Ραφήνα: Βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο μετά τη λήξη της κατάληψης – Δείτε φωτογραφίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ραφήνα: Βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο μετά τη λήξη της κατάληψης – Δείτε φωτογραφίες

Βανδαλισμοί διαπιστώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της κατάληψης στο Γυμνάσιο της Ραφήνας, με τον δήμο της περιοχής να εκφράζει την βαθιά απογοήτευσή του, καθώς και αγανάκτηση  για τις φθορές που έχουν προκληθεί.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου αναφέρεται: «Με βαθιά λύπη και έντονη αγανάκτηση, ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ενημερώνει τους δημότες ότι αμέσως μετά τη λήξη της κατάληψης, στο Γυμνάσιο Ραφήνας διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές και καταστροφές από βανδαλισμούς αγνώστων.

Οι εικόνες που αντίκρισαν τα συνεργεία του Δήμου, μαζί με τη Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου Δήμητρα Τσεβά, είναι αποκαρδιωτικές, με σοβαρές ζημιές σε αίθουσες, εξοπλισμό και υποδομές του σχολείου.

Η Δημοτική Αρχή, μόλις λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, είχε προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης, καθαριότητας και βελτίωσης των σχολικών εγκαταστάσεων, ώστε τα σχολεία να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς σε άριστες συνθήκες. Δυστυχώς, η ανευθυνότητα και η καταστροφική μανία ορισμένων ατόμων οδήγησαν σε εικόνες που προκαλούν θλίψη και οργή.

Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου έχει ξεκινήσει ήδη την αποκατάσταση όλων των ζημιών, με στόχο την ταχεία επαναφορά του σχολικού χώρου στην κανονικότητα. Παράλληλα, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαλευκανθούν τα περιστατικά και να διασφαλιστεί ότι τέτοια φαινόμενα δε θα επαναληφθούν.

Το σχολείο είναι χώρος γνώσης, δημιουργίας και σεβασμού. Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να στηρίζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα την εκπαιδευτική κοινότητα, προστατεύοντας τις υποδομές και προάγοντας ένα ασφαλές και αξιοπρεπές περιβάλλον για όλους».

Δείτε φωτογραφίες

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα

Syros Healing Waves Festival: Τέχνη και επιστήμη ένωσαν δυνάμεις στο φετινό διεθνές φεστιβάλ ψυχικής υγείας

Συντάξεις: Ποιοι θα λάβουν αύξηση 2,4%- Αναλυτικοί πίνακες με τα νέα ποσά από το 2026 ανά Ταμείο και έτη ασφάλισης

Τσιγάρα: Ευρωπαϊκό σχέδιο – «φαρμάκι» για τις λιανικές τιμές- Πόσο αναμένεται να αυξηθούν

Τι σημαίνει η φράση «εν λευκώ» και από πού προέρχεται

Μια νέα επεκτάσιμη προσέγγιση για την υλοποίηση δικτύου κβαντικής επικοινωνίας με άτομα υττερβίου-171
περισσότερα
13:07 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Υπουργείο Πολιτισμού: Τι απαντά για τη χθεσινή βλάβη του ανελκυστήρα της Ακρόπολης

Απάντηση για την χθεσινή βλάβη στον ανελκυστήρα της Ακρόπολης δίνει το υπουργείο Πολιτισμού, α...
12:56 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Δράμα: «Δεν ξέρω τι συνέβη, αύριο θα γίνει η κηδεία του παιδιού μου» λέει ο πατέρας του 14χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η Δράμα, έπειτα από τον θάνατο ενός 14χρονου παιδιού που έχασε την ζωή...
10:50 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Εξιτήριο πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Εξιτήριο πήρε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννημα...
10:44 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Άννα Κυριακού: Πέθανε η θρυλική «Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες»

Πέθανε η ηθοποιός, Άννα Κυριακού σε ηλικία 96 ετών. Τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της θρυ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης