Κορυδαλλός: Καρέ καρέ η επίθεση του «διανομέα» σε γυναίκα για να της αρπάξει την τσάντα – Την έριξε στο οδόστρωμα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας με τον «διανομέα» που έκανε επιθέσεις σε βάρος γυναικών προκειμένου να τους αρπάξει τις τσάντες σε Κορυδαλλό και Νίκαια. Ο δράστης συνελήφθη το απόγευμα της 8ης Οκτωβρίου στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Στο βίντεο που μετέδωσε το Action24 καταγράφεται η άγρια επίθεση που έκανε ο δράστης σε βάρος μίας γυναίκας στον Κορυδαλλό. Φορώντας κράνος και μπουφάν εταιρείας διανομών, ώστε να μην κινεί υποψίες, ο μοτοσικλετιστής τραβά με την βία την τσάντα μίας γυναίκας που περπατούσε αμέριμνη στον δρόμο. Είναι τέτοια η δύναμη που χρησιμοποιεί, ώστε η γυναίκα πέφτει στο οδόστρωμα και τραυματίζεται στο χέρι και στο πρόσωπο.

Σημειώνεται ότι όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. εξιχνιάστηκαν επιπλέον τρεις περιπτώσεις με πρωταγωνιστή τον συγκεκριμένο δράστη, σε Κορυδαλλό και Νίκαια.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη απογευματινές ώρες της 8-10-2025 στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 41χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και βαριά σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος κινούμενος με μοτοσυκλέτα, απογευματινές ώρες της 8-10-2025 στην περιοχή του Κορυδαλλού, προσέγγισε πεζή γυναίκα και της αφαίρεσε με βίαιο τράβηγμα την τσάντα της, ρίχνοντάς την στο οδόστρωμα.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν τον 41χρονο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και τον οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Εκεί, όπως προέκυψε από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά με την συνδρομή των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη και Κορυδαλλού,  ο 41χρονος από τον περασμένο Σεπτέμβριο, διέπραττε ληστείες αρπάζοντας με τη βία τσάντες πεζών γυναικών σε Νίκαια και Κορυδαλλό, κινούμενος με μοτοσυκλέτα.

Προσέγγιζε τα θύματά του, φορώντας κράνος και μπουφάν εταιρίας διανομών, ώστε να μην γίνει αντιληπτός ενώ κατά τις ληστείες επεδείκνυε ιδιαίτερη σφοδρότητα, καθώς τραβούσε με βία τις τσάντες των θυμάτων με αποτέλεσμα την παράσυρση και τον τραυματισμό τους, ενώ σε μία περίπτωση γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι από την πτώση στο οδόστρωμα.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν επιπλέον -3- περιπτώσεις σε Κορυδαλλό και Νίκαια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης.

14:35 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

