ο Κηφισός από νωρίς το πρωί είναι αφόρητος, αφού ήδη έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα. Συγκεκριμένα, στην κάθοδο η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο από το ύψος του Ρέντη μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη είναι η κίνηση σήμερα και στην λεωφόρο Κηφισίας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ψυχικού, ενώ η ίδια εικόνα επικρατεί και στην Μεσογείων.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπως η Βασ. Κωνσταντίνου, η Βασ. Σοφίας, η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η λεωφόρος Συγγρού, και η Τσαλδάρη.

Παράλληλα, προβλήματα υπάρχουν και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, αλλά και στην παραλιακή.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό