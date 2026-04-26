15 προσαγωγές για την επίθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών – Τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις

Σε 15 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό με τις φθορές που προκλήθηκαν στην κεντρική είσοδο του κτιρίου που στεγάζεται το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουίζης Ριανκούρ, το βράδυ του Σαββάτου (25/04), εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγη ώρα μετά τις 23:00, περίπου 10 με 15 άτομα, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου του κτηρίου με βαριοπούλα, πέταξαν μπογιές στο εσωτερικό της, ενώ άνοιξαν και ένα πυροσβεστήρα.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός

 

 

 

