Εκπρόσωπος Λευκού Οίκου: «Ένας τρελός προσπάθησε να δολοφονήσει τον Τραμπ»

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Κάρολαϊν Λέβιτ
πηγή: EPA/SHAWN THEW

Η εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κάρολαϊν Λέβιτ, προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τους πυροβολισμούς.

Δήλωσε ότι το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου «έγινε στόχος επίθεσης από ένα διεστραμμένο, τρελό άτομο που προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο και να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ».

Η Λέβιτ συνεχίζει περιγράφοντας τον Τραμπ ως «πραγματικά ατρόμητο». «Ευχαριστούμε τις αρχές επιβολής του νόμου που μας κράτησαν όλους ασφαλείς, συμπεριλαμβανομένου του γενναίου πράκτορα που δέχθηκε μια σφαίρα στο στήθος και κινήθηκε αμέσως για να εξουδετερώσει τον ένοπλο», προσθέτει.

Anne Hathaway: Το εκλεπτυσμένο mani pedi στο ζουμερό κόκκινο που έχει γίνει η απόλυτη νέα τάση

7 τρόποι να αντιμετωπίσετε έναν ναρκισσιστή που μιλάει ακατάπαυστα

Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Πώς θα δοθεί – Τα κριτήρια

Τι λέει το οικονομικό επιτελείο για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών το 2025 – Άνοδος και στην κατανάλ...

Claude AI: 5 κρυφές ρυθμίσεις που οι περισσότεροι χρήστες αγνοούν εντελώς

Apple: Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο «Clean Up»  για να αφαιρέσετε ανεπιθύμητα πρόσωπα και αντικείμενα από τις φωτογρα...
περισσότερα
18:40 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Μυστήριο με το ταξίδι-εξπρές του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν στο Πακιστάν – Αναχωρεί για τη Μόσχα

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έφτασε στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάν...
18:32 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Επικοινωνία Τραμπ – Στάρμερ – Στο επίκεντρο η επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Τηλεφωνικά για την ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ συζήτησαν οι Κιρ ...
17:24 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Ο δράστης είχε αγοράσει νόμιμα τα όπλα – Χαμός με το βίντεο που δείχνει να φυγαδεύεται πρώτα ο Βανς και μετά ο Τραμπ

Νόμιμα είχε αγοράσει τα δύο πυροβόλα όπλα του ο άνδρας που πυροβόλησε στο δείπνο των ανταποκρι...
16:20 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Τραμπ για πυροβολισμούς: Το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί, αν ήταν έτοιμη η αίθουσα χορού

Ανάρτηση για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών, έκανε στο Truth...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς