Εκπρόσωπος Λευκού Οίκου: «Ένας τρελός προσπάθησε να δολοφονήσει τον Τραμπ»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κάρολαϊν Λέβιτ, προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τους πυροβολισμούς.
Δήλωσε ότι το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου «έγινε στόχος επίθεσης από ένα διεστραμμένο, τρελό άτομο που προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο και να σκοτώσει όσο το δυνατόν περισσότερα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ».
Η Λέβιτ συνεχίζει περιγράφοντας τον Τραμπ ως «πραγματικά ατρόμητο». «Ευχαριστούμε τις αρχές επιβολής του νόμου που μας κράτησαν όλους ασφαλείς, συμπεριλαμβανομένου του γενναίου πράκτορα που δέχθηκε μια σφαίρα στο στήθος και κινήθηκε αμέσως για να εξουδετερώσει τον ένοπλο», προσθέτει.
What was supposed to be a fun night at the @WHCA dinner with President Trump delivering jokes and celebrating free speech was hijacked by a depraved crazy person who sought to assassinate the President and kill as many top Trump administration officials as possible.
I was with…
— Karoline Leavitt (@PressSec) April 26, 2026