Ντόναλντ Τραμπ: Αποκάλυψε ότι ο δράστης είχε γράψει ένα αντιχριστιανικό μανιφέστο – «Μισεί τους χριστιανούς, είναι πολύ προβληματικός τύπος»

Συνέντευξη για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου έδωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, Μελάνια, είναι καλά.

«Είναι υπέροχα. Εγώ είμαι καλά. Και ήταν μια πολύ λυπηρή βραδιά από πολλές απόψεις. Ήταν επίσης μια βραδιά όπου πολύς κόσμος ήρθε κοντά», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News την Κυριακή σε τηλεφωνική συνέντευξη. Ο Τραμπ σημείωσε ότι έλαβε υποστήριξη και χαιρετισμούς από Δημοκρατικούς που αποχωρούσαν από το Washington Hilton. «Ο χώρος απλώς ενωνόταν», είπε ο Τραμπ. «Ήταν πολύ ωραίο να το βλέπεις, στην πραγματικότητα».

Αποθέωσε τις Μυστικές Υπηρεσίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε την «εξαιρετική» ανταπόκριση των Μυστικών Υπηρεσιών και των αρχών επιβολής του νόμου, που σταμάτησαν τον ύποπτο ένοπλο «επί τόπου» στο δείπνο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο να ψηφίσουν για τον τερματισμό της αναστολής λειτουργίας (shutdown) του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

«Και οι Μυστικές Υπηρεσίες και όλες οι αρχές επιβολής του νόμου ήταν, νομίζω ότι ήταν εξαιρετικοί, ξέρετε; Μπορεί κανείς πάντα να βρίσκει ψεγάδια στα πάντα, αλλά ήταν εξαιρετικοί», είπε ο πρόεδρος στο Fox News. Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Τον σταμάτησαν επί τόπου. Και δεν γίνονταν παιχνίδια, αυτό μπορώ να σας το πω… Αυτοί ήταν δυνατοί, σταθεροί άνθρωποι που πρέπει να πληρωθούν. Ξέρετε, αυτή είναι μια ομάδα που δεν πληρώνεται».

Κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «καθυστερούν τις πληρωμές τους» και είπε: «Νομίζω ότι ίσως χαλαρώσουν λίγο τώρα γιατί νομίζω, νομίζω ότι επιδείχθηκε σπουδαίο ταλέντο χθες το βράδυ. Γενναιότητα αλλά και ταλέντο».

Το «μανιφέστο» του υπόπτου

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο φερόμενος ως ένοπλος είχε ένα «μανιφέστο» που περιλάμβανε κείμενα κατά των Χριστιανών, προσθέτοντας ότι ένα μέλος της οικογένειας του υπόπτου είχε παραπονεθεί στις αρχές. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν «ένας πολύ προβληματικός τύπος».

«Όταν διαβάζεις το μανιφέστο του, μισεί τους Χριστιανούς, αυτό είναι ένα πράγμα σίγουρο. Μισεί τους Χριστιανούς, ένα μίσος, και νομίζω ότι η αδελφή του ή ο αδελφός του, στην πραγματικότητα παραπονιόταν γι’ αυτό. Ξέρετε, παραπονιόντουσαν ακόμα και στις αρχές. Οπότε ήταν, ήταν ένας πολύ προβληματικός τύπος», είπε ο πρόεδρος.

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Εισαγγελέα Τοντ Μπλανς αναγνώρισε επίσης σε συνέντευξή του στο «Meet the Press» του NBC ότι ο ύποπτος είχε «κάποια γραπτά». «Λοιπόν, έχουν αρκετά καλές πληροφορίες», είπε ο Τραμπ στο Fox News για την πορεία της έρευνας. «Είχε πολύ μίσος στην καρδιά του για αρκετό καιρό. … Ήταν θρησκευτικό θέμα, ήταν έντονα αντιχριστιανικό. Και δεν ξέρω αν το έχετε λάβει, μόλις κυκλοφόρησε, το μανιφέστο».

Για την αποχώρησή του από την εκδήλωση

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να συνεχίσει την ομιλία του στο Δείπνο των Ανταποκριτών αφού ο ένοπλος εισέβαλε από τους ανιχνευτές μετάλλων, δήλωσε την Κυριακή ότι ήταν το «σωστό» να αποχωρήσει, δεδομένου του πρωτοκόλλου των Μυστικών Υπηρεσιών.

«Ήθελα πραγματικά να το κάνω εκείνο το βράδυ», είπε ο Τραμπ, «ακόμα κι αν μέναμε μέχρι αργά τη νύχτα, αλλά κάναμε το σωστό και επιστρέψαμε στον Λευκό Οίκο, κάναμε μια συνέντευξη Τύπου και εξηγήσαμε τι συνέβη. Πραγματικά το ήθελα, αλλά το πρωτόκολλο έλεγε όχι και, ξέρετε, μόλις άνοιξαν εκείνες οι πόρτες, η αίθουσα σφραγίστηκε».

Ο Τραμπ ήταν ανένδοτος ότι δεν ήθελε να επιτρέψει σε τίποτα να επηρεάσει ολόκληρη τη βραδιά. Αν του επιτρεπόταν να μείνει, είπε ότι θα εκφωνούσε μια εντελώς διαφορετική ομιλία από αυτή που είχε προετοιμάσει: «Θα τα έδινα όλα χθες το βράδυ», είπε, προσθέτοντας ότι τα νέα του σχόλια θα ήταν «μια ομιλία αγάπης».

Για την επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθεί κανονικά αυτή την εβδομάδα παρά την επίθεση.

«Κατ’ αρχάς, ο Βασιλιάς Κάρολος έρχεται και είναι σπουδαίος τύπος. Ανυπομονούμε. Είναι πραγματικά φανταστικός άνθρωπος. Και ένας τρομερός εκπρόσωπος. Και είναι γενναίος», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη μάχη του Βασιλιά με τον καρκίνο.

«Έχει ένα πρόβλημα με την υγεία του, όπως ξέρετε, ένα πολύ καλά τεκμηριωμένο πρόβλημα, και είναι εκπληκτικός. Στην πραγματικότητα, είναι πολύ γενναίος. Και είναι φίλος μου εδώ και πολύ καιρό. Έρχεται, λοιπόν, και θα περάσουμε υπέροχα. Αντιπροσωπεύει το έθνος του όπως κανένας άλλος δεν μπορεί να το κάνει», κατέληξε ο πρόεδρος.