Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Εύβοια – Αισθητός και στην Αττική

Σεισμός 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 01:16 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Εύβοια, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και στην Αττική.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 10 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά των Ζαράκων Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 13,1 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα, η Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είχε δώσει διαφορετικά στοιχεία, τοποθετώντας το επίκεντρο της δόνησης στα 9 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Αλιβερίου, με εστιακό βάθος τα 5 χιλιόμετρα.

Την Παρασκευή, στο ίδιο σημείο είχαν καταγραφεί τρεις ακόμη μικρότερες δονήσεις, μεγέθους 3,1 Ρίχτερ, 3 Ρίχτερ και 2 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.