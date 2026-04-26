Επίθεση στον Λευκό Οίκο: Ο δράστης είχε αγοράσει νόμιμα τα όπλα – Χαμός με το βίντεο που δείχνει να φυγαδεύεται πρώτα ο Βανς και μετά ο Τραμπ

Νόμιμα είχε αγοράσει τα δύο πυροβόλα όπλα του ο άνδρας που πυροβόλησε στο δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο, όπου βρίσκονταν τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και η σύζυγός του, Μελάνια. Οι αγορές είχαν γίνει το 2023 και το 2025, σύμφωνα με αξιωματούχο των αρχών επιβολής του νόμου, που επικαλείται το CNN.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο δράστης δεν βρισκόταν στο μικροσκόπιο των αρχών πριν από τους πυροβολισμούς. Στο πλαίσιο του τακτικού πρωτοκόλλου ασφαλείας, όλα τα ονόματα στο ξενοδοχείο ελέγχθηκαν μέσω κυβερνητικών βάσεων δεδομένων, ανέφερε η πηγή.

Ο ύποπτος που επιχείρησε να σπάσει το σημείο ελέγχου ασφαλείας στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου φαινόταν να στοχεύει μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, δήλωσε ο ασκών καθήκοντα Γενικού Εισαγγελέα, Τοντ Μπλανς, στην εκπομπή «State of the Union» του CNN με την Ντάνα Μπας.

«Ερευνούμε ακόμα για να κατανοήσουμε το κίνητρο. Από την προκαταρκτική μας έρευνα, φαίνεται ότι ο ύποπτος στόχευε μέλη της κυβέρνησης», δήλωσε ο Μπλανς. «Δεν έχουμε ακόμη λεπτομέρειες για συγκεκριμένα μέλη της κυβέρνησης, πέρα από το ότι αντιλαμβανόμαστε πως αυτός ήταν ο σκοπός και ο στόχος του».

Στο μικροσκόπιο οι ηλεκτρονικές συσκευές

Ο Μπλανς πρόσθεσε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου εκτέλεσαν μια σειρά από εντάλματα έρευνας κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων ερευνών σε ηλεκτρονικές συσκευές. Ανέφερε επίσης ότι οι αρχές έχουν μιλήσει με άτομα που γνώριζαν τον ύποπτο.

Φαίνεται ότι ο ύποπτος ταξίδεψε από το Λος Άντζελες στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσιγκτον με τρένο. «Ερευνούμε ακόμη τι γνωρίζαμε, αν γνωρίζαμε κάτι, για το συγκεκριμένο άτομο. Φαίνεται ότι αγόρασε τα δύο πυροβόλα όπλα που είχε πάνω του μέσα στα τελευταία δύο χρόνια. Είχε επίσης μαχαίρια μαζί του», είπε ο Μπλανς.

«Αναμένω ότι θα του απαγγελθούν κατηγορίες αύριο το πρωί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για δύο αδικήματα βάσει μηνυτήριας αναφοράς. Δεν θεωρούμε ότι συνεργάζεται με τις αρχές απαραίτητα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Μπλανς, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν περισσότερες κατηγορίες εναντίον του υπόπτου καθώς οι αρχές εργάζονται για την καλύτερη κατανόηση των κινήτρων του άνδρα.

«Επιτυχή τα μέτρα ασφαλείας»

Ο ένοπλος «πρόλαβε να ρίξει μερικούς πυροβολισμούς» αλλά «εξουδετερώθηκε αμέσως», δήλωσε ο Μπλανς και πρόσθεσε: «Από όσα γνωρίζουμε από το υλικό των καμερών ασφαλείας και από μάρτυρες που ήταν εκεί, (ο ύποπτος) μόλις που κατάφερε να περάσει την περίμετρο».

«Εξουδετερώθηκε αμέσως και, ναι, έριξε μερικούς πυροβολισμούς», δήλωσε ο Μπλανς, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος μίλησε με τον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας που δέχθηκε τα πυρά στο στήθος ενώ φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ερωτηθείς εάν το περιστατικό αποτελεί αποτυχία των μέτρων ασφαλείας, ο Μπλανς απάντησε ότι το θεωρεί, αντίθετα, μια ιστορία επιτυχίας. «Ο στόχος δεν είναι να σταματάμε το κάθε τι, αλλά να δημιουργούμε ένα πολύ ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον, και αυτό ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ».

«Μην έχετε καμία αμφιβολία, η Μυστική Υπηρεσία έκανε τη δουλειά της χθες το βράδυ», τόνισε, ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για πιθανή σύνδεση με το Ιράν, ενώ εμφανίστηκε καθησυχαστικός σχετικά με ζητήματα ασφάλειας, δηλώνοντας ότι υπάρχει εμπιστοσύνη πως ο Βασιλιάς Κάρολος θα είναι ασφαλής κατά την επικείμενη επίσκεψή του.

Το νέο βίντεο

Εν τω μεταξύ, νέο βίντεο δείχνει την στιγμή λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς, που πράκτορες των υπηρεσιών ασφαλείας μπαίνουν στην αίθουσα και φυγαδεύουν εσπευσμένα τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, με τις συζύγους τους. Η λεπτομέρεια είναι πως πρώτα απομακρύνεται ο Βανς και στη συνέχεια ο Τραμπ, ο οποίος εν τω μεταξύ, είχε κρυφτεί κάτω από το τραπέζι.

Το υλικό πυροδότησε καταιγισμό σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να αναλύουν τα πλάνα και να εγείρουν ερωτήματα για τον χειρισμό του περιστατικού. Πάντως, δεν έχουν προκύψει επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι δόθηκε προτεραιότητα στην απομάκρυνση των δύο αξιωματούχων.

Οι δύο άντρες έχουν διαφορετικές ομάδες ασφάλειας που δρουν με διαφορετικό τρόπο σε περίπτωση κινδύνου ενώ, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κάθονται σε απόσταση, όταν βρίσκονται στον ίδιο χώρο.