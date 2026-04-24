Πώς παράγεται η γνώση για τον κοινωνικό κόσμο

Οι συστηματικοί και οργανωμένοι τρόποι με τους οποίους αποκτούμε γνώση και αντιλαμβανόμαστε τα κοινωνικά φαινόμενα – από την πολιτική δράση, τις γεωπολιτικές αναταράξεις και μετασχηματισμούς, τις οικονομικές και παραγωγικές αλλαγές, τις γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες, τις μετακινήσεις πληθυσμών, την παγκοσμιοποίηση και την σχέση της με διαφορετικές χωρικές κλίμακες, τις πολιτισμικές διεργασίες έως την στεγαστική κρίση και άλλα – δεν αφορούν μόνο την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα και το ευρύτερο κοινό.

Η πρόσφατη έκδοση (στις 21 Απριλίου 2026) της Συνοπτικής Εγκυκλοπαίδειας Μεθοδολογίας Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες από τον Εκδοτικό Οίκο Edward Elgar (Elgar Concise Encyclopedia of Research Methods in the Social Sciences), Επιμέλειας του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ιωσηφίδη Θεόδωρου επιχειρεί να συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην διεθνή συζήτηση για την μεθοδολογία έρευνας στις σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες. Η Εγκυκλοπαίδεια περιλαμβάνει 46 λήμματα γραμμένα από περίπου 60 διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και ερευνητές από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο τα οποία φωτίζουν διαφορετικές σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις των κοινωνικών σχέσεων και διαδικασιών.

Οι θεματικές που αναλύονται στην Εγκυκλοπαίδεια σχετίζονται ενδεικτικά με μια σειρά από σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις όπως είναι οι ποσοτικές, οι ποιοτικές και οι μικτές μεθοδολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ρόλος της στην ανάλυση δεδομένων και στην ερευνητική διαδικασία, η σύγχρονη ψηφιακή και πειραματική κοινωνική έρευνα και θεωρητικά παραδείγματα όπως ο κριτικός ρεαλισμός, η φαινομενολογία, ο πραγματισμός, ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός, ο νέος υλισμός κτλ.

Η έκδοση της Εγκυκλοπαίδειας από τον βραβευμένο διεθνή Εκδοτικό Οίκο Edward Elgar Publishing στοχεύει στον ουσιαστικό εμπλουτισμό της διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορά στην μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας και στην ανάδειξη των σύγχρονων επιτευγμάτων και καινοτομιών στο πεδίο αυτό σε διεθνές επίπεδο.

Ο Επιμελητής (Editor) της Εγκυκλοπαίδειας Καθηγητής Μεθόδων στις Κοινωνικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ιωσηφίδης Θεόδωρος διαθέτει εκτεταμένη διδακτική και διεθνή ερευνητική και συγγραφική εμπειρία σε πεδία όπως η επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών, οι ποιοτικές μέθοδοι κοινωνικής έρευνας, οι πολυμεθοδολογικές προσεγγίσεις, η ανάλυση ποιοτικών δεδομένων, η σύγχρονη ανθρωπογεωγραφία, οι χωρο-κοινωνικές ανισότητες και η τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Βασικές πληροφορίες για την Εγκυκλοπαίδεια:

Τίτλος: Elgar Concise Encyclopedia of Research Methods in the Social Sciences

Elgar Concise Encyclopedia of Research Methods in the Social Sciences Επιμέλεια: Ιωσηφίδης Θεόδωρος

Ιωσηφίδης Θεόδωρος Εκδοτικός Οίκος: Edward Elgar Publishing

Edward Elgar Publishing Ημερομηνία Έκδοσης: 21 Απριλίου 2026

21 Απριλίου 2026 Αριθμός σελίδων: 372

372 ISBN: 978 1 80392 129 7

