Βίντεο: Οικογένειες στο Ισραήλ επικοινωνούν με ομήρους που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί – «Θα επιστρέψεις σπίτι»

Βίντεο: Οικογένειες στο Ισραήλ επικοινωνούν με ομήρους που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί – «Θα επιστρέψεις σπίτι»
Βίντεο και εικόνες που έρχονται στο φως δείχνουν οικογένειες να μιλούν με Ισραηλινούς ομήρους που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί, αφού κατάφεραν να έρθουν σε επαφή για πρώτη φορά έπειτα από δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα.

LIVE – Γάζα: Ξεκινάει η απελευθέρωση 13 ομήρων, το Κοινοβούλιο του Ισραήλ υποδέχεται τον Τραμπ – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Σε ένα από τα βίντεο, η Einav Zangauker, μητέρα του Matan Zangauker, εμφανίζεται να μιλά με τον γιο της, ο οποίος εξακολουθεί να κρατείται σε άγνωστη τοποθεσία στη Γάζα.

«Θα επιστρέψεις σπίτι – όλοι θα επιστρέψετε σπίτι», του λέει με δάκρυα. «Ο πόλεμος τελείωσε».


Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν επίσης στατικές εικόνες άλλων ομήρων, μεταξύ αυτών των αδελφών David και Ariel Cunio και του Nimrod Cohen, σε βιντεοκλήσεις με τα μέλη των οικογενειών τους.

Η μητέρα των Cunio, Silvia, αναφέρει ότι κατάφερε να έχει μια σύντομη βιντεοκλήση με τα παιδιά της. «Δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα, αλλά τους είδα, και αυτό είναι αρκετό», είπε δακρυσμένη στο κανάλι Channel 12.


Στα πλάνα, οι Cunio φαίνονταν να φορούν στρατιωτικές στολές, παρόμοιες με αυτές που φορούσαν οι όμηροι που απελευθερώθηκαν τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2025. «Είναι καλά», σημειώνει η Σίλβια Κούνιο.

Ο Yotam Cohen περιγράφει τη σύντομη συνομιλία του με τον αδελφό του Nimrod: «Του είπα ότι είναι όμορφος όπως πάντα, και μου είπε ότι είναι καλά, μας αγαπά και ήθελε μόνο να μας δει. Και σε λίγο θα τον αγκαλιάσουμε».

 

