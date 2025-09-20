Φενγκ Σούι: 5 συνηθισμένα λάθη στη διαρρύθμιση του χώρου στο σπίτι σας που πρέπει να αποφεύγετε

Το Φενγκ Σούι είναι μια φιλοσοφία που εξετάζει πώς να βελτιώσουμε τη ροή της ενέργειας στα σπίτια μας. Το Φενγκ Σούι προέρχεται από την αρχαία Κίνα και αναπτύχθηκε για να βοηθήσει τους ανθρώπους στο πώς να σχεδιάζουν τα σπίτια τους σωστά ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Στον σύγχρονο κόσμο, το Φενγκ Σούι ορίζεται και ως “ενσυνειδητότητα στους χώρους”. Όταν είμαστε προσεκτικοί στις λεπτομέρειες των χώρων γύρω μας, μπορούμε να συνδεθούμε με αυτά και να δημιουργήσουμε σπίτια που μας φροντίζουν και μας στηρίζουν.

Ένας από τους πολλούς τρόπους για να αρχίσετε να ενσωματώσετε τις αρχές του Φενγκ Σούι στη ζωή σας είναι να διορθώσετε τα 5 πιο κοινά λάθη στη διαρρύθμιση του σπιτιού.

Ευτυχώς, τα περισσότερα από αυτά είναι απλά να διορθωθούν, αλλά αν δεν μπορείτε, θυμηθείτε να κάνετε το καλύτερο δυνατό με ό,τι έχετε.

5 συνηθισμένα λάθη στη διαρρύθμιση του χώρου, σύμφωνα με τις αρχές του Φενγκ Σούι:

Κλειστές ή μπλοκαρισμένες πόρτες

Κρεβάτια που δεν είναι σε θέση εξουσίας

Κρεβάτια δίπλα στον τοίχο

Γραφείο με θέα στο παράθυρο

Γραφείο στην κρεβατοκάμαρα

Κλειστές ή Μπλοκαρισμένες πόρτες

Στο Φενγκ Σούι, η πόρτα αντιπροσωπεύει τη φωνή σας. Οι πόρτες είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο η ενέργεια ρέει μέσα και γύρω από το σπίτι σας. Πολύ συχνά, οι πόρτες είναι μπλοκαρισμένες και δεν μπορούν να ανοίξουν πλήρως μέχρι τις 90 μοίρες. Κάποιες φορές, παρατηρείται επίσης ότι υπάρχει πολύ ακαταστασία πίσω από την πόρτα.

Άλλες φορές, ένα κομμάτι επίπλου μπλοκάρει την πόρτα και δεν της επιτρέπει να ανοίξει πλήρως. Όποια και αν είναι η περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ακαταστασία και αφαιρείτε τα έπιπλα, ώστε να προσκαλέσετε μια καλή ροή “τσι” (ενέργεια ζωής) στον χώρο σας.

Κρεβάτια που δεν είναι σε «θέση εξουσίας»

Μία από τις πιο σημαντικές αρχές του Φενγκ Σούι ονομάζεται “θέση διοίκησης/εξουσίας”, η οποία μας δίνει τον έλεγχο της ζωή μας, ώστε να μπορούμε να χαλαρώσουμε και να βλέπουμε τις ευκαιρίες που έρχονται προς εμάς. Είναι αρκετά συνηθισμένο να τοποθετείται το κρεβάτι εκτός θέσης εξουσίας.

Για να βεβαιωθείτε ότι το κρεβάτι σας βρίσκεται σε θέση εξουσίας, πρέπει να μπορείτε να βλέπετε την πόρτα χωρίς να βρίσκεστε σε ευθεία γραμμή με αυτή όταν είστε ξαπλωμένοι (καθισμένοι με την πλάτη στο προσκέφαλο). Αν είστε σε ευθεία γραμμή με την πόρτα, βρίσκεστε στη λεγόμενη «θέση φέρετρου», με τα πόδια στραμμένα προς την πόρτα.

