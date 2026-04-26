Ποιους πρότεινε ο Ανδρουλάκης για το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Ανδρουλάκης

Την πρότασή του για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αποτελεί το βασικό πολιτικό όργανο του κόμματος, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή.

Στη λίστα που προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνονται στελέχη από διαφορετικές «γενιές» και τάσεις της παράταξης, με τον κ. Ανδρουλάκη να τονίζει ότι «προτεραιότητά του είναι η ενότητα, η ομοψυχία και ο συλλογικός αγώνας». «Οι τρεις προϋποθέσεις για τη νίκη», όπως είπε.

Τα μέλη είναι οι:

  • Μιχάλης Αεράκης,
  • Τόνια Αντωνίου,
  • Μιλένα Αποστολάκη,
  • Παύλος Γερουλάνος,
  • Θανάσης Γλαβίνας,
  • Μαρία Δαφέρμου,
  • Άννα Διαμαντοπούλου,
  • Χάρης Δούκας,
  • Λευτέρης Καρχιμάκης,
  • Μιχάλης Κατρίνης,
  • Μάρα Κουκουδάκη,
  • Όλγα Μαρκογιαννάκη,
  • Νίκος Μήλης,
  • Κώστας Παπαδημητρίου,
  • Φίλιππος Σαχινίδης,
  • Κώστας Σκανδαλίδης,
  • Κατερίνα Σολωμού, Ανδρέας Σπυρόπουλος,
  • Μιχάλης Τζελέπης,
  • Κώστας Τσουκαλάς,
  • Έφη Χαλάτση,
  • Παύλος Χρηστίδης και
  • Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό:

  • Ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου,
  • Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης
  • Ο Γραμματέας Αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Με δικαίωμα λόγου μετέχουν:

Οι εκπρόσωποι των κινήσεων κύριοι Μαργαρίτης και Πόντας,

Ο διευθυντής του κόμματος Νίκος Σαλαγιάννης,

Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος

Ο Γραμματέας Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας

και ο Γιώργος Τσούμας, αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

