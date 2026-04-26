Ποιους πρότεινε ο Ανδρουλάκης για το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

Την πρότασή του για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αποτελεί το βασικό πολιτικό όργανο του κόμματος, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή.

Στη λίστα που προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνονται στελέχη από διαφορετικές «γενιές» και τάσεις της παράταξης, με τον κ. Ανδρουλάκη να τονίζει ότι «προτεραιότητά του είναι η ενότητα, η ομοψυχία και ο συλλογικός αγώνας». «Οι τρεις προϋποθέσεις για τη νίκη», όπως είπε.

Τα μέλη είναι οι:

Μιχάλης Αεράκης,

Τόνια Αντωνίου,

Μιλένα Αποστολάκη,

Παύλος Γερουλάνος,

Θανάσης Γλαβίνας,

Μαρία Δαφέρμου,

Άννα Διαμαντοπούλου,

Χάρης Δούκας,

Λευτέρης Καρχιμάκης,

Μιχάλης Κατρίνης,

Μάρα Κουκουδάκη,

Όλγα Μαρκογιαννάκη,

Νίκος Μήλης,

Κώστας Παπαδημητρίου,

Φίλιππος Σαχινίδης,

Κώστας Σκανδαλίδης,

Κατερίνα Σολωμού, Ανδρέας Σπυρόπουλος,

Μιχάλης Τζελέπης,

Κώστας Τσουκαλάς,

Έφη Χαλάτση,

Παύλος Χρηστίδης και

Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό:

Ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου,

Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης

Ο Γραμματέας Αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Με δικαίωμα λόγου μετέχουν:

Οι εκπρόσωποι των κινήσεων κύριοι Μαργαρίτης και Πόντας,

Ο διευθυντής του κόμματος Νίκος Σαλαγιάννης,

Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος

Ο Γραμματέας Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας

και ο Γιώργος Τσούμας, αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.