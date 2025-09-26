Στο παρά πέντε – 20 χρόνια μετά: Ο Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψε στο… πατρικό του και χρειάζεται τη βοήθεια των τηλεθεατών

Σαν σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου 2005, έκανε πρεμιέρα στο Mega η σειρά που έμελλε να αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση, το «Στο Παρά Πέντε». Είκοσι χρόνια μετά, η επιτυχημένη δημιουργία του Γιώργου Καπουτζίδη συνεχίζει να συγκινεί το κοινό, ενώ ο ίδιος ο δημιουργός και πρωταγωνιστής της σειράς επέλεξε να γιορτάσει αυτή τη σημαντική επέτειο με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Καπουτζίδης επέστρεψε στο σπίτι όπου «γεννήθηκε» τηλεοπτικά ο χαρακτήρας του Σπύρου, μίλησε για τη σημασία που είχε το «Παρά Πέντε» τόσο για τον ίδιο όσο και για τους τηλεθεατές. «Σήμερα είναι 26 Σεπτεμβρίου 2025, ακριβώς 20 χρόνια μετά. Ήταν 26 Σεπτεμβρίου 2005, Δευτέρα τότε, ενώ σήμερα είναι Παρασκευή, που ξεκινούσε στο MEGA μια σειρά που άλλαξε τη ζωή πολλών από εμάς που συμμετείχαμε σ’ αυτή. Σίγουρα άλλαξε ριζικά τη δική μου ζωή και νομίζω πως άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε μέσα στην καθημερινότητά σας με τους φίλους, την οικογένειά σας, τους δικούς σας ανθρώπους» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο δημιουργός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τη στήριξη που δέχτηκε η σειρά όλα αυτά τα χρόνια, αποδίδοντας τα εύσημα στο κοινό. «Το Παρά Πέντε συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής και το οφείλει σε εσάς. Εμείς μπορεί να δουλέψαμε γι’ αυτό, αλλά εσείς, με την αγάπη σας, το κρατήσατε ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια και ποιος ξέρει για πόσα χρόνια ακόμα. Θέλουμε, λοιπόν, να γιορτάσουμε αυτά τα 20 χρόνια και να τα γιορτάσουμε μαζί σας» σημείωσε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Μιλώντας στη συνέχεια για το reunion της σειράς, εξήγησε ότι θέλει τη συμμετοχή του κοινού σε αυτή τη διαδικασία, καλώντας τους τηλεθεατές να μοιραστούν σκέψεις και ιδέες για το πώς θα μπορούσε να στηθεί αυτή η ξεχωριστή γιορτή. «Να θυμηθούμε όσα ζήσαμε, να θυμηθούμε όσους έφυγαν αλλά που αποτελούν πάντοτε αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Περιμένω τις ιδέες σας, τις σκηνές σας, τη φαντασία σας, γιατί έχω γράψει 49 επεισόδια “Παρά Πέντε” μόνος μου. Ε, ας γράψουμε το 50ό παρέα» κατέληξε με συγκίνηση.