Για να διορθώσετε ένα κρεβάτι εκτός θέσης εξουσίας, η καλύτερη λύση είναι να το μετακινήσετε. . Συνήθως, η καλύτερη θέση είναι διαγώνια («γωνία γάτας») ως προς την πόρτα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών ή περιορισμών χώρου, μπορείτε εναλλακτικά να τοποθετήσετε έναν καθρέφτη έτσι ώστε όταν είστε στο κρεβάτι, να βλέπετε την πόρτα μέσα από την αντανάκλαση.

Κρεβάτια δίπλα στον τοίχο

Για τους ενήλικες, το ιδανικό είναι το κρεβάτι τους να έχει το κεφαλάρι σε έναν σταθερό τοίχο, με χώρο στις άλλες πλευρές του κρεβατιού. Αν και μπορεί να εξοικονομήσετε χώρο τοποθετώντας το κρεβάτι κατά μήκος του τοίχου, αυτό δημιουργεί ανισορροπία μεταξύ του γιν και του γιανγκ.

Ακόμη και μόνο 45 εκατοστά χώρου μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Είναι επίσης ιδανικό να υπάρχει χώρος στο πόδι του κρεβατιού, ώστε να έχετε τον χώρο να προχωρήσετε μπροστά στη ζωή σας.

Εάν αυτό δεν είναι δυνατό και δεν υπάρχει χώρος, κάντε το καλύτερο δυνατό με ό,τι έχετε.

Γραφείο με θέα στο παράθυρο

Το γραφείο σας αντιπροσωπεύει την καριέρα σας και τη σκληρή δουλειά που καταβάλλετε. Αν και είναι ελκυστικό να τοποθετήσετε το γραφείο σας ακριβώς μπροστά από το παράθυρο με θέα στον όμορφο κήπο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό δεν αποτελεί καλή πρακτική σύμφωνα με το Φενγκ Σούι.

Όταν το γραφείο σας κοιτάζει προς ένα παράθυρο, η ενέργειά σας (“τσι”) φεύγει κατευθείαν από το παράθυρο και απομακρύνεται από τη δουλειά σας. Τελικά, η θέα από το παράθυρο θα καταλήξει να σας αποσπά την προσοχή.

Εάν το μόνο μέρος που μπορείτε να τοποθετήσετε το γραφείο σας είναι μπροστά από το παράθυρο, κατεβάστε τις κουρτίνες ή τα στόρια ενώ εργάζεστε, ώστε η ενέργειά σας να παραμένει μαζί σας στο γραφείο.

Γραφείο στην κρεβατοκάμαρα

Επειδή τα γραφεία αντιπροσωπεύουν την καριέρα και τη δουλειά, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής γίνεται πολύ εύθραυστη όταν έχουμε το κύριο γραφείο μας στην κρεβατοκάμαρα.

Βλέπετε το γραφείο πριν κοιμηθείτε, σκέφτεστε τη δουλειά, ή βλέπετε το κρεβάτι ενώ εργάζεστε και αυτό μπορεί να σας κάνει να νυστάζετε. Είναι δύσκολο να αποσυνδεθείτε από τη δουλειά και ένα γραφείο στο υπνοδωμάτιο ενισχύει αυτή την ανισορροπία. Ιδανικά, προσπαθήστε να μετακινήσετε το γραφείο εκτός υπνοδωματίου.

Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι πολλοί άνθρωποι έχουν γραφείο στην κρεβατοκάμαρα λόγω έλλειψης χώρου. Ένας τρόπος για να αντιμετωπίσετε αυτό το δίλημμα είναι να δημιουργήσετε μια οπτική διαχωριστική γραμμή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κουρτίνα, μια οθόνη ή ακόμα και μια ελεύθερη βιβλιοθήκη ως διαχωριστικό.

Είναι επίσης χρήσιμο να κλείνετε τον υπολογιστή και να τον καλύπτετε ή να τον αποθηκεύετε στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, ώστε να υπάρχει μια οπτική και ενεργειακή διαχωριστική γραμμή.