Ντόναλντ Τραμπ: Οι άνθρωποι που έχουν προσπαθήσει να τον σκοτώσουν – Συνέκρινε τον εαυτό του με τον Αβραάμ Λίνκολν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επιβιώσει από πολλαπλούς πυροβολισμούς και απειλές κατά της ζωής του την τελευταία δεκαετία. Το Skynews συγκέντρωσε προηγούμενα περιστατικά που έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Σάββατο ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε την Μυστική Υπηρεσία μετά τους πυροβολισμούς που έπεσαν στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου από έναν άνδρα «οπλισμένο με πολλά όπλα».

Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν ο κ. Τραμπ ήταν ο στόχος της επίθεσης, αλλά αργότερα συνέκρινε τον εαυτό του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1865. Ο κ. Τραμπ δήλωσε σε έναν δημοσιογράφο: «Έχω μελετήσει δολοφονίες και πρέπει να σας πω ότι οι άνθρωποι με τη μεγαλύτερη επιρροή, οι άνθρωποι που κάνουν τα περισσότερα… Οι άνθρωποι που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση, είναι αυτοί που τους κυνηγούν».

Φεβρουάριος 2026

Ένας άνδρας πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τις Μυστικές Υπηρεσίες αφού προσπάθησε να «εισέλθει παράνομα» στην έπαυλη του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Ο 21χρονος Όστιν Τάκερ Μάρτιν, ο οποίος ήταν οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, είχε σηκώσει το όπλο του «σε θέση βολής» πριν πυροβοληθεί, σύμφωνα με αξιωματούχους της κομητείας Παλμ Μπιτς.

Ο Μάρτιν πιστεύεται ότι ταξίδεψε από τη Βόρεια Καρολίνα και ο ξάδερφός του αργότερα περιέγραψε την οικογένεια ως «μεγάλους υποστηρικτές του Τραμπ».

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ βρίσκονταν στην Ουάσινγκτον τη στιγμή του περιστατικού.

Σεπτέμβριος 2024

Ένας άνδρας κρυμμένος σε θάμνους με ένα τουφέκι τύπου AK-47 επιχείρησε να δολοφονήσει τον κ. Τραμπ την ώρα που έπαιζε γκολφ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο Ράιαν Ράουθ, 59 ετών, τράπηκε σε φυγή και εγκατέλειψε ένα τυφέκιο εφόδου , αλλά συνελήφθη την ίδια ημέρα. Αργότερα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή, καθώς προσπάθησε να μαχαιρώσει τον εαυτό του στον λαιμό με ένα στυλό μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

Ιούλιος 2024

Ο Ντόναλντ Τραμπ γλίτωσε οριακά μια απόπειρα δολοφονίας στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια , αφού έπεσαν οκτώ πυροβολισμοί ενώ μιλούσε σε προεκλογική συγκέντρωση. Λίγο αφότου ακούστηκε το “Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ” και περίπου οκτώ λεπτά αφότου ο κ. Τραμπ άρχισε να μιλάει, δέχτηκε πυροβολισμούς και τραυματίστηκε στο πάνω μέρος του δεξιού αυτιού του, προκαλώντας «πολλή αιμορραγία».

Ο 20χρονος ένοπλος, Τόμας Μάθιου Κρουκς, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ελεύθερους σκοπευτές της Μυστικής Υπηρεσίας επί τόπου και ο κ. Τραμπ απομακρύνθηκε από τη σκηνή.

Ένας συμμετέχων στο συλλαλητήριο σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά στην επίθεση .

Εικόνες του αιμόφυρτου κ. Τραμπ να υψώνει προκλητικά τη γροθιά του προς το πλήθος μετά τους πυροβολισμούς κοινοποιήθηκαν ευρέως μετά το περιστατικό.

Ιούλιος 2024

Νωρίτερα φέτος, ένας Πακιστανός καταδικάστηκε για σχεδιασμό δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων εξέχοντων πολιτικών των ΗΠΑ, μετά τη δολοφονία του Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί από την Ουάσινγκτον το 2020.

Ο Ασίφ Μέρτσαντ, 47 ετών, καταδικάστηκε για «δολοφονία κατόπιν μισθού και απόπειρα διάπραξης τρομοκρατικής ενέργειας που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα» κατόπιν εντολής των ιρανικών αρχών, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Συνελήφθη το 2024 καθώς ετοιμαζόταν να φύγει από τις ΗΠΑ, έχοντας συναντήσει μυστικούς αστυνομικούς που προσποιούνταν ότι ήταν πιθανοί εκτελεστές.

Η Τεχεράνη αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι επιδίωξε να δολοφονήσει τον κ. Τραμπ ή άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Μέρτσαντ παραδέχτηκε ότι συμμετείχε στην πλεκτάνη με το επίλεκτο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, αλλά κατέθεσε ότι το έπραξε για να προστατεύσει την οικογένειά του στην Τεχεράνη.

Ιούνιος 2016

Ένας 20χρονος Βρετανός φυλακίστηκε επειδή προσπάθησε να αρπάξει το όπλο ενός αστυνομικού σε μια συγκέντρωση σε καζίνο του Λας Βέγκας, και αργότερα ισχυρίστηκε ότι έφτασε στην εκδήλωση για να προσπαθήσει να σκοτώσει τον τότε υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών.

Ο 20χρονος Μάικλ Σάντφορντ από το Ντόρκινγκ του Σάρεϊ ήταν άνεργος, ζούσε στο αυτοκίνητό του και είχε υποβληθεί σε θεραπεία για ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και ανορεξία, σύμφωνα με τις αρχές. Βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ αφού είχε παραμείνει 10 μήνες μετά την παρέλευση της βίζας του.

Ο Σάντφορντ φυλακίστηκε αργότερα και εξέτισε περίπου το μισό της ετήσιας ποινής του, προτού επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.