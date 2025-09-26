Φενγκ Σούι: 10 μυστικά από ειδικό για το σαλόνι σας – Συμβουλές για έναν πιο ήρεμο και ισορροπημένο χώρο

Ενδέχεται να είστε εξοικειωμένοι με τον όρο Φενγκ Σούι ως μια μέθοδο διακόσμησης ενός σπιτιού για να επιτευχθεί η ειρήνη και η ηρεμία. Ωστόσο, σε αντίθεση με την κοινή αντίληψη, το φενγκ σούι περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την χρήση συγκεκριμένων χρωμάτων ή την διάταξη των επίπλων με έναν συγκεκριμένο τρόπο.

Το φενγκ σούι είναι ένας κλάδος της Κινεζικής Ιατρικής που συνδυάζει τέχνη, επιστήμη και πνευματική πρακτική ταυτόχρονα. Σκοπός του είναι η δημιουργία ισορροπίας και αρμονίας σε όλους τους τομείς της ζωής μέσω της αλλαγής της ενέργειας στους χώρους που ζούμε.

Άλλωστε, το περιβάλλον μας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, πώς σκεφτόμαστε, τι λέμε και τα συναισθήματά μας σε υποσυνείδητο επίπεδο. Η δημιουργία ενός ισορροπημένου χώρου που ρέει ενεργειακά και φαίνεται ευχάριστος επηρεάζει πτυχές της ζωής πέρα από το φυσικό επίπεδο. Ένα καθαρό, ισορροπημένο σπίτι σημαίνει καλύτερο μυαλό και, τελικά, μια πιο ειρηνική ζωή.

Σύμφωνα με την ειδική στο Φενγκ Σούι Anjie Cho, μπορείτε να εφαρμόσετε τις αρχές του Φενγκ Σούι σε ένα σαλόνι με πολύ απλούς τρόπους. «Το Φενγκ Σούι βλέπει το σαλόνι ως έναν δημόσιο χώρο, έναν πιο yang (πιο εξωστρεφή, λιγότερο ιδιωτικό) σε αντίθεση με το yin του σπιτιού σας. Το σαλόνι είναι ο λιγότερο ιδιωτικός χώρος, οπότε αφορά τη σύνδεση με τον έξω κόσμο και είναι ο χώρος για συγκέντρωση», λέει.

Η Cho και η ειδικός στο Φενγκ Σούι και διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Ashley Cantley μοιράζονται τις συμβουλές τους για το πώς να εφαρμόσετε εύκολα το Φενγκ Σούι σε ένα σαλόνι.

10 μυστικά για να βελτιώσετε το Φενγκ Σούι στο σαλόνι σας

Ενσωματώστε τα πέντε στοιχεία

Τακτοποιήστε

Προσθέστε φως

Ορίστε τον χώρο του καθένα

Επιλέξτε χρώμα με νόημα

Προσοχή στη διάταξη

Δημιουργήστε ισορροπία

Προσοχή με τη διακόσμηση

Υπολογίστε το μέγεθος του χώρου σας

Μικρότερο σαλόνι

Μεγαλύτερο σαλόνι

Ο χώρος σας σαν ζωντανός οργανισμός

Ενσωματώστε τα πέντε στοιχεία

Υπάρχουν πέντε στοιχεία στο Φενγκ Σούι που είναι εύκολο να ενσωματωθούν σε οποιοδήποτε χώρο του σπιτιού σας. Αυτά είναι η γη, το μέταλλο, το νερό, το ξύλο και η φωτιά.

«Όταν έχετε και τα πέντε στοιχεία, δημιουργούν ισορροπία, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε κάποια αναπαράσταση από το καθένα. Η ζωή οργανικά δεν υπολογίζεται σε ακριβή ποσοστά -δεν χρειάζεστε 20% από κάθε στοιχείο- και θα διαπιστώσετε ότι είναι ενδιαφέρον αν υπάρχουν περισσότερα χαρακτηριστικά ενός στοιχείου σε σχέση με κάποιο άλλο που θέλετε να ενισχύσετε στη ζωή σας», λέει η Cho. «Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρώματα που είναι προσβάσιμα ή υλικά για να φέρετε τα χαρακτηριστικά αυτών των στοιχείων στο σπίτι σας».

