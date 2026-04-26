Βίντεο: Νύφη πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ στη δεξίωση του γάμου

Ιστορικές στιγμές ζει ο ΟΦΗ, καθώς η ομάδα του Ηρακλείου κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, νικώντας τον ΠΑΟΚ με 3-2 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το βράδυ του Σαββάτου (26/4). Όπως είναι λογικό, οι φίλαθλοι του συλλόγου, ο οποίος τον περασμένο Δεκέμβριο έγινε 100 ετών, ενθουσιασμένοι και συγκινημένοι πανηγυρίζουν από χθες.

Μία τρομερή νύφη στο Ηράκλειο, η οποία παντρεύτηκε τον αγαπημένο της το Σάββατο, γιόρτασε με την ψυχή της τη νίκη της ομάδας της, την ώρα της δεξίωσης του γάμου της.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram o πολυχώρος εκδηλώσεων που φιλοξένησε τη δεξίωση, φαίνεται η ξετρελαμένη νύφη μαζί με τον γαμπρό και τους υπόλοιπους καλεσμένους να πανηγυρίζουν για το Κύπελλο Ελλάδας.

Μάλιστα, στο γλέντι ήταν ο γνωστός Κρητικός μουσικός Γρηγόρης Σαμόλης, ο οποίος ξεσήκωσε τους νεόνυμφους και τους δικούς τους ανθρώπους, τραγουδώντας το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει».

