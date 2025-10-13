Νετανιάχου: Αποδέχθηκε την πρόσκληση του Αλ-Σίσι για να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Αιγύπτου – Μεσολάβησε ο Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

Νετανιάχου: Αποδέχθηκε την πρόσκληση του Αλ-Σίσι για να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Αιγύπτου – Μεσολάβησε ο Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παρακολουθεί τη συνομιλία, όπως μεταδίδει το Channel 12.

LIVE – Ιστορική ημέρα για τη Μέση Ανατολή: Η Χαμάς απελευθέρωσε τους 20 ζωντανούς ομήρους – Η ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κλήση, για την οποία μεσολάβησε ο Τραμπ από την Κνεσέτ, οδήγησε τον Νετανιάχου να αποδεχθεί την πρόσκληση του Αιγύπτιου ηγέτη να συμμετάσχει στην διεθνή Σύνοδο για το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ στη Γάζα, που πραγματοποιείται σήμερα στο Σαρμ Ελ-Σέιχ.

Ο Αλ-Σίσι είχε αποφύγει να συνομιλήσει με τον Νετανιάχου καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και αρχικά δεν είχε προσκαλέσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στην σημερινή Σύνοδο.

Στη Σύνοδο, μεταξύ άλλων, θα συμμετάσχουν επίσης ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Ο Νετανιάχου έχει αρνηθεί να εγκρίνει οποιοδήποτε ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή στη μεταπολεμική Γάζα, ενώ ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τέτοιο ενδεχόμενο.

Η αιγυπτιακή προεδρία επιβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου θα συμμετάσχει στη σύνοδο στο Σαρμ Ελ-Σέιχ. Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης τη συμμετοχή του Αμπάς, τονίζοντας ότι η παρουσία τους αποσκοπεί στο να «επιβεβαιώσει τη δέσμευση για τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

Syros Healing Waves Festival: Τέχνη και επιστήμη ένωσαν δυνάμεις στο φετινό διεθνές φεστιβάλ ψυχικής υγείας

Συντάξεις: Ποιοι θα λάβουν αύξηση 2,4%- Αναλυτικοί πίνακες με τα νέα ποσά από το 2026 ανά Ταμείο και έτη ασφάλισης

Τσιγάρα: Ευρωπαϊκό σχέδιο – «φαρμάκι» για τις λιανικές τιμές- Πόσο αναμένεται να αυξηθούν

Τι σημαίνει η φράση «εν λευκώ» και από πού προέρχεται

Μια νέα επεκτάσιμη προσέγγιση για την υλοποίηση δικτύου κβαντικής επικοινωνίας με άτομα υττερβίου-171
περισσότερα
12:50 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο: Το σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων στη Σλοβακία

Δύο επιβατικά τρένα συγκρούστηκαν στον δήμο Γιαμπλόνοβ ναντ Τούρνου στην περιοχή Ροζνάβα στην ...
12:28 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Παλαιστίνιοι κρατούμενοι απελευθερώνονται από ισραηλινές φυλακές – Ώρες αγωνίας για τις οικογένειές τους

Λεωφορεία που, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρουν Παλαιστίνιους κρατούμενους φεύγουν αυτή την ...
12:23 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Σύγκρουση δύο τρένων express στη Σλοβακία: Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Δύο τρένα ταχείας κυκλοφορίας που ταξίδευαν σε αντίθετες κατευθύνσεις συγκρούστηκαν στη Σλοβακ...
12:07 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε από τη Χαμάς 13 ομήρους «σε καλή κατάσταση» – Βρίσκονται καθ’ οδόν προς τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις

Ένας αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού δήλωσε στους Times of Israel ότι παρέλαβαν 13 ομήρους πο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης