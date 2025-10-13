Είναι πρόθυμος να διαλύσει τον γάμο του εάν η γυναίκα του μετακομίσει – «Δεν θέλω να ξεσπιτωθούν τα παιδιά μου»

Ένας άνδρας είναι στα όρια του διαζυγίου. Ο λόγος είναι, η ανάγκη να διασφαλίσει τη σταθερότητα στη ζωή των παιδιών του, 11 και 9 ετών. Δεν θέλει να μετακομίσουν στο εξωτερικό.

Σε ανάρτησή του στο Reddit, αποκάλυψε πως, η γυναίκα του θέλει να μετακομίσουν στο εξωτερικό, για να είναι πιο κοντά στα δικά της παιδιά, τα οποία είναι στην εφηβεία. “Και οι δυο μας είμαστε αφοσιωμένοι στα παιδιά μας. Δηλαδή, δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στο δικό τους καλό, παρά στη σχέση μας”, είπε ο πατέρας.

Έτσι, είναι αποφασισμένος να μην πάει πουθενά, με ό,τι κόστος και αν έχει αυτή η απόφαση για τον γάμο του. Στην ανάρτησή του, στην οποία έδωσε τον τίτλο “Μήπως έχω άδικο;”, ο άνδρας είπε πως η γυναίκα του έχει δύο παιδιά από προηγούμενη σχέση της, ηλικιών 15 και 16 ετών. Όσο για τα δικά του παιδιά, έχασαν την μητέρα τους σε πιο νεαρή ηλικία.

Η οικογένεια κινδυνεύει να διαλυθεί, επειδή πρόσφατα η ο πρώην της γυναίκας μπορεί πλέον να μετακομίσει και να πάει να ζήσει κοντά στα παιδιά τους – ήθελαν να μείνουν με τον πατέρα τους.

“Η γυναίκα μου δεν θέλει να αποχωρίζεται για πολύ τα παιδιά της και μου ανακοίνωσε πως θα μετακομίσει. Νιώθει πως θέλει να είναι κοντά τους”, είπε χαρακτηριστικά ο άνδρας.

“Το καταλαβαίνω και τη στηρίζω. Δεν θέλω ωστόσο, να ξεσπιτώσω τα παιδιά μου, να χάσουν την οικογένεια, τους φίλους και τη σταθερότητά τους. Ούτε εκείνα το θέλουν”.

Ο πατέρας ανέφερε πως, τα παιδιά του άκουσαν τη γυναίκα του να μιλάει για τα σχέδιά της και να του λέει ότι “θα της λείψουν πολύ”. “Ξέρω καλά ότι τα παιδιά μου είναι ευτυχισμένα εδώ”, είπε, εξηγώντας πως, αυτό το έχει ξεκαθαρίσει στην – απογοητευμένη – γυναίκα του.

“Προτεραιότητα είναι τα παιδιά μου”

“Μου είπε πως δεν θα κρατήσει ο γάμος μας αν ο ένας είναι εδώ και ο άλλος στο εξωτερικό. Της είπα ότι συμφωνώ. Πως ο καλύτερος τρόπος να το διαχειριστούμε, είναι να χωρίσουμε”. Όταν εκείνη, θυμωμένη τον ρώτησε αν υπάρχει περίπτωση να του αλλάξει γνώμη, εκείνος ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αναγκάσει τα παιδιά του να αλλάξουν χώρα αλλά την ίδια στιγμή, δεν μπορεί να της ζητήσει ν’ αποχωριστεί τα δικά της παιδιά.

“Της υπενθύμισα πως πάνω από όλα είναι το καλό των παιδιών μας, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι εμείς θα χωρίσουμε”, εξήγησε. Το ζευγάρι συμφώνησε να το ξανασυζητήσει. Ωστόσο, ο άνδρας ανακάλυψε πως, η γυναίκα του έχει ήδη αρχίσει να κανονίζει την μετακόμισή της.

“Πιστεύω ότι θα περίμενε ν’ αλλάξω γνώμη, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι θυμωμένη που αφήνω τον γάμο μας να τελειώσει. Θα προτιμούσε να μετακομίσουμε όλοι μαζί. Εγώ όμως ξέρω τι είναι καλύτερο για τα παιδιά μου”, κατέληξε.

Ο άνδρας στράφηκε στους αναγνώστες της ανάρτησης, ώστε να του πουν τη γνώμη τους για το αν έχει πάρει τη σωστή απόφαση. “Αυτό κάνουν οι σωστοί γονείς. Βάζουν το καλό των παιδιών τους πάνω από το δικό τους”, έγραψε ένας από τους αναγνώστες. “Καμιά φορά ο γάμος έρχεται σε δεύτερη μοίρα, μέχρι να ενηλικιωθούν τα παιδιά”, είπε χαρακτηριστικά.

Ένας ακόμη, σημείωσε: “Ως γονιός πρέπει να κάνεις το καλύτερο για τα παιδιά σου. Είναι κρίμα που ο γάμος σου διαλύεται, αλλά δεν θα ήταν δίκαιο να ξεσπιτωθούν τα παιδιά”.

Ένας τρίτος παρατήρησε πως, τα παιδιά της γυναίκας του, είναι στην εφηβεία, κάτι που σημαίνει ότι σύντομα θα ανεξαρτητοποιηθούν. Όταν ρώτησε τον άνδρα για ποιον λόγο δεν μένουν μαζί από απόσταση, εκείνος τον πληροφόρησε πως, τα παιδιά της θα σπουδάσουν σε άλλη χώρα.

“Άρα θα λείπει για πολλά χρόνια”, εξήγησε. Ένας άλλος αναγνώστης σημείωσε πως, “αυτή είναι μια από τις χειρότερες πλευρές των οικογενειών με παιδιά από προηγούμενους γάμους”, πριν αναφέρει την απώλεια που έχουν ήδη βιώσει τα παιδιά του.

“Τα παιδιά σου έχουν ήδη χάσει την μητέρα τους. Λογικό είναι να είσαι προσεκτικός να μην ζήσουν και άλλη απώλεια”, έγραψε.