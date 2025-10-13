Νετανιάχου: Αποδέχθηκε την πρόσκληση του Αλ-Σίσι για να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Αιγύπτου – Μεσολάβησε ο Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παρακολουθεί τη συνομιλία, όπως μεταδίδει το Channel 12.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κλήση, για την οποία μεσολάβησε ο Τραμπ από την Κνεσέτ, οδήγησε τον Νετανιάχου να αποδεχθεί την πρόσκληση του Αιγύπτιου ηγέτη να συμμετάσχει στην διεθνή Σύνοδο για το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ στη Γάζα, που πραγματοποιείται σήμερα στο Σαρμ Ελ-Σέιχ.

Ο Αλ-Σίσι είχε αποφύγει να συνομιλήσει με τον Νετανιάχου καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου και αρχικά δεν είχε προσκαλέσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στην σημερινή Σύνοδο.

Στη Σύνοδο, μεταξύ άλλων, θα συμμετάσχουν επίσης ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Ο Νετανιάχου έχει αρνηθεί να εγκρίνει οποιοδήποτε ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή στη μεταπολεμική Γάζα, ενώ ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τέτοιο ενδεχόμενο.

Η αιγυπτιακή προεδρία επιβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου θα συμμετάσχει στη σύνοδο στο Σαρμ Ελ-Σέιχ. Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης τη συμμετοχή του Αμπάς, τονίζοντας ότι η παρουσία τους αποσκοπεί στο να «επιβεβαιώσει τη δέσμευση για τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα».