Κηπουρική: 8 φυτά που δεν πρέπει να φυτεύετε δίπλα σε τριανταφυλλιές, σύμφωνα με τους ειδικούς

Αν φυτέψετε τριανταφυλλιές δίπλα σε «λάθος» γειτονικά φυτά μπορεί να αποβεί καταστροφικό για την υγεία τους. Κακοί γείτονες μπορούν να στερήσουν από τις τριανταφυλλιές πολύτιμους πόρους που χρειάζονται για να αναπτυχθούν ή να προσελκύσουν επιβλαβή έντομα που θα μαραίνουν τα άνθη τους.

«Ορισμένα φυτά, όπως και οι άνθρωποι, απλά δεν ταιριάζουν μεταξύ τους», λέει η Elizabeth Daniels, υπεύθυνη ανθοκομίας στο Blackberry Mountain, ένα θέρετρο στα Μεγάλα Καπνιστά Όρη. «Είναι ωφέλιμο να κρατάμε τις τριανταφυλλιές μακριά από μεγάλα δέντρα και θάμνους που μπορούν να τις σκεπάσουν και να ανταγωνίζονται έντονα για το νερό και τα θρεπτικά συστατικά.»

Ειδικοί στην κηπουρική σας βοηθούν να καταλάβετε ποια φυτά είναι καλό αποφύγετε να φυτεύετε κοντά στις τριανταφυλλιές σας.

Τα 8 φυτά που δεν πρέπει να καλλιεργείτε ποτέ κοντά σε τριανταφυλλιές

3 βρώσιμα φυτά που μπορείτε να καλλιεργήσετε κοντά στις τριανταφυλλιές

Άλλιον

Σκόρδο

Σχινόπρασο

Οι τριανταφυλλιές είναι μεγάλα φυτά με εκτεταμένα ριζικά συστήματα και δεν πρέπει ποτέ να φυτεύονται κοντά σε άλλα μεγάλα ξυλώδη φυτά, όπως οι πασχαλιές, τα οποία μπορεί να ανταγωνιστούν τα τριαντάφυλλα για νερό ή θρεπτικά συστατικά, λέει η Ali McEnhill, ιδιοκτήτρια των φυτωρίων The Old Dairy Nursery and Gardens.

«Επιπλέον, πολλές πασχαλιές είναι επιρρεπείς στο ωίδιο».

Αποφύγετε τη φύτευση μεγάλων θάμνων με εκτεταμένα ριζικά συστήματα κοντά, για να μην εξαντληθούν οι πόροι του εδάφους. «Οι τριανταφυλλιές απλώς δεν θα ευδοκιμήσουν αν πρέπει να ανταγωνίζονται για νερό και θρεπτικά συστατικά», προσθέτει η Eleanor Gould, διευθύντρια κηποτεχνίας στο The Inn at Little Washington.

Τα Antirrhinums (γνωστά και ως σκυλάκια) είναι μονοετή (και μερικές φορές πολυετή) φυτά που υπάρχουν σε όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Ωστόσο, σύμφωνα με την McEnhill, είναι καλύτερο να φυτεύονται σε άλλο σημείο του κήπου σας. «Δυστυχώς, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα τόσο στο ωίδιο όσο και στη σκουριά και δεν θα πρέπει ποτέ να φυτεύονται κοντά σε τριανταφυλλιές», συμβουλεύει.

Τα φρούτα και τα λαχανικά, όπως οι πατάτες, οι ντομάτες και οι πιπεριές, δεν θα πρέπει να φυτεύονται κοντά σε τριανταφυλλιές, λόγω της ευαισθησίας τους σε ασθένειες που μπορούν να εξαπλωθούν, όπως η verticillium wilt και οι μυκητιακές μολύνσεις. Σύμφωνα με την Kristen Smith, υπεύθυνη αξιολόγησης τριανταφυλλιών στην Star Roses and Plants, «Πολλά φρούτα και λαχανικά είναι ευάλωτα στα ίδια έντομα, όπως οι αφίδες και οι ακάρεα—κάνοντας αυτόν τον συνδυασμό παράδεισο για τα παράσιτα».

Ίσως να σκεφτείτε κάτι όπως το δελφίνιο (larkspur). «Το δελφίνιο είναι φιλικό φυτό, καθώς προσελκύει τα σκαθάρια και τα δηλητηριάζει με τα φύλλα του», λέει η Daniels. «Επιπλέον, είναι όμορφο και υπέροχο σε οποιαδήποτε σύνθεση με τριανταφυλλιές».

Οι τριανταφυλλιές και οι αλθαίες είναι κλασικά φυτά κήπων που απολαμβάνουν τις ίδιες συνθήκες, όπως πλήρη ηλιοφάνεια, γόνιμο έδαφος και εξαιρετική κυκλοφορία αέρα, λέει η McEnhill. «Δυστυχώς, είναι επίσης και τα δύο ευαίσθητα στη σκουριά», προσθέτει.

«Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε τη σκουριά είναι να παρέχετε στα φυτά αρκετό χώρο και να μην τα φυτεύετε κοντά το ένα στο άλλο».

Το δωρόνικο είναι ένα πολυετές φυτό κάλυψης εδάφους που παράγει κίτρινα άνθη. «Αλλά σκιάζει το έδαφος, παγιδεύει την υγρασία και μπορεί να αποικίσει γρήγορα μια περιοχή», λέει η McEnhill. «Δυστυχώς, αυτό δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της μαύρης κηλίδας, μιας από τις μυκητιασικές ασθένειες στις οποίες οι τριανταφυλλιές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες».

