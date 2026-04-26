Ποιους πρότεινε ο Ανδρουλάκης για το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

Την πρότασή του για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αποτελεί το βασικό πολιτικό όργανο του κόμματος, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή.
Στη λίστα που προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνονται στελέχη από διαφορετικές «γενιές» και τάσεις της παράταξης, με τον κ. Ανδρουλάκη να τονίζει ότι «προτεραιότητά του είναι η ενότητα, η ομοψυχία και ο συλλογικός αγώνας». «Οι τρεις προϋποθέσεις για τη νίκη», όπως είπε.
Τα μέλη είναι οι:
- Μιχάλης Αεράκης,
- Τόνια Αντωνίου,
- Μιλένα Αποστολάκη,
- Παύλος Γερουλάνος,
- Θανάσης Γλαβίνας,
- Μαρία Δαφέρμου,
- Άννα Διαμαντοπούλου,
- Χάρης Δούκας,
- Λευτέρης Καρχιμάκης,
- Μιχάλης Κατρίνης,
- Μάρα Κουκουδάκη,
- Όλγα Μαρκογιαννάκη,
- Νίκος Μήλης,
- Κώστας Παπαδημητρίου,
- Φίλιππος Σαχινίδης,
- Κώστας Σκανδαλίδης,
- Κατερίνα Σολωμού, Ανδρέας Σπυρόπουλος,
- Μιχάλης Τζελέπης,
- Κώστας Τσουκαλάς,
- Έφη Χαλάτση,
- Παύλος Χρηστίδης και
- Μανώλης Χριστοδουλάκης.
Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό:
- Ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου,
- Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης
- Ο Γραμματέας Αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Με δικαίωμα λόγου μετέχουν:
Οι εκπρόσωποι των κινήσεων κύριοι Μαργαρίτης και Πόντας,
Ο διευθυντής του κόμματος Νίκος Σαλαγιάννης,
Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος
Ο Γραμματέας Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας
και ο Γιώργος Τσούμας, αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.