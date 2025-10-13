Πάνος Ρούτσι: Η απεργία πείνας μου δεν ήταν εκδήλωση – Ο Πρωθυπουργός θέλει να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων

Σην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αναφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι, έπειτα από την απεργία πείνας που πραγματοποίησε στο σημείο για 23 ημέρες, με την στήριξη χιλιάδων πολιτών.

Μιλώντας ο κ. Ρούτσι στον ΑΝΤ1, ανέφερε: «Όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ακόμη και η πιο μικρή ελπίδα για δημοκρατία στη χώρα μας έσβησε. Ο πρωθυπουργός φάνηκε φανερά θυμωμένος, και μετά τη δικαίωση μου για το αίτημα για εκταφή επιδόθηκε σε μια ευθεία απάνθρωπη επίθεση εναντίον μου, δηλαδή εναντίον του συνόλου της κοινωνίας που με στήριξε. Περίμενε να τελειώσω την απεργία μου για να ανακοινώσει αυτό το μέτρο».

«Θέλει να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων και να καθαρίσει το τοπίο. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Η απεργία πείνας μου δεν ήταν εκδήλωση, ήταν να απαιτήσω, άδεια για την εκταφή του παιδιού μου για να μάθω από τι πέθανε» σημείωσε.