Γη

Για να φέρετε το στοιχείο της γης στο σπίτι σας, χρησιμοποιήστε χρώματα όπως κίτρινο ή καφέ, δηλαδή γήινους τόνους. «Μπορείτε να ενσωματώσετε αυτό το στοιχείο μέσω ενός χαλιού, ενός καφέ ή κίτρινου κρυστάλλου όπως ο ίασπις ή το μάτι της τίγρης, ή κεραμικών, που είναι φτιαγμένα από γη και έχουν πολλές ιδιότητες της γης», λέει η Cho. Πραγματικές απεικονίσεις της γης (όπως τοπία και δάση) είναι επίσης καλές επιλογές.

Μέταλλο

Τα στοιχεία του μετάλλου, που συμβολίζουν τη συγκέντρωση και την καθαρότητα, μπορούν να ενσωματωθούν μέσω του λευκού, του γκρι ή αντικειμένων από μέταλλο. Η Cho λέει ότι «οι άνθρωποι συχνά προσθέτουν πυρίτη, χαλαζία, λευκό κρύσταλλο ή αντικείμενα από μέταλλο» για να φέρουν αυτό το στοιχείο στο χώρο τους.

Νερό

Μπορεί να νομίζετε ότι το χρώμα για το νερό είναι το μπλε, αλλά στο feng shui είναι πραγματικά το μαύρο. «Σκεφτείτε μαύρες λεπτομέρειες σε μαξιλάρια, χαλιά, ριχτάρια, έπιπλα, έργα τέχνης, χρώμα τοίχου ή ακόμα και μαύρους κρυστάλλους», λέει η Cho, προσθέτοντας ότι μπορείτε επίσης να φέρετε αντικείμενα που συνδέονται με το νερό, όπως ενυδρείο ή εικόνα νερού.

Ξύλο

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα στοιχεία του Φενγκ Σούι, το χρώμα του ξύλου είναι το πράσινο και το μπλε, όχι καφέ και δεν αναφέρεται σε ξύλινα έπιπλα. «Τα ζωντανά φυτά ενσωματώνουν την ποιότητα του ξύλου, όπως και χρώματα όπως το πράσινο, το μπλε και το τιρκουάζ», λέει η Cho.

Το ξύλο αντιπροσωπεύει τη δημιουργικότητα στο Φενγκ Σούι. Πολύ λίγα στοιχεία ξύλου μπορούν να κάνουν ένα δωμάτιο να φαίνεται σκοτεινό και καταθλιπτικό, ενώ η υπερβολή μπορεί να είναι υπερβολική και να προκαλέσει αίσθηση αυστηρότητας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε λουλούδια και βαμβάκι όταν ψάχνετε επιλογές για το στοιχείο ξύλου.

Φωτιά

Η φωτιά φέρνει έκφραση και τόλμη στον χώρο σας. «Η φωτιά εκφράζεται με το κόκκινο χρώμα, τον φωτισμό ή τα κεριά. Αν επιλέξετε να ενσωματώσετε αυτό το στοιχείο με χρώμα, ίσως θελήσετε να το χρησιμοποιήσετε με φειδώ», λέει η Cho. Η έλλειψη φωτιάς στο σαλόνι μπορεί να δημιουργήσει αίσθηση ψυχρότητας και έλλειψης έμπνευσης.

Τακτοποιήστε

Ο στόχος του Φενγκ Σούι είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος που ρέει ενεργειακά και σας παρακινεί να είστε το άτομο που θέλετε να γίνετε. Σύμφωνα με την ειδικό του Φενγκ Σούι και σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων Ashley Cantley, «ένας χώρος όπου η ενέργεια ρέει καλά είναι αυτός που δεν είναι γεμάτος πράγματα σε κάθε γωνία. Ο κενός χώρος ή ο μινιμαλισμός είναι καλό πράγμα στο Φενγκ Σούι.»

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πετάξετε όλα όσα έχετε, αλλά μάλλον να κάνετε έναν απολογισμό για το τι είναι ουσιαστικό στη ζωή σας. Αξιολογήστε το χώρο και κρατήστε μόνο τα έπιπλα, τη διακόσμηση και τα μικροαντικείμενα με τα οποία νιώθετε μια σύνδεση.

Αν κάποιο αντικείμενο δεν σας κάνει χαρούμενους, δωρίστε το. Μπορείτε επίσης να σκεφτείτε να αλλάζετε τα έπιπλα και τη διακόσμηση ανάλογα με την εποχή για να αποφύγετε την ακαταστασία.

Προσθέστε φως

Η φωτεινότητα είναι ενθαρρυντική και σύμφωνα με την Cantley, όσο περισσότερος φωτισμός, τόσο το καλύτερο. «Οι λάμπες δεν χρειάζεται πάντα να είναι αναμμένες, αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα να τις ανάψετε», λέει.

