Αγία Βαρβάρα: «Έχω ράμματα στο σαγόνι μου, έσπασα το χέρι μου» – Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του «τσαντάκια-διανομέα»

Φορώντας κράνος και μπουφάν εταιρείας διανομών, ένας 40χρονος κυκλοφορούσε με μηχανή παριστάνοντας τον διανομέα και άρπαζε τσάντες σε Νίκαια και Κορυδαλλό, ενώ τραυμάτισε σοβαρά και μία γυναίκα.

Ο δράστης χρησιμοποιούσε έναν συγκεκριμένο τρόπο για να διαπράττει τα εγκλήματά του. Φορούσε πάντα ρούχα που είχαν πάνω διακριτικά εταιρείας διανομής τροφίμων, με αποτέλεσμα να μην γίνεται αντιληπτός ούτε από τις γυναίκες, αλλά ούτε και από τους αστυνομικούς.

Μάλιστα, σε ένα από τα σημεία, όπου έκανε ένα από τα χτυπήματα, μία από τις γυναίκες τραυματίστηκε σοβαρά, έσπασε το χέρι της, έχει γρατσουνιές σχεδόν σε όλο της το σώμα. Της τράβηξε την τσάντα και την πέταξε κάτω.

«Ήρθε ανάποδα στον δρόμο, εγώ μόλις είχα βγει από το αυτοκίνητο. Έκανε ελιγμό, άρπαξε την τσάντα μου, εγώ σοκαρίστηκα. Προσπάθησα να τον σταματήσω. Την κρατούσα και τον ακολουθούσα, ενώ στην συνέχεια, επιτάχυνε και τότε έχασα την ισορροπία μου. Χτύπησα στο πρόσωπο, έχω ράμματα στο σαγόνι και έσπασε το δεξί μου χέρι».

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του και τον συνέλαβαν στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

 

