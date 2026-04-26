Θεσσαλονίκη: Μουτζούρωσαν την προτομή του Λυγγερίδη – «100 φορές και αν την βανδαλίσουν 101 θα την αποκαταστήσουμε»

Την προτομή του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, βανδάλισαν άγνωστοι το βράδυ του Σαββάτου (25/04) στη συμβολή των οδών Εγνατία με Εθν. Αμύνας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι δράστες φαίνεται πως μουτζούρωσαν την βάση στην οποία έχει τοποθετηθεί η προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη, ο οποίος έχασε την ζωή του, έπειτα από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε στου Ρέντη.

Ήδη έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της προτομής από τους βανδαλισμούς.

«Στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ήρωα Αστυνομικού ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, είχα αναφέρει ότι 100 φορές και αν το βανδαλίσουν 101 θα είμαστε εκεί να το αποκαταστήσουμε. Χθες το βράδυ κάποια αρρωστημένα μυαλά προχώρησαν σε αυτή την εμετική πράξη. Εμείς ήδη έχουμε προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθεί. Αυτές οι ακραίες και άρρωστες μειοψηφίες πρέπει, με την συμβολή όλων, να εξαφανιστούν από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Και για να γίνει αυτό πρέπει άπαντες να δράσουμε με αποφασιστικότητα, μακριά από φοβικά σύνδρομα. Το οφείλουμε στους Ήρωες μας που έπεσαν στο καθήκον και στις νέες γενιές», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του ο κ. ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Τσαϊρίδης.