Κωνσταντοπούλου: Στο τέλος εκείνη που θα νικήσει είναι η Αλήθεια, είναι η Δικαιοσύνη, είναι η Ζωή – Τι απαντά στις καταγγελίες

«Δεν θα κάνω βήμα πίσω μέχρι να πέσει η Εγκληματική Οργάνωση και όλες οι παραφυάδες της, μαζί με όλους τους μισθοφόρους της.» τονίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σε δήλωσή της.

«Από την Πέμπτη 23/4/2026 η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προχώρησε σε μια υψηλής σημασίας ενέργεια, καταγγέλλοντας επίσημα με Μήνυσή της 4 πολιτικά πρόσωπα και σειρά άλλων (15 συνολικά) προσώπων για Εγκληματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της επιχείρησης συγκάλυψης της εγκληματικής κυβερνητικής δράσης, εξουδετέρωσης πολιτικών αντιπάλων και ενοχλητικών προσώπων και κατασίγασης της ίδιας, λόγω της επίμονης δράσης της στο πεδίο της αποκάλυψης και πάταξης κυβερνητικών-κρατικών εγκλημάτων: Τέμπη, Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Βιολάντα.

Η μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου αφορά βαριά ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων Εγκληματική Οργάνωση, απόπειρα εκβίασης κατ´ επάγγελμα και άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις. Στις δηλώσεις της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει εκτενή αναφορά στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στις δικογραφίες που αποδεικνύουν την ύπαρξη Εγκληματικής Οργάνωσης και εξηγεί ότι η ίδια δεν θα κάνει βήμα πίσω στην αποκάλυψη των εγκλημάτων αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Πλεύση Ελευθερίας.

Δημοσιοποιώντας τις δηλώσεις της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τις συνόδευσε το ακόλουθο κείμενο:

«Αυτή τη στιγμή η Εγκληματική Οργάνωση που διευθύνει ο κ. Μητσοτάκης δίνει τα ρέστα της για να κλείσει στόματα και να απενεργοποιήσει όποιον την πολεμά. Δεν θα τα καταφέρουν.

Στην σύγκρουση 2 κόσμων, του κόσμου των Ανθρώπων και του κόσμου των τεράτων, του κόσμου της Αλήθειας και του κόσμου της Διαφθοράς και της Διαπλοκής, θα νικήσει το Δίκαιο, η Δικαιοσύνη, η Αλήθεια, η Ζωή.

Εγώ έχω διαλέξει από πολύ μικρή τη ζωή μου και την διαδρομή μου: έχω διαλέξει να είμαι μαζί με τους Ανθρώπους, στο πλευρό των αδύναμων, να παλεύω για το δίκιο και να μη συμβιβάζομαι, όσες δυσκολίες, όσα εμπόδια, όσο πόλεμο κι αν συναντήσω. Δεν θα κάνω βήμα πίσω μέχρι να πέσει η Εγκληματική Οργάνωση και όλες οι παραφυάδες της, μαζί με όλους τους μισθοφόρους της. Και το ξέρουν. Για αυτό λυσσούν.

Από την Πέμπτη 23/4 κατέθεσα μήνυση κατά 15 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 2 εν ενεργεία Υπουργών, 2 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ και συγκεκριμένων προσώπων, εκ των οποίων τα 3 αυτοπαρουσιάζονται σαν δημοσιογράφοι.

Τα αδικήματα είναι εξαιρετικά σοβαρά, πολλά είναι κακουργηματικής φύσεως και όλα αποδεικνύονται με τρανταχτά στοιχεία.»

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο των δηλώσεων της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

Οι μέρες που ζούμε είναι εξαιρετικά σημαντικές, γιατί μπροστά στα μάτια των πολιτών εκτυλίσσεται μία κορυφαία σύγκρουση, σύγκρουση δύο κόσμων:

Του Κόσμου των ανθρώπων, του κόσμου των πολιτών, του κόσμου των εργαζομένων, των οικογενειών, των ευάλωτων ανθρώπων, της νέας γενιάς, του κόσμου των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκείνων που διεκδικούν το δίκιο τους,…

και του κόσμου των τεράτων, του κόσμου της διαφθοράς, του κόσμου εκείνων που θέλουν να καταπιέζουν, που θέλουν να κατασιγάζουν, που θέλουν να περιδιαβαίνουν τη χώρα σαν να είναι το τσιφλίκι τους, που θέλουν να απενεργοποιούν τη Βουλή σαν να είναι το μαγαζάκι τους, που θέλουν να απομυζούν το δημόσιο χρήμα, τον δημόσιο πλούτο σαν να είναι το πορτοφόλι τους.

Η δική μου θέση είναι σταθερή όλα αυτά τα χρόνια, στον δρόμο, στις μάχες, στους αγώνες, στο πλευρό των ανθρώπων, στο πλευρό του δικαίου, στο πλευρό των δικαιωμάτων, απέναντι στη διαφθορά, απέναντι στη διαπλοκή, απέναντι στη βρωμιά, απέναντι στις βρώμικες και εγκληματικές εξουσίες και, βέβαια, απέναντι στην πιο βρώμικη, στην πιο διεφθαρμένη, Εγκληματική Διακυβέρνηση, τη Διακυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι διευθύνων Εγκληματική Οργάνωση. Αυτό αποδεικνύεται ολοένα και πιο περίτρανα, μέρα με την ημέρα, καθώς διαβιβάζονται στη Βουλή οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενός Θεσμού που δεν κατάφερε ο κ.Μητσοτάκης να ελέγξει, ενός Θεσμού που δεν κατάφερε ο κύριος Φλωρίδης να «ξεκωλώσει», κατά την έκφραση που χρησιμοποίησε ο φίλος του κυρίου Μητσοτάκη, κακοποιός Ξυλούρης.

Καθώς διαβιβάζονται οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, βλέπουμε να αποκαλύπτουν τους εγκληματικούς σκοπούς τους, ολοένα και περισσότερο, αυτοί που αγωνιούν να μην σταματήσει τη λειτουργία της η Εγκληματική Οργάνωση. Βλέπουμε επιθέσεις, βλέπουμε μια λυσσαλέα προσπάθεια να συκοφαντηθεί η διερεύνηση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αλλά και να διακυβευθεί η συνέχιση του έργου τους.

Ο κ.Γεωργιάδης δεν έχει διστάσει να διαφημίσει ότι αυτός αποφασίζει, η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ποιοι θα λογοδοτήσουν στην Δικαιοσύνη και ποιοι θα προστατευθούν και περηφανεύεται για την προστασία Βορίδη-Αυγενάκη.

Ο κ.Γεωργιάδης, Αντιπρόεδρος της ΝΔ, αμέσως μετά τον κ. Μητσοτάκη, σημαίνον ιεραρχικά στέλεχος, έχει επίσης εξαπολύσει μια στοχευμένη επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, που έχει ενοχλήσει τόσο για τις έρευνές της στην υπόθεση του Εγκλήματος των Τεμπών, όσο και για τις έρευνές της στην υπόθεση του Εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είναι μία ειρωνεία της ζωής, της πραγματικής ζωής που ζούμε, αλλά και της ζωής όπως την αντιλαμβανόμαστε, ότι αυτοί που προστάτευσαν τον Καραμανλή από τις κακουργηματικές ευθύνες για τη Σύμβαση 717, αλλά και για την αφαίρεση ανθρώπινων ζωών, είναι οι ίδιοι που αναγκάστηκαν τελικά να άρουν την ασυλία του ίδιου προσώπου για κακουργήματα σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γι’ αυτό στις 17 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η έκτοτε τεκταινόμενη, εκβιαστική και εγκληματική εναντίον μου επίθεση ενός οργανωμένου εγκληματικού κέντρου για να με κατασιγάσει, μετά τις καταγγελίες μου για το έγκλημα στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ και τις καταγγελίες μου για την παρακρατική δράση της Κυβέρνησης και του ίδιου Άδωνη Γεωργιάδη, τότε στις 17 Φεβρουαρίου, με εκτενείς δηλώσεις μου, ανήγγειλα ότι στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει, στο τέλος το δίκιο θα επικρατήσει, στο τέλος οι άνθρωποι θα ανασάνουν και θα χαμογελάσουν, στο τέλος εκείνοι που πρέπει να λογοδοτήσουν θα οδηγηθούν εκεί όπου ανήκουν, στη Δικαιοσύνη και στη φυλακή.

Από εχθές 23/4 έχω καταθέσει αναλυτική και εμπεριστατωμένη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αλλά όχι για να ακολουθηθεί μια διαδικασία αυτοφώρου πλημμελημάτων, αναλυτική μήνυση κατά των μελών της Εγκληματικής Οργάνωσης που θάλπεται μέσα στην Κυβέρνηση, εν ενεργεία υπουργών όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Παύλος Μαρινάκης, εν ενεργεία βουλευτών όπως ο Μακάριος Λαζαρίδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, αλλά και προσώπων που ανέλαβαν τη βρώμικη δουλειά παριστάνοντας ότι αποκαλύπτουν και ότι δημοσιογραφούν, να κατασυκοφαντούν με εκβιαστική στόχευση προκειμένου να κατασιγάσουν εμένα, στις αποκαλύψεις μου για όλα τα εγκλήματα με τα οποία έχω ασχοληθεί και θα συνεχίσω να ασχολούμαι, αποκαλύπτοντας τις κρατικές και κυβερνητικές ευθύνες.

Να κατασιγάσουν εμένα, σε σχέση με τις καταγγελίες και τη δράση μου για το Έγκλημα των Τεμπών, για το Έγκλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το Έγκλημα των Υποκλοπών και, βέβαια, για το Έγκλημα της ΒΙΟΛΑΝΤΑ, που δεν ακούμε πολλά για αυτό τελευταία, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αποδεδειγμένη κυβερνητική ευθύνη και εμπλοκή στην αφαίρεση των πέντε ανθρώπινων ζωών, στην αφαίρεση της ζωής πέντε γυναικών, αθώων εργατριών, που η ζωή τους αντιμετωπίστηκε σαν να μην είχε την παραμικρή αξία.

Από τις 17 Φεβρουαρίου έχω αναγγείλει, διαβεβαιώνοντας στις πολίτες ότι δεν θα αφήσω να με αντιπερισπάσει αυτή η εκβιαστική επιχείρηση, που ξεκίνησε με ψευδοκαταγγελίες και χυδαίες συκοφαντίες, έχω αναγγείλει ότι βεβαίως θα γίνουν όλες εκείνες οι νομικές ενέργειες που οφείλονται.

Και, βέβαια, έδωσα περισσότερο από δύο μήνες καιρό σε εκείνους που διεξήγαγαν την εγκληματική και εκβιαστική εκστρατεία, παρουσιάζοντας ένα ψευδές και εξυφασμένο σενάριο δήθεν καταγγελίας, για δήθεν εργασιακά, τους έδωσα την ευκαιρία σε όλες και όλους να υπαναχωρήσουν, να ζητήσουν συγνώμη και να άρουν τις συνέπειες αυτής της εγκληματικής λειτουργίας. Επέλεξαν να εκτεθούν ανεπανόρθωτα και ήδη από χθες αποκαλύφθηκε με ομολογία του ίδιου του Επιθεωρητή Εργασίας, ότι η ψευδοκαταγγελία εναντίον μου και εναντίον της Πλεύσης Ελευθερίας όχι μόνο δεν κατατέθηκε αυθόρμητα, όχι μόνο δεν αναπαρήχθη δημοσιογραφικά, αλλά, αντίθετα, πρόσωπο που έλκει συμφέρον από τη βλάβη της Πλεύσης Ελευθερίας, πρόσωπο αποδεδειγμένα συνδεδεμένο με την Κυβέρνηση, πρόσωπο το οποίο έχει επιδοθεί σε σειρά συκοφαντιών και ενεργειών εναντίον της Πλεύσης Ελευθερίας, επισκέφθηκε την Επιθεώρηση Εργασίας και προετοίμασε αυτήν την υποτιθέμενη καταγγελία. Πρόκειται για την κ.Πολύζου, την οποία έχω καταγγείλει από πολλού χρόνου για αυτήν την συμπεριφορά, που συγκροτεί εγκληματική δράση.

Είναι πλέον αποδεδειγμένο με τρόπο περίτρανο ότι πρόσωπα όπως ο αυτοσυστηνόμενος ως δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός δεν επιτέλεσαν σε όλη αυτήν την μακρά περίοδο δημοσιογραφικό ρόλο, αλλά ρόλο συμμετόχου στην εγκληματική οργάνωση και συναυτουργού κατ΄ επάγγελμα απόπειρας εκβίασης.

Για αυτά τα θέματα θα κληθούν, διότι ήδη υπάρχει παραγγελία διερεύνησής τους, για όλα αυτά τα θέματα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις και να λογοδοτήσουν. Για όλα αυτά τα θέματα θα έρθουν αντιμέτωποι με την αλήθεια, η οποία μπορεί να είναι πιο αργή από τα ψέματα, είναι όμως σταθερή αξία και είναι αυτή που επικρατεί.

Όπως μου αρέσει να λέω, και το λέω από το 2015, από τη φοβερή εκείνη προδοσία, τα ψέματα έχουν ταχύτητα, η αλήθεια όμως έχει διάρκεια και εγώ επιλέγω πάντα και σταθερά την αλήθεια. Πεδίον δόξης, λοιπόν, δυστυχώς όχι λαμπρό, για τους συμμετόχους της Εγκληματικής Οργάνωσης και για όλους όσοι συγκροτούν παραφλυάδες και μέλη αυτής της Εγκληματικής δράσης να δώσουν εξηγήσεις. Αναφέρομαι σε 15 συγκεκριμένