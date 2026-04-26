Μιχάλης Μπούσης: «Είμαι περήφανος για την οικογένειά μου, τους παίκτες και όλη την Κρήτη»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Ο Ιδιοκτήτης και Πρόεδρος του ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης.

Ο ΟΦΗ σε έναν τελικό που έσπασαν καρδιές έγραψε ιστορία, κατακτώντας το δεύτερο Κύπελλο στην ιστορία του επικρατώντας με 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση. Ο Ιδιοκτήτης και Πρόεδρος της ομάδας του Ηρακλείου, Μιχάλης Μπόυσης στις δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης τόνισε πως είναι περήφανος για όλο τον οργανισμό.

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 2-3: Κυπελλούχοι Ελλάδος οι Κρητικοί για δεύτερη φορά στην ιστορία τους

Ο ΟΦΗ γυρνάει στην Κρήτη έχοντας στις αποσκευές του το Κύπελλο Ελλάδας. Το σύνολο του Χρήστου Κόντη επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ σε έναν τελικό διαφήμιση για το άθλημα. Μετά από αυτό το τεράστιο επίτευγμα του ο “Όμιλος” εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του συμμετοχή σε κυρίως φάση, για πρώτη φορά στην ιστορία του, καθώς θα εκκινήσει τις προσπάθειες του από τα Playoffs του Europa League.

Το τέρμα που χάρισε στους Κρητικούς το τρόπαιο σημείωσε ο Ισέκα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 105′ της παράτασης.

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας που το 2018 ανέλαβε τα ηνία της ΠΑΕ ΟΦΗ, αλλάζοντας τη σύγχρονη ιστορία της ομάδας της Κρήτης, Μιχάλης Μπούσης στις δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης τόνισε πως είναι περήφανος για το μεγάλο επίτευγμα στον τελικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μπούσης:

«Είμαι περήφανος για όλους τους παίκτες, για την οικογένειά μου, για όλη την Κρήτη. Ήμασταν διψασμένοι, μας έλειπε. Δείξαμε σε όλη την Ελλάδα ότι μια ομάδα σαν τον ΟΦΗ μπορεί να πάρει το Κύπελλο. Πέρυσι παίξαμε με τον Ολυμπιακό, ήταν καλή εμπειρία και ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά σήμερα ήταν η δική μας μέρα» ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Δεν φοβήθηκα. Το μόνο που ήθελα όταν έβαλε το γκολ ο ΠΑΟΚ ήταν να μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε για να πάρει ο κόσμος στα πάνω του και να πιστέψουν οι παίκτες. Είχα πει στους παίκτες να μείνουν πεισμένοι και το κατακτήσαμε φέτος. Συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που βρίσκεται στην Ελλάδα πρόσθεσε: «Είναι ένας τζέντελμαν, παγκόσμιας κλάσης και αποδεικνύει ότι με ταπεινότητα μπορεί να γίνει πρωταθλητής και MVP»

Όσο για το αν ο ίδιος ο Μπούσης είναι MVP, σχολίασε: «MVP είναι η ομάδα μου και αφιερώνω το τρόπαιο στο πατέρα μου».

