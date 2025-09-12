Φενγκ Σούι: 5 αντικείμενα στην κουζίνα που μπλοκάρουν την οικονομική επιτυχία σας

Ποιος δεν θέλει να προσκαλέσει την οικονομική τύχη στο σπίτι του; Είναι αυτονόητο. Δυστυχώς, σύμφωνα με μια ειδική στο Φενγκ Σούι, κάποια από τα αντικείμενα στην κουζίνα μας μπορεί να μπλοκάρουν την τύχη χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

Όταν σκεφτόμαστε πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν αρνητική επίδραση στα οικονομικά μας, το μυαλό μας πηγαίνει σε οικονομικές ατασθαλίες ή τον κακό προϋπολογισμό. Και ενώ αυτές οι κακές συνήθειες σίγουρα δεν βοηθούν, τα αντικείμενά μας μπορεί να είναι πιο υπεύθυνα απ’ ό,τι συνήθως αντιλαμβανόμαστε.

Σε ένα πρόσφατο βίντεο, μια σύμβουλος Φενγκ Σούι, η Τζέμμα, εξήγησε ότι υπάρχουν 5 συγκεκριμένα αντικείμενα στην κουζίνα σας που πρέπει να απομακρύνετε αμέσως, επειδή μπλοκάρουν τις οικονομικές σας ευλογίες.

Τα 5 αντικείμενα στην κουζίνα σας που μπλοκάρουν την οικονομική σας επιτυχία:

Σπασμένα πιάτα

Το να χρησιμοποιείτε το ίδιο μάτι της κουζίνας

Τα σκεύη στον πάγκο

Βρύση που τρέχει

Ληγμένα τρόφιμα στο ψυγείο

Σπασμένα πιάτα

Ας το παραδεχτούμε: Εκείνη η διακοσμητική πιατέλα που είπατε ότι θα κολλούσατε ξανά πριν από 6 μήνες, δεν πρόκειται να επισκευαστεί από μόνη της. Ήρθε η ώρα να το αποδεχτείτε. Όχι μόνο είναι άχρηστα τα σπασμένα πιάτα αλλά σύμφωνα με το Φενγκ Σούι, φέρουν και αρνητική ενέργεια που διαταράσσει άμεσα τη ροή του χρήματος.

Η Τζέμμα τα περιέγραψε ως αντανάκλαση της οικονομικής ασταθούς κατάστασης που μπορεί να αντιμετωπίζετε.

Αντί να κρατάτε τα σπασμένα πιάτα, πρέπει να τα αντικαταστήσετε με νέα και βελτιωμένα που αντανακλούν τις οικονομικές νίκες που προσπαθείτε να αποκτήσετε.

Η δασκάλα του Φενγκ Σούι, Μίνα, πήγε ένα βήμα παραπέρα, εξηγώντας: “Αφαιρέστε τα ραγισμένα πιάτα ή τα σπασμένα αντικείμενα, καθώς τα σκεύη συμβολίζουν τον πλούτο και τα ραγισμένα πιάτα αντιπροσωπεύουν την αποτυχία.”

Αντίθετα, τα όμορφα πιάτα και ποτήρια μπορούν να προσελκύσουν τύχη! Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να επιλέξετε ένα σετ που πραγματικά σας αρέσει και να το φροντίσετε καλά.

Δεν χρειάζεται να είναι ακριβό ή πολυτελές. Απλά πρέπει να είναι καλά συντηρημένο.

Το να χρησιμοποιείτε το ίδιο μάτι της κουζίνας

Και ποιος δεν έχει μια αγαπημένη εστία στην κουζίνα; Δυστυχώς, ανεξάρτητα από το ποια εστία είναι η αγαπημένη σας, η Τζέμμα είπε ότι η χρήση της ίδιας συνεχώς χωρίς να αλλάζετε μπορεί να επηρεάζει τη ροή του χρήματος.

Αντί να κολλάτε στην ίδια εστία, η Τζέμμα προτείνει να αλλάζετε τις εστίες, γιατί κάθε μία, αντιπροσωπεύει διαφορετική πηγή εισοδήματος.

Χρησιμοποιώντας μόνο μία, ενδέχεται να περιορίσετε τις δυνατότητες πλούτου σας. Αν αλλάζετε τις εστίες τακτικά, στην πραγματικότητα ενισχύετε όλες τις διαφορετικές ροές χρημάτων.

Τα σκεύη στον πάγκο

Αν και μπορεί να είναι βολικό να αφήνετε τις συσκευές πάνω στους πάγκους, η ακαταστασία δεν ευνοεί τη ροή του χρήματος σύμφωνα με το Φενγκ Σούι.

Ένας γεμάτος πάγκος ισοδυναμεί με στάσιμη ενέργεια (chi), σύμφωνα με την Τζέμμα.

Η σύμβουλος Φενγκ Σούι, Λορέιν Λιούις είπε στο IdealHome: “Οι καθαροί, τακτικοί πάγκοι είναι απαραίτητοι για την προώθηση της θετικής ροής ενέργειας στην κουζίνα σας. Η ακαταστασία δημιουργεί χάος και εμποδίζει τη ροή της θετικότητας — καθιστώντας δύσκολη τη συγκέντρωση και προκαλώντας άγχη.”

Καλύτερα να αποθηκεύετε ό,τι δεν χρησιμοποιείτε καθημερινά για να δημιουργήσετε περισσότερο χώρο, ακόμα κι αν είναι κουραστικό να μετακινείτε τον τοστιέρα πάνω και κάτω από τον πάγκο. Η μηχανή του καφέ, όμως, ας παραμείνει στη θέση της.

Βρύση που τρέχει

Μπορεί να μην φαίνεται μεγάλο πρόβλημα, αλλά στο Φενγκ Σούι, το νερό που στάζει σημαίνει και την απώλεια πλούτου. Η Τζέμμα υποστήριξε ότι μια βρύση που στάζει συνεχώς θα επιδεινώσει τα οικονομικά σας, καθώς και τον λογαριασμό του νερού σας.

Καλύτερα να ξοδέψετε τα χρήματα για έναν υδραυλικό ή κάποιον που μπορεί να διορθώσει την διαρροή όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτό θα σας εξοικονομήσει χρήματα μακροπρόθεσμα και δεν θα βλέπετε ενεργά τα οικονομικά σας να στάζουν στον νεροχύτη.

Ληγμένα τρόφιμα στο ψυγείο

Πρέπει όλοι να ελέγχουμε τακτικά το ψυγείο μας για φαγητά που έχουν χαλάσει, όχι μόνο λόγω της μυρωδιάς, αλλά και επειδή τα παλιά, ληγμένα τρόφιμα σχετίζονται άμεσα με παλαιά, στάσιμη ενέργεια και τα χρήματα που σπαταλώνται.

Το να περνάτε από το ψυγείο σας και να πετάτε ό,τι έχει λήξει σημαίνει ότι έχετε περισσότερο χώρο για φρέσκια, θρεπτική ενέργεια.

Η Τζέμμα σημείωσε επίσης ότι ένα ψυγείο γεμάτο με φρέσκα και υγιεινά τρόφιμα σημαίνει ότι προσκαλείτε οικονομική ζωντάνια στο σπίτι και τη ζωή σας.