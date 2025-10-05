Θέλουν να πάρουν διαζύγιο, αλλά δεν μπορούν να αγοράσουν ξεχωριστά σπίτια – «Όλα είναι πανάκριβα»

Το κόστος της στέγασης είναι δυσβάσταχτο, κάτι που αποδίδεται στην μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην μεγάλη ζήτηση και τη χαμηλή προσφορά. Στην Αμερική, το μέσο κόστος για ένα σπίτι είναι πάνω από 372.000 ευρώ, δηλαδή δέκα φορές πιο πάνω απ’ ό,τι ήταν πριν από 50 χρόνια.

Ένα ζευγάρι, παντρεμένοι εδώ και 15 χρόνια, είναι στα πρόθυρα του διαζυγίου. Δεν είναι πλέον ευτυχισμένοι και έτσι, αποφάσισαν από κοινού να χωρίσουν.

Υπάρχει ωστόσο ένα εμπόδιο και αυτό είναι το κόστος της στέγασης.

“Οι τιμές είναι απλησίαστες”

«Οι μισθοί μας δεν είναι ούτε πολύ ψηλοί, ούτε πολύ χαμηλοί. Αγοράσαμε μαζί ένα σπίτι το 2015, όταν ακόμη οι τιμές ήταν λογικές. Τότε δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να το αντέξουμε οικονομικά (ακόμη και με έναν μόνο μισθό ήταν προσιτή η αγορά σπιτιού)» εξήγησε η γυναίκα.

«Δέκα χρόνια αργότερα, ακόμη και με τις αυξήσεις στους μισθούς μας, κανένας από τους δύο δεν έχει πλέον τα οικονομικά μέσα να «αγοράσει» το μερίδιο του άλλου, με τη σημερινή αξία του ακινήτου, και να κρατήσει μόνος του το σπίτι. Επίσης, κανείς από τους δύο δεν μπορεί να αγοράσει σπίτι στις περισσότερες περιοχές της πόλης, εκτός αν διαθέταμε ένα σημαντικό ποσό για προκαταβολή»

“Να πουλήσουμε το σπίτι”

Η γυναίκα πιστεύει πως, η καλύτερη λύση είναι να πουλήσουν το σπίτι, ώστε να πάρουν τα χρήματα που χρειάζονται, να τα μοιράσουν και ν’ αγοράσουν ο καθένας από ένα άλλο σπίτι – το οποίο θα τους κοστίσει μια περιουσία.

Αυτό που την κάνει να στεναχωριέται είναι πως τα παιδιά τους θ’ αναγκαστούν να αλλάξουν γειτονιά και σχολείο.

Θέλουν και οι δύο να παραμείνουν στην ίδια περιοχή. Άλλωστε, εκείνη έχει στήσει την επιχείρησή της στη γειτονιά και αν φύγει, θα χάσει χρήματα.

«Τα ενοίκια είναι πανάκριβα – είναι ελαφρώς πιο φθηνά από την αγορά. Τι να κάνουμε; Είμαστε σε αδιέξοδο».