Η λύση της Cantley για την έλλειψη φυσικού φωτισμού είναι να χρησιμοποιήσετε λάμπες που μιμούνται το φυσικό φως του ήλιου. «Επιλέξτε ενεργειακά αποδοτικές λάμπες που διαρκούν περισσότερο. Έτσι, θα εξοικονομήσετε χρήματα και θα μειώσετε την αρνητική επίδραση που έχουν στο περιβάλλον», προσθέτει.

«Είναι καλό να έχετε χαμηλό και υψηλό φωτισμό στον χώρο», λέει η Cho. «Ο φωτισμός προς τα πάνω είναι χρήσιμος για όσους νιώθουν κατάθλιψη, γιατί όταν ανεβάζεις το φως, ανεβάζεις και την ενέργεια chi.»

Ορίστε τον χώρο του καθένα

Η Cho σημειώνει ότι θα πρέπει να βλέπετε το σπίτι σας ως έναν χώρο που μπορεί να σας υποστηρίξει και να σας ενισχύσει, αντί να δημιουργεί περισσότερο χάος και περισπασμούς, γι’ αυτό είναι κρίσιμο να έχετε αρκετό χώρο για καρέκλες, ώστε όλοι να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι.

«Θέλετε να υπάρχει αρκετή καθιστική θέση για κάθε μέλος της οικογένειας. Θέλετε χώρο για όλους. Ίσως έχετε μερικές επιπλέον καρέκλες, ώστε να θέτετε το σκηνικό και την πρόθεση ότι θα θέλατε να έχετε περισσότερες φιλίες ή ανθρώπους να έρχονται στο σπίτι σας» λέει η Cho.

Επιλέξτε χρώμα με νόημα

Το χρώμα είναι σημαντικό στο Φενγκ Σούι, γι’ αυτό θα πρέπει να το χρησιμοποιείτε με προσοχή. Μπορείτε να ακολουθήσετε τη θεωρία χρωμάτων του Φενγκ Σούι και τον τρόπο που το χρώμα σχετίζεται με τον χάρτη bagua (ένα εργαλείο σχεδίασης που χρησιμοποιείται για να χωρίσετε τον χώρο σας σε εννέα ξεχωριστές περιοχές, με κάθε μία να σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο θέμα) και τα πέντε στοιχεία.

Επειδή το σαλόνι είναι ο χώρος όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονται και φέρνουν τη δική τους ενέργεια και προσωπικότητες, οι γήινες αποχρώσεις είναι ιδανικές για να “θεμελιώσουν” τον χώρο.

Σκεφτείτε ουδέτερα χρώματα όπως το κίτρινο, το καφέ και το πηλό για τα μεγαλύτερα έπιπλα. Στη συνέχεια, προσθέστε αξεσουάρ με έντονα μπλε, πράσινα και άλλα χρώματα που “αναδύονται”. Αυτό θα φέρει ενέργεια και χαρά στο δωμάτιο.

Προσοχή στη διάταξη

Στο σαλόνι του Φενγκ Σούι, η ομαδοποίηση των επίπλων είναι ιδανική, ώστε οι συζητήσεις να ρέουν πιο εύκολα. Όλες οι θέσεις καθισμάτων πρέπει να έχουν οπτική επαφή με την πόρτα, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να δουν ποιος μπαίνει ή βγαίνει.

Ωστόσο, αν κάποια καθίσματα πρέπει να είναι στραμμένα μακριά από την πόρτα, η Cantley λέει να «κρεμάσετε έναν καθρέφτη στον τοίχο για να δείτε τι συμβαίνει πίσω από αυτούς ή να τοποθετήσετε ένα έπιπλο (όπως ένα μεγάλο τραπέζι) με φυτά πίσω από τον καναπέ που είναι τοποθετημένος με την πλάτη στην πόρτα».

Δημιουργήστε ισορροπία

Ολόκληρος ο σκοπός του Φενγκ Σούι είναι να δημιουργηθεί ισορροπία, οπότε βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα υλικό που να κυριαρχεί υπερβολικά στον χώρο. Η Cantley λέει ότι είναι σημαντικό να εξισορροπείτε τις υφές.

Για παράδειγμα, αν υπάρχει πολύ μέταλλο στον χώρο σας, προτείνει να προσθέσετε μαλακά αξεσουάρ, όπως μαξιλάρια και χαλιά. «Αν έχετε πολλά λευκά και παστέλ, προσθέστε έντονες πινελιές χρωμάτων, φυτά ή ξύλο για να ζεστάνετε τον χώρο», λέει.

Προσοχή με τη διακόσμηση

Αντιμετωπίστε κάθε χώρο στο σπίτι ως μια ξεχωριστή οντότητα με συγκεκριμένη λειτουργία όταν διακοσμείτε. Η κουζίνα είναι ο χώρος όπου εστιάζετε στην υγιεινή διατροφή και την ενσυνειδητότητα, οπότε η διακόσμηση δεν πρέπει να είναι επιβλητική. Στους χώρους ψυχαγωγίας, μην τοποθετείτε φωτιστικά που να δείχνουν προς τα κάτω.

Στους χώρους καθιστικού, όπου μπορείτε να εισάγετε έργα τέχνης, να είστε προσεκτικοί με το πώς φέρνετε ζωή στο δωμάτιο. «Η ταπετσαρία με λουλούδια, πουλιά, ζώα, δέντρα και φύλλα δημιουργεί επίσης διεγερτική ενέργεια», λέει η Cantley.

Θέλετε επίσης να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε κάθε χώρο και δεν τον παραμελείτε. Για παράδειγμα, αν δεν χρησιμοποιείτε την τραπεζαρία για γεύματα, σκεφτείτε να την χρησιμοποιήσετε ως γραφείο.

Ή, αν υπάρχουν δύο χώροι ψυχαγωγίας στο σπίτι σας αλλά χρησιμοποιείτε μόνο τον έναν, προσθέστε ένα φυτό στον λιγότερο χρησιμοποιούμενο, κάτι που θα σας κάνει να περνάτε περισσότερο χρόνο εκεί για να φροντίσετε το φυτό.

Υπολογίστε το μέγεθος του χώρου σας

Η καλύτερη αξιοποίηση του χώρου θα βοηθήσει να δημιουργηθεί μια περιοχή στην οποία θα θέλετε να περνάτε χρόνο, είτε είναι μεγάλη είτε μικρή.

Μικρότερο σαλόνι

Θυμηθείτε, ο στόχος του Φενγκ Σούι είναι να επιτρέψετε στην ενέργεια να ρέει, οπότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μειώσετε την ακαταστασία και να καθαρίσετε τους μικρότερους χώρους.

Επειδή οι επιλογές διάταξης επίπλων είναι συνήθως περιορισμένες για μικρότερα καθιστικά, είναι καλύτερο να κάνετε τον χώρο να φαίνεται πιο ευρύχωρος, αγοράζοντας έναν μεγάλο καθρέφτη.

«Τοποθετώντας έναν μεγάλο καθρέφτη στο χώρο σας, δημιουργείτε την ψευδαίσθηση περισσότερου χώρου. Μην φοβάστε να χρησιμοποιήσετε χρώματα και μοτίβα επίσης» λέει η Cho.

«Αν έχετε ένα μικρό σαλόνι, μην το γεμίζετε υπερβολικά. Θέλετε να μπορείτε να κινείστε ελεύθερα, οπότε χρησιμοποιήστε μικρότερα αντικείμενα και κάντε το καλύτερο δυνατό με αυτά που έχετε», προσθέτει η Cho.

Μεγαλύτερο σαλόνι

Για έναν μεγαλύτερο χώρο, η Cho συνιστά να δημιουργήσετε πιο οικείες περιοχές συγκέντρωσης μέσα σε μεγαλύτερους χώρους. «Δημιουργήστε περισσότερες ευκαιρίες για συγκέντρωση μέσα στον μεγαλύτερο χώρο, όπως σκαμπό με ένα μικρό τραπεζάκι δίπλα», λέει.

Ο χώρος σας σαν ζωντανός οργανισμός

Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά το να βλέπετε το σπίτι σας και τους χώρους του ως έναν ζωντανό οργανισμό, θα σας βοηθήσει να είστε πιο προσεκτικοί με το πώς περνάτε τον χρόνο σας στον χώρο.

«Το φενγκ σούι σας επιτρέπει να βλέπετε το χώρο σας ως συνεργάτη, ζωντανό ον, μέλος της οικογένειάς σας που είναι εκεί για να σας συνοδεύει σε όλα τα κομμάτια της ζωής σας. Κάτι που μπορείτε να ευχαριστήσετε, να αγαπήσετε και να φροντίσετε», λέει η Cho. «Προσφέρει ευκαιρίες για περισσότερη ανανέωση και ξεκούραση, και ο τρόπος που επηρεάζετε τους χώρους σας και ο τρόπος που οι χώροι σας επηρεάζουν εσάς, μπορεί να σας επιτρέψει να έχετε περισσότερη σύνδεση και συμπόνια με τον έξω κόσμο.»