Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία» 40 χρόνια μετά το Τσερνόμπιλ

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία, αφού η Μόσχα εξαπέλυσε περισσότερα από εκατό drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την 40ή επέτειο του Τσερνόμπιλ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία, μέσω της εισβολής της, «φέρνει ξανά τον κόσμο στο χείλος μιας προκαλούμενης από τον άνθρωπο καταστροφής».

Υπογράμμισε ότι ρωσικά drones περνούν τακτικά πάνω από το Τσερνόμπιλ και ότι ένα εξ αυτών είχε χτυπήσει το προστατευτικό του κέλυφος πέρυσι. «Ο κόσμος δεν πρέπει να επιτρέψει να συνεχιστεί αυτή η πυρηνική τρομοκρατία, και ο καλύτερος τρόπος είναι να αναγκαστεί η Ρωσία να σταματήσει τις ανεύθυνες επιθέσεις της», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Forty years ago, the world faced one of the largest nuclear disasters – the fourth reactor of the Chornobyl Nuclear Power Plant exploded. A significant amount of radioactive material was released. Hundreds of thousands of people have been dealing with the consequences of that… pic.twitter.com/oGNrShuo14 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2026

Η έκρηξη του 1986 στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ ήταν η χειρότερη μη στρατιωτική πυρηνική καταστροφή στην ιστορία και άλλαξε την παγκόσμια αντίληψη για την πυρηνική ενέργεια.

Εκτιμάται ότι χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν ως αποτέλεσμα της έκθεσης στην ακτινοβολία, αν και οι εκτιμήσεις για τον ακριβή ανθρώπινο απολογισμό ποικίλλουν. Περίπου 600.000 άνθρωποι που συμμετείχαν στην επιχείρηση καθαρισμού -γνωστοί ως «εκκαθαριστές»- εκτέθηκαν σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας.

Μια έκθεση του ΟΗΕ το 2005 προσδιόρισε τον αριθμό των επιβεβαιωμένων και προβλεπόμενων θανάτων σε 4.000 στις τρεις χώρες που επλήγησαν περισσότερο. Η Greenpeace το 2006 εκτίμησε ότι η καταστροφή προκάλεσε κοντά στους 100.000 θανάτους.

Νυχτερινά πλήγματα στην Ουκρανία

Ρωσικά πλήγματα σε ολόκληρη την Ουκρανία σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν τουλάχιστον τέσσερις άλλους, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι την Κυριακή. Στη συνοριακή περιοχή Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, επίθεση ρωσικού drone σκότωσε δύο πολίτες, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Σούμι, όπως μεταδίδει το AFP.

«Ο εχθρός έπληξε πολίτες στο έδαφος της κοινότητας Μπιλοπίλια, κοντά σε έναν από τους οικισμούς, σε απόσταση μικρότερη των πέντε χιλιομέτρων από τα κρατικά σύνορα με τη Ρωσική Ομοσπονδία», δήλωσε ο Όλεγκ Γκριγκόροφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ανέφερε ότι σκοτώθηκαν δύο άνδρες ηλικίας 48 και 72 ετών. Εν τω μεταξύ, επιθέσεις με drones και πυροβολικό στην πόλη Ντνίπρο της κεντροανατολικής Ουκρανίας σκότωσαν έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν άλλους τέσσερις, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής Ολεξάντρ Γκάντζα, προσθέτοντας ότι σπίτια και οχήματα υπέστησαν ζημιές.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 144 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων τα 124 καταρρίφθηκαν.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία, δήλωσε ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε μέσα σε όχημα κατά τη διάρκεια ουκρανικής επίθεσης με drones που προκάλεσε ζημιές σε πολλά σπίτια και μια σχολή χορού σε διάφορες γειτονιές της πόλης-λιμανιού.

Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι η Ρωσία κατέρριψε 43 drones κατά την επίθεση. Το Σάββατο, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ντνίπρο, το οποίο επλήγη από κύματα ρωσικών επιθέσεων για 20 συνεχόμενες ώρες.