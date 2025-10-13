Βίντεο: Οικογένειες στο Ισραήλ επικοινωνούν με ομήρους που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί – «Θα επιστρέψεις σπίτι»

Βίντεο και εικόνες που έρχονται στο φως δείχνουν οικογένειες να μιλούν με Ισραηλινούς ομήρους που δεν έχουν ακόμη απελευθερωθεί, αφού κατάφεραν να έρθουν σε επαφή για πρώτη φορά έπειτα από δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα.

Σε ένα από τα βίντεο, η Einav Zangauker, μητέρα του Matan Zangauker, εμφανίζεται να μιλά με τον γιο της, ο οποίος εξακολουθεί να κρατείται σε άγνωστη τοποθεσία στη Γάζα.

«Θα επιστρέψεις σπίτι – όλοι θα επιστρέψετε σπίτι», του λέει με δάκρυα. «Ο πόλεμος τελείωσε».

Berichten stromen nu binnen van families die inmiddels al hebben kunnen videobellen met enkele gijzelaars van de 2e groep, die op dit moment nog niet zijn overgedragen. Nimrod Cohen, de broers Cunio en Matan Zangauker hebben met hun families gesproken. pic.twitter.com/xl0g49xM7f — CIDI 🎗️ (@CIDI_nieuws) October 13, 2025



Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν επίσης στατικές εικόνες άλλων ομήρων, μεταξύ αυτών των αδελφών David και Ariel Cunio και του Nimrod Cohen, σε βιντεοκλήσεις με τα μέλη των οικογενειών τους.

Η μητέρα των Cunio, Silvia, αναφέρει ότι κατάφερε να έχει μια σύντομη βιντεοκλήση με τα παιδιά της. «Δεν μπορούσα να ακούσω τίποτα, αλλά τους είδα, και αυτό είναι αρκετό», είπε δακρυσμένη στο κανάλι Channel 12.

The cohen family speaking to nimrod who is finally free. pic.twitter.com/0CdtUHqbi8 — We Are All Hostages (@AllHostages) October 13, 2025



Στα πλάνα, οι Cunio φαίνονταν να φορούν στρατιωτικές στολές, παρόμοιες με αυτές που φορούσαν οι όμηροι που απελευθερώθηκαν τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2025. «Είναι καλά», σημειώνει η Σίλβια Κούνιο.

Ο Yotam Cohen περιγράφει τη σύντομη συνομιλία του με τον αδελφό του Nimrod: «Του είπα ότι είναι όμορφος όπως πάντα, και μου είπε ότι είναι καλά, μας αγαπά και ήθελε μόνο να μας δει. Και σε λίγο θα τον αγκαλιάσουμε».