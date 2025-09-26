Καράογλου για το σχόλιό του για τους νεκρούς μάρτυρες στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν είχα καμία πρόθεση να προσβάλω τη μνήμη κανενός»

«Δεν υπήρχε καμία πρόθεση να προσβάλω τη μνήμη κανενός ανθρώπου, ούτε να κάνω “χιούμορ” με ένα τόσο σοβαρό και ευαίσθητο θέμα, όπως είναι η απώλεια ανθρώπινης ζωής» αναφέρει σε ανάρτησή του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου, για το σχόλιό του για τους νεκρούς μάρτυρες στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το βράδυ της Πέμπτης (25/9), ο βουλευτής Θεσσαλονίκης μίλησε στο Action24 και απαντώντας στην κατηγορία ότι η ΝΔ «κάλεσε» ανθρώπους, που έχουν πεθάνει, για να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή, είπε – προσπαθώντας να κάνει… χιούμορ: «Αν συνέβη κάποιο τέτοιο περιστατικό…, προφανώς μπορεί από το άγχος και την αγωνία τους να πέθαναν».

Υπενθυμίζεται πως, στη λίστα μαρτύρων για να καταθέσουν στην Εξεταστική, η Νέα Δημοκρατία κάλεσε μεταξύ άλλων και τον πρώτο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βαγγέλη Σεφεριάδη, ο οποίος έχει πεθάνει από το 2016, καθώς και άλλους δύο μάρτυρες που έχουν φύγει από τη ζωή.

«Δεν είχαν καμία πρόθεση να προσβάλω τη μνήμη κανενός»

Σε ανάρτησή του στο Facebook, o Θεόδωρος Καράογλου αναφέρει ότι «δεν υπήρχε καμία πρόθεση να προσβάλω τη μνήμη κανενός ανθρώπου, ούτε να κάνω “χιούμορ” με ένα τόσο σοβαρό και ευαίσθητο θέμα».

Επίσης κάνει λόγο για απομόνωση των φράσεών του και «προσπάθεια να παρουσιαστούν τα λόγια μου ως “αστείο” ή “ειρωνεία προς νεκρούς”».

«Η πολιτική αντιπαράθεση είναι απολύτως θεμιτή, αλλά ας γίνει επί της ουσίας, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα» καταλήγει στην ανάρτησή του Θεόδωρος Καράογλου.

Γιάννης Σεφεριάδης: «Το άγχος και η αγωνία πλέον δική σας με την αγωγή που θα σας καταθέσω»

Ο γιος του Βαγγέλη Σεφεριάδη, Γιάννης, σε ανάρτησή του στο Facebook, τονίζει ότι η δήλωσή του κ. Καράογλου «δεν αποτελεί μόνο προσβολή μνήμης νεκρών, αλλά και προσβολή της νοημοσύνης των πολιτών με την επαίσχυντη απόπειρα μεθόδευσης σπίλωσης και διάχυσης υπονοιών».

Επίσης έκανε γνωστή την πρόθεσή του να καταθέσει αγωγή εναντίον του βουλευτή της ΝΔ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Σεφεριάδη:

«Κύριε Καράογλου

Απέναντι στη δήλωσή σας ότι οι αποβιώσαντες πριν μια δεκαετία πατέρας μου Ευάγγελος Σεφεριάδης, πρώτος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.1999 έως 19.9.2002) και Αναστάσιος Λέκκας, αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την ίδια περίοδο, που κλήθηκαν ως μάρτυρες στην Εξεταστική επιτροπή της Βουλής «προφανώς μπορεί από το άγχος και την αγωνία τους να πέθαναν», δεν αποτελεί μόνο προσβολή μνήμης νεκρών, αλλά και προσβολή της νοημοσύνης των πολιτών με την επαίσχυντη απόπειρα μεθόδευσης σπίλωσης και διάχυσης υπονοιών.

Το χιούμορ θέλει τέχνη, την οποία δεν την κατέχετε.

Το άγχος και η αγωνία πλέον δική σας με την αγωγή που θα σας καταθέσω.

Γιάννης Σεφεριάδης»