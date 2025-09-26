Γαλλία: Στις φυλακές του Παρισιού αναμένεται να οδηγηθεί ο Νικολά Σαρκοζί – 9 τετραγωνικά μέτρα το κελί του

Enikos Newsroom

διεθνή

Στις φυλακές του Παρισιού, που βρίσκονται στο 14ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, αναμένεται να οδηγηθεί ο Νικολά Σαρκοζί, μετά την καταδίκη του σε 5 χρόνια κάθειρξης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αναφέρουν σήμερα, Παρασκευή, γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, καταδικάστηκε για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας, το 2007 από το καθεστώς Καντάφι. Θα μάθει την ημερομηνία έναρξης της φυλάκισής του στις 13 Οκτωβρίου.

Το μέγιστο διάστημα που θα έχει τη δυνατότητα να παραμείνει εκτός φυλακής μετά τις 13 Οκτωβρίου είναι τέσσερις μήνες. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες περί φυλάκισής του σε σωφρονιστικό ίδρυμα του Παρισιού, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ένα κελί 9 τετραγωνικών μέτρων, που όπως όλα τα άλλα κελιά θα έχει τουαλέτα, ψυγείο και τηλεόραση και θα παραμένει κλεισμένος σε αυτό είκοσι τρεις ώρες το εικοσιτετράωρο.

Στον απόηχο της χθεσινής απόφασης του γαλλικού δικαστηρίου, τόσο ο δικηγόρος του Νικολά Σαρκοζί, Ζαν Μισέλ Νταρουά, όσο και πολιτικά πρόσωπα φίλα προσκείμενα στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας έκαναν λόγο για άδικη απόφαση, αφήνοντας να εννοηθεί πως πρόκειται για πολιτική δίωξη.

Ορισμένοι εκ των υποστηρικτών του Νικολά Σαρκοζί θεωρούν πως ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να κάνει χρήση του δικαιώματός του να απονέμει χάρη σε καταδικασμένους, ωστόσο ο δικηγόρος του πρώην προέδρου δήλωσε πως δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα διότι ο Νικολά Σαρκοζί επιθυμεί να αποδείξει την αθωότητά του.

Ο Νικολά Σαρκοζί έχει ωστόσο το δικαίωμα, μετά τη φυλάκισή του, να ζητήσει να αποφυλακιστεί και στη συνέχεια να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «ηλεκτρονικό βραχιολάκι».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

18:52 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

