Χρήστος Βέργαδος για τη συνεργασία του με την Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν είχα τη δυνατότητα και τον χρόνο να δείξω τις συνταγές»

Στην συνεργασία του με την Σίσσυ Χρηστίδου κατά την παρουσία του στην εκπομπή της «Χαμογέλα και Πάλι» αναφέρθηκε ο Χρήστος Βέργαδος σε δηλώσεις του στην κάμερα του STAR.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός pastry chef ανέφερε σχετικά: «Θα είμαι ειλικρινής και θα πω πως ήμουν εκτός, οπότε δεν είδα live την πρεμιέρα της εκπομπής αλλά την είδα μετά αποσπασματικά. Πολύ ωραία την είδα, ανανεωμένη η Σίσσυ, φρέσκια και πανέμορφη όπως πάντα. Πολύ ωραία! Της είχα στείλει μήνυμα, όπως κάθε χρόνο, για καλή επιτυχία. Ούτως ή άλλως μεσολαβούσαν και τα γενέθλια της, έστειλα ευχές και αυτές τις επικοινωνίες τις κρατάμε με τη Σίσσυ».

«Κάτι που εμένα τότε μου είχε στερήσει λίγο την ευχαρίστηση του να κάνω αυτό που έκανα και ήταν ένας από τους κυριότερους λόγους που σταμάτησα τη συνεργασία με την εκπομπή. Δεν είναι ότι με είχε ενοχλήσει, με είχε όμως στενοχωρήσει από ένα σημείο και μετά ότι δεν είχα τη δυνατότητα και τον χρόνο να δείξω τις συνταγές με τον χρόνο που ήθελα».

