Επικοινωνία Τραμπ – Στάρμερ – Στο επίκεντρο η επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Τηλεφωνικά για την ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ συζήτησαν οι Κιρ Στάρμερ και Ντόναλντ Τραμπ. Στην τηλεφωνική επικοινωνία ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέφρασε «ανακούφιση» που ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του είναι σώοι μετά το περιστατικό κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δηλώνει σε ανακοίνωση εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Οι ηγέτες συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, δεδομένων των δυσμενών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία και το κόστος ζωής των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως» και μίλησε «για την πρόδο της κοινής πρωτοβουλίας με τον πρόεδρο Μακρόν για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Το επικοινωνία τους έρχεται καθώς η Τεχεράνη προειδοποίησε νωρίτερα την Κυριακή ότι τα Στενά δεν θα επιστρέψουν «σε καμία περίπτωση» στην προηγούμενη κατάστασή τους μετά τον αποκλεισμό του Ιράν που έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και έχει ασκήσει πίεση στην παγκόσμια οικονομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν, ο οποίος στραγγαλίζει τους κύριους οικονομικούς διαδρόμους της Ισλαμικής Δημοκρατίας.