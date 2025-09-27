Πέτρος Λαγούτης: «Η περίοδος του διαζυγίου ήταν δύσκολη» – Η απάντησή του στο ενδεχόμενο δεύτερου γάμου

Ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» αναφερόμενος τόσο στην εμπειρία του ως παρουσιαστής όσο και στην προσωπική του ζωή. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο που αντιμετώπισε τις αντιδράσεις συναδέλφων του, στάθηκε στις δυσκολίες του διαζυγίου του με τη Μυρτώ Αλικάκη και εξήγησε πώς βλέπει σήμερα το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν έχει καλή σχέση με το ψέμα: «Δεν έχω καλή σχέση με το ψέμα, δεν μου άρεσαν ποτέ τα ψέματα στη ζωή μου. Φυσικά και θα συζητούσα για τον δεύτερο κύκλο του “Big Brother”. Υπήρχε πριν τελειώσει το παιχνίδι μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι θα κάνουμε κι άλλο, τώρα για το πότε ακριβώς δεν το ξέρει κανείς μας. Τουλάχιστον εγώ δεν το ξέρω», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που δέχθηκε όταν ανέλαβε την παρουσίαση του ριάλιτι: «Φυσικά σκέφτηκα τι θα πουν οι συνάδελφοι, όταν έκανα το “Big Brother”. Αλλά αν μπεις στο τρυπάκι να ετεροκαθορίζεσαι και να προσπαθείς να ικανοποιείς τους άλλους, θα καταλήξεις πολύ δυστυχισμένος. Προσπαθώ, ειδικά όσο μεγαλώνω, να ακούω τις δικές μου ανάγκες και τις δικές μου επιθυμίες. Σε όποιον αρέσουμε», είπε με έμφαση.

Ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε ανοιχτά και για την περίοδο του διαζυγίου του με τη Μυρτώ Αλικάκη, σημειώνοντας: «Φυσικά μου γύρισαν κάποιοι την πλάτη, αλλά σε όλες τις περιόδους σου γυρνάνε κάποιοι την πλάτη, και στις καλές. Η περίοδος του διαζυγίου ήταν δύσκολη, ποιο διαζύγιο δεν είναι; Πάντα ένας χωρισμός είναι μια μεγάλη απώλεια και το πένθος είναι μεγάλο».

Τέλος, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου: «Νομίζω πως δεν θα έκανα ένα δεύτερο γάμο. Δεν θα άλλαζα τίποτα από τις δυσκολίες, ό,τι έχουμε ζήσει είναι αυτό που μας έχει κάνει ό,τι είμαστε σήμερα», υπογράμμισε.