Τομ Χανκς: Έστειλε δώρο μία γραφομηχανή αντίκα σε ιδιοκτήτη καταστήματος

Enikos Newsroom

lifestyle

Ο Τομ Χανκς, γνωστός για την αγάπη του στις γραφομηχανές, τήρησε μια υπόσχεση που είχε δώσει πριν από δύο χρόνια και έστειλε μια υπογεγραμμένη vintage μηχανή σε ιδιοκτήτη μικρής επιχείρησης στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Το ξεχωριστό δώρο έφτασε τελικά στα χέρια του Άντονι Βαλόπι, ιδιοκτήτη του καταστήματος Type Space, που ειδικεύεται στις γραφομηχανές.

Ο Βαλόπι γνωρίστηκε με τον Χανκς το 2023, όταν ο ηθοποιός βρέθηκε στην πόλη για την περιοδεία του βιβλίου του «The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece». Ο σταρ επισκέφθηκε το κατάστημα, συνομίλησε μαζί του για περισσότερο από μία ώρα αποκλειστικά για γραφομηχανές, αγόρασε μια αντίκα και τότε υποσχέθηκε πως θα του έστελνε μια υπογεγραμμένη μηχανή από την προσωπική του συλλογή. Παρότι ο χρόνος περνούσε και το δώρο δεν έφτανε ποτέ, ο Βαλόπι παραδέχτηκε ότι «το ξέχασε κάπως».

Η υπόσχεση ανανεώθηκε έπειτα από πρόσφατη επικοινωνία του Βαλόπι με τον μάνατζερ του Χανκς. Η ομάδα του διάσημου ηθοποιού συνειδητοποίησε ότι η αποστολή είχε ξεχαστεί και μέσα σε λίγες ημέρες μια Rheinmetall του 1955 με γερμανικό πληκτρολόγιο βρέθηκε στην πόρτα του καταστήματος. Μαζί με τη γραφομηχανή, ο Χανκς έστειλε και μια προσωπική επιστολή: «Νομίζω ότι αυτή η γραφομηχανή θα σου ταιριάζει. Ρώτα κάποιον μεγάλης ηλικίας πώς λειτουργεί. Και χρησιμοποίησέ την για να μου απαντήσεις».

Ο ιδιοκτήτης του Type Space μοιράστηκε τη χαρά του μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ανεβάζοντας φωτογραφίες με το πολύτιμο δώρο αλλά και από την πρώτη του συνάντηση με τον Χανκς. «Πριν από δύο χρόνια, ο Τομ Χανκς μου είπε ότι θα μου έστελνε μια γραφομηχανή. Σήμερα, αυτή η υπόσχεση έφτασε επιτέλους στο γραφείο μου – μια υπογεγραμμένη προσωπική μηχανή απευθείας από τον ίδιο τον κ. Χανκς» έγραψε. Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε με χιούμορ: «Συγγνώμη συλλέκτες – αυτή είναι ανεκτίμητη! Ελάτε να μοιραστείτε τη διασκέδαση – γιατί δεν λες κάθε μέρα: “Ναι, ο Τομ Χανκς μου έστειλε μια γραφομηχανή”».

Η συλλογή του Χανκς περιλαμβάνει περισσότερες από 300 γραφομηχανές, που χρονολογούνται από τις αρχές του 1900. Τον περασμένο Ιανουάριο, μάλιστα, είχε παραχωρήσει 35 από αυτές για μια έκθεση στην Εκκλησία του Σαγκ Χάρμπορ. Το πάθος του για τα συγκεκριμένα αντικείμενα είναι γνωστό, όμως αυτή τη φορά η κίνηση του δεν περιορίστηκε μόνο στη συλλογή, αλλά απέκτησε ξεχωριστή σημασία για έναν άνθρωπο που μοιράζεται την ίδια αγάπη.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Type Space (@type.space)

02:45 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

