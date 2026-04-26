Μάλι: Νεκρός ο υπουργός Άμυνας, Σαντίο Καμάρα – Βάσεις του στρατού επλήγησαν σε μεγάλης κλίμακας επιθέσεις

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Μάλι
Φωτογραφία: Reuters

Ο υπουργός Άμυνας του Μάλι, στρατηγός Σαντίο Καμάρα, σκοτώθηκε εν μέσω συντονισμένων επιθέσεων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη τη δυτικοαφρικανική χώρα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Jazeera.

Το Σάββατο το σπίτι του στην πόλη Κάτι δέχθηκε επίθεση.

Μια οργάνωση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και οι αντάρτες Τουαρέγκ ανέλαβαν το Σάββατο την ευθύνη για συντονισμένες επιθέσεις σε όλο το Μάλι, σε μια από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι αντάρτες στην εκστρατεία τους εναντίον της στρατιωτικής κυβέρνησης.

Ο στρατός του Μάλι ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι σκότωσε «αρκετές εκατοντάδες» επιτιθέμενους και απώθησε την επίθεση, η οποία έπληξε πολλαπλές τοποθεσίες εντός ή κοντά στην πρωτεύουσα Μπαμάκο. Ανέφερε ότι μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση εκκαθάρισης βρισκόταν σε εξέλιξη στο Μπαμάκο, στην κοντινή πόλη Κάτι με τους στρατώνες και σε άλλα σημεία της χώρας που παράγει χρυσό.

Απαγόρευση κυκλοφορίας

Δεν ήταν σαφές πόσοι στρατιώτες ή πολίτες σκοτώθηκαν στις επιθέσεις, σύμφωνα με το Reuters. Σε ανακοίνωση που διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση το Σάββατο το βράδυ, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Ίσα Ουσμάν Κουλιμπαλί, δήλωσε ότι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ο Κουλιμπαλί δήλωσε ότι η κατάσταση ήταν απολύτως υπό έλεγχο σε όλες τις πληγείσες περιοχές. Οι αρχές του Μπαμάκο ανακοίνωσαν απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία θα διαρκέσει τρεις ημέρες.

Η Τζαμάατ Νουσράτ αλ-Ισλάμ βαλ-Μουσλιμέν (JNIM), η οποία συνδέεται με την Αλ Κάιντα, εξέδωσε ανακοίνωση, την οποία δημοσίευσε η ομάδα πληροφοριών SITE, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις επιθέσεις στο Κάτι, στο αεροδρόμιο του Μπαμάκο και σε περιοχές βορειότερα, συμπεριλαμβανομένων των Μόπτι, Σεβάρε και Γκάο.

Ανέφερε επίσης ότι η πόλη Κιντάλ «κατελήφθη» σε μια επιχείρηση που συντονίστηκε με το Μέτωπο Απελευθέρωσης Αζαβάντ (FLA), μια ανταρτική ομάδα που κυριαρχείται από Τουαρέγκ. Ο εκπρόσωπος του FLA, Μοχάμεντ Ελμαουλούντ Ραμαντάν, δήλωσε νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι δυνάμεις του είχαν πάρει τον έλεγχο θέσεων στο Γκάο και ενός από τα δύο στρατιωτικά στρατόπεδα στο Κιντάλ.

14:15 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Νεκρή διάσημη influencer: Σταρ του «X-Factor» την παρέσυρε με το αυτοκίνητό της έξω από νυχτερινό κέντρο

Σοκ προκαλεί η είδηση πως η γνωστή influencer Klaudia Glam, η οποία είχε εκατοντάδες χιλιάδες ...
13:18 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία» 40 χρόνια μετά το Τσερνόμπιλ

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία, αφού η Μόσχα εξαπέλυσε περισσότερα από εκατό ...
09:49 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία τιμά την επέτειο των 40 ετών από την πυρηνική καταστροφή

Ήταν 26 Απριλίου του 1986 όταν συνέβη η πυρηνική καταστροφή στο Τσερνόμπιλ. Σήμερα συμπληρώνον...
09:22 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

ΗΠΑ: Ο δράστης είπε ότι είχε στοχοποιήσει αξιωματούχους του Τραμπ

Ο 31χρονος δράστης δήλωσε στις αρχές μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχου...
