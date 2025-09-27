Πέτρος Λαγούτης: «Η περίοδος του διαζυγίου ήταν δύσκολη» – Η απάντησή του στο ενδεχόμενο δεύτερου γάμου

Enikos Newsroom

lifestyle

Πέτρος Λαγούτης

Ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» αναφερόμενος τόσο στην εμπειρία του ως παρουσιαστής όσο και στην προσωπική του ζωή. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο που αντιμετώπισε τις αντιδράσεις συναδέλφων του, στάθηκε στις δυσκολίες του διαζυγίου του με τη Μυρτώ Αλικάκη και εξήγησε πώς βλέπει σήμερα το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν έχει καλή σχέση με το ψέμα: «Δεν έχω καλή σχέση με το ψέμα, δεν μου άρεσαν ποτέ τα ψέματα στη ζωή μου. Φυσικά και θα συζητούσα για τον δεύτερο κύκλο του “Big Brother”. Υπήρχε πριν τελειώσει το παιχνίδι μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι θα κάνουμε κι άλλο, τώρα για το πότε ακριβώς δεν το ξέρει κανείς μας. Τουλάχιστον εγώ δεν το ξέρω», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που δέχθηκε όταν ανέλαβε την παρουσίαση του ριάλιτι: «Φυσικά σκέφτηκα τι θα πουν οι συνάδελφοι, όταν έκανα το “Big Brother”. Αλλά αν μπεις στο τρυπάκι να ετεροκαθορίζεσαι και να προσπαθείς να ικανοποιείς τους άλλους, θα καταλήξεις πολύ δυστυχισμένος. Προσπαθώ, ειδικά όσο μεγαλώνω, να ακούω τις δικές μου ανάγκες και τις δικές μου επιθυμίες. Σε όποιον αρέσουμε», είπε με έμφαση.

Ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε ανοιχτά και για την περίοδο του διαζυγίου του με τη Μυρτώ Αλικάκη, σημειώνοντας: «Φυσικά μου γύρισαν κάποιοι την πλάτη, αλλά σε όλες τις περιόδους σου γυρνάνε κάποιοι την πλάτη, και στις καλές. Η περίοδος του διαζυγίου ήταν δύσκολη, ποιο διαζύγιο δεν είναι; Πάντα ένας χωρισμός είναι μια μεγάλη απώλεια και το πένθος είναι μεγάλο».

Τέλος, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου: «Νομίζω πως δεν θα έκανα ένα δεύτερο γάμο. Δεν θα άλλαζα τίποτα από τις δυσκολίες, ό,τι έχουμε ζήσει είναι αυτό που μας έχει κάνει ό,τι είμαστε σήμερα», υπογράμμισε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κάποιες φορές νιώθουμε ότι «πέφτουμε» από ύψος στον ύπνο; Γιατρός δίνει την εξήγηση

Παγκόσμια διάκριση για την Ελλάδα από τον ΟΗΕ και τον ΠΟΥ

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Νέα ενίσχυση στις 13 Περιφέρειες για προεντάξεις έργων

ΔΥΠΑ-ΕΛΓΟ: Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στη διαχείριση ζωονόσων στην Θεσσαλ...

Κουραστήκατε από το 5G; Η Qualcomm λέει ότι το 6G θα είναι εδώ πριν το τέλος του κόσμου

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
02:45 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Η μοναχική 33η επέτειος του γάμου μας, είναι η πιο ιδιαίτερη «πρώτη φορά» χωρίς εσένα

Τριάντα τρία χρόνια γάμου θα συμπλήρωναν την Παρασκευή (26/9) η Μαρία Παναγοπούλου και ο Κώστα...
20:43 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Λουίζα Βούρου για την απώλεια του πατριού της: «Ήταν για μένα μεγάλο πλήγμα – Ο κόσμος έγινε φτωχότερος»

Για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, τη σχέση με τον πατέρα της αλλά και την κρίση που...
17:14 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Κώστας Φραγκολιάς: «Δεν με προσεγγίζουν γυναίκες – Είμαι λίγο παράξενος»

Ο Κώστας Φραγκολιάς μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή το...
14:27 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Έλενα Κρεμλίδου: Συνεχίζεται το θέμα με το revenge porn – Σφίγγεις το στομάχι και προχωράς

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε η Έλενα Κρεμλίδου. Η γνωστή Instagramer και πρώην παίκ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος