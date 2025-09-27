NBC News: Το Πεντάγωνο εξετάζει σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξετάζουν σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, εναντίον διακινητών ναρκωτικών, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το δίκτυο NBC News, επισημαίνοντας πως ενδέχεται να εξαπολυθούν επιθέσεις σε λίγες εβδομάδες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμη κάποια επιχείρηση, καθώς Ουάσινγκτον και Καράκας έχουν συνομιλίες με τη μεσολάβηση ηγετών από τη Μέση Ανατολή, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο NBC.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναπτύξει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική στο όνομα της καταπολέμησης των καρτέλ των ναρκωτικών, προκαλώντας ένταση με την Βενεζουέλα.

Με αναρτήσεις ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στις αρχές του μήνα, ότι οι ΗΠΑ έπληξαν «σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά» εξοντώνοντας 11 «ναρκοτρομοκράτες». Τους παρουσίασε ως μέλη της οργάνωσης Τρεν ντε Αράγκουα, του βενεζουελάνικου καρτέλ που δρα σε πολλές χώρες και έχει χαρακτηρισθεί ως τρομοκρατική οργάνωση από τον αμερικανό πρόεδρο.