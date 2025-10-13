Χανιά: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 15χρονη – Βρέθηκε χτυπημένη και σε κατάσταση μέθης σε πάρκο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά νοσοκομείο

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Χανίων, νοσηλεύεται μια 15χρονη, η οποία εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/10) σε σοβαρή κατάσταση σε πάρκο τη πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, η 15χρονη με καταγωγή από τη Ρουμανία, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, σε πάρκο των Χανίων, με εμφανή χτυπήματα και σε κατάσταση μέθης.

Μαζί ήταν και φίλοι της και η 15χρονη είπε στους αστυνομικούς πως έπεσε από τα σκαλοπάτια του πάρκου και χτύπησε.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Για το περιστατικό συνελήφθη η 41χρονη μητέρα του κοριτσιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

09:52 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής της Γαρυφαλλιάς μετά τη δίκη – «Υπάρχει δικαίωση»

Ολοκληρώθηκε η δίκη για τη δολοφονία της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα, με το Μικτό Ορκω...
08:25 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

LIVE η κίνηση: Προβλήματα στον Κηφισό και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, και για ακόμη ένα πρωιν...
07:57 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: Αγωγή – μαμούθ σε γερμανικές εταιρείες

Τη διεύρυνση της έρευνας πέρα από τα όρια της χώρας μας σηματοδοτεί η αγωγή συγγενών του Αγγελ...
07:52 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Πατήσια: Με ανακοπή κινδύνευσε το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικό που κάπνιζε ο πατέρας του – Τα νεότερα για την υγεία του

Σε σταθερή κατάσταση βρίσκεται το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικά που κάπνιζε ο πατέρας του σε...