Η μέντα είναι αγαπημένη των κηπουρών λόγω της ανθεκτικότητάς της και της ικανότητάς της να απωθεί τα παράσιτα. Ωστόσο, η γρήγορη εξάπλωση της μέντας μπορεί να καταπνίξει τα γειτονικά τριαντάφυλλα αν δεν κοπεί, κάνοντάς τα να ανταγωνίζονται για θρεπτικά συστατικά και νερό, λέει η Smith.

«Επιπλέον, το έντονο άρωμα της μέντας μπορεί να αποθαρρύνει τους επικονιαστές από το να επισκεφθούν τις τριανταφυλλιές», προσθέτει.

Ως αναρριχώμενα φυτά, οι πρωινές δόξες είναι γνωστό ότι φωτίζουν τοίχους και κρύβουν άχαρους φράκτες. Ωστόσο, η ανθεκτικότητά τους μπορεί να βλάψει τα στελέχη και το φύλλωμα των τριανταφυλλιών αν μπλεχτούν μεταξύ τους.

«Η αναρριχώμενη ανάπτυξής τους μπορεί επίσης να προκαλέσει σκίαση και ανταγωνισμό για νερό και θρεπτικά συστατικά», εξηγεί η Smith. «Είναι προτιμότερο να αποφεύγετε οποιοδήποτε φυτό που μπορεί να υπερκαλύψει τις τριανταφυλλιές σας».

Όπως το δωρόνικο, η λυσιμαχία (ή ερματική) μπορεί να αποτελέσει ιδανικό κάλυμμα εδάφους, αλλά θα θέλατε να την αποφύγετε κοντά στα τριαντάφυλλά σας. Εξαπλώνεται γρήγορα και σχηματίζει πυκνές στρώσεις, οι οποίες μπορούν να «πνίξουν» τα τριαντάφυλλα και να ανταγωνιστούν για θρεπτικά συστατικά και νερό. «Ο υπερπληθυσμός, η μειωμένη κυκλοφορία αέρα και η αυξημένη συγκράτηση υγρασίας που προκαλεί η λυσιμαχία μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ασθενειών για τις τριανταφυλλιές», επισημαίνει η Smith.

3 βρώσιμα φυτά που μπορείτε να καλλιεργήσετε κοντά στις τριανταφυλλιές

Κάποια συνοδευτικά φυτά για τις τριανταφυλλιές ωφελούν και προστατεύουν το φύλλωμα, τα άνθη και το έδαφος. «Ορισμένα φυτά που απωθούν τα παράσιτα προστατεύουν τις τριανταφυλλιές από αφίδες, θρίπες, ακάρεα αράχνης, σκαθάρια, ξυλοφάγα και άλλα έντομα», λέει η Smith. «Άλλα φυτά προσελκύουν ωφέλιμα έντομα όπως μέλισσες, πασχαλίτσες και σφήκες».

Κατά τη συγκαλλιέργεια με τριανταφυλλιές, φροντίστε να φυτεύετε τα συνοδευτικά φυτά αρκετά μακριά, ώστε να μην ανταγωνίζονται τις ρίζες των τριανταφυλλιών. Αν θέλετε να καλλιεργήσετε κάτι βρώσιμο δίπλα στις τριανταφυλλιές, η Daniels προτείνει να τις συνδυάσετε με:

Άλλιο,

Σκόρδο,

Σχινόπρασο

Αυτά τα ωφέλιμα φυτά απομακρύνουν τα έντομα και, όπως πιστεύεται, ενισχύουν το άρωμα των τριαντάφυλλων.

«Απολαύστε τα μαζί, τόσο στον κήπο σας όσο και στο εσωτερικό του σπιτιού σας, στα τραπέζια σας», συμπληρώνει η Smith.

Υπάρχουν καλά φυτά κάλυψης εδάφους για να φυτευτούν γύρω από τα τριαντάφυλλα;

Ναι, δοκιμάστε αγριοθύμαρο που καταστέλλει τα ζιζάνια, τα γεράνια που απωθούν τα παράσιτα και την αγριαψιθιά που αντέχει στην ξηρασία (δεν θα ανταγωνίζεται τις τριανταφυλλιές για θρεπτικά συστατικά).

Μπορώ να φυτέψω ταγέτη κοντά σε τριαντάφυλλα;

Υπάρχει διχογνωμία για το αν ο ταγέτης ο ορθοφυής προσελκύει ή απωθεί τις αφίδες, αν και πολλοί πιστεύουν ότι τις απωθούν. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να κρατήσετε τα αφιδοειδή μακριά από τα τριαντάφυλλα, καθώς απομυζούν τον χυμό των φύλλων και τις εξασθενούν.

Ποια φυτά προσελκύουν αφίδες και πρέπει να αποφύγω να φυτέψω κοντά σε τριαντάφυλλα;

Τα φυτά μουστάρδας και τα τροπαίολα είναι γνωστά ως “παγίδες” που προσελκύουν αφιδοειδή και άλλα παράσιτα. Αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε στρατηγικά, φυτέψτε τα λίγα μέτρα μακριά από τις τριανταφυλλιές, ώστε να δελεάζουν τα παράσιτα μακριά από τα πολύτιμα άνθη σας.