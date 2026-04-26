Ηλίας Πουρσανίδης: «Υπάρχουν συναισθήματα που σου δίνει μόνο το ποδόσφαιρο»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

ofi

Ο γενικός διευθυντής του ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, στις δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης εμφανίστηκε πανευτυχής για τη μεγάλη νίκη της ομάδας της Κρήτης που τους έδωσε το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία τους.

Ο ΟΦΗ γυρνάει στην Κρήτη έχοντας στις αποσκευές του το Κύπελλο Ελλάδας. Το σύνολο του Χρήστου Κόντη επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ σε έναν τελικό διαφήμιση για το άθλημα. Μετά από αυτό το τεράστιο επίτευγμα του ο “Όμιλος” εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του συμμετοχή σε κυρίως φάση, για πρώτη φορά στην ιστορία του, καθώς θα εκκινήσει τις προσπάθειες του από τα Playoffs του Europa League.

Το τέρμα που χάρισε στους Κρητικούς το τρόπαιο σημείωσε ο Ισέκα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 105′ της παράτασης.

Ο Ηλίας Πουρσανίδης στις δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος.

«Υπάρχουν πράγματα που δεν εξηγούνται. Συναισθήματα που σου δίνει το ποδόσφαιρο που δεν μπαίνουν σε λέξεις. Για κάτι τέτοιες στιγμές αξίζουν όλες οι θυσίες και όλη η δουλειά. Για τη χαρά που βλέπεις στον κόσμο μας που ήρθε τόσο μακριά από το Ηράκλειο για να ζήσει μια ιστορική στιγμή. Τους παίκτες μας, τον πρόεδρο που κάνει τα πάντα για να χαρίσει αυτή τη στιγμή σε όλους στην ομάδα», δήλωσε.

Βάφετε τα μαλλιά σας στο σπίτι; Hair colorist αποκαλύπτει τα 4 tips για να πετύχουν σαν να βγήκατε από το κομμωτήριο

Σας αγαπάει πραγματικά; Τότε δεν κάνει αυτά τα 11 πράγματα μπροστά σας

Κεφαλογιάννη: Καμία ανησυχία για τον τουρισμό – Ευρωπαϊκή πρόκληση η αύξηση του κόστους καυσίμων

Πόσο μας κοστίζουν τα αδήλωτα τετραγωνικά – Αναλυτικά παραδείγματα

Οι επιστήμονες γνωρίζουν επιτέλους πόσο παλιοί είναι οι «Δώδεκα Απόστολοι» – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
04:32 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Μιχάλης Μπούσης: «Είμαι περήφανος για την οικογένειά μου, τους παίκτες και όλη την Κρήτη»

Ο ΟΦΗ σε έναν τελικό που έσπασαν καρδιές έγραψε ιστορία, κατακτώντας το δεύτερο Κύπελλο στην ι...
01:45 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Ραζβάν Λουτσέσκου: «Κακή περίοδος για την ομάδα και για εμένα»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου με...
01:30 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Εντυπωσιακός ο Τσιτσιπάς απέκλεισε και τον Μπούμπλικ προκρινόμενος στον 3ο γύρο του Madrid Open

Την καλύτερή του πορεία εδώ και πολύ καιρό διαγράφει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Madrid Open, όπο...
00:55 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

ΠΑΟΚ: Οργή και συνθήματα κατά πάντων των οπαδών του Δικεφάλου

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ξέσπασαν μετά την ήττα από τον ΟΦΗ και την απώλεια του Κυπέλλου, εκφράζοντα...
MUST READ

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

LIVE: 57η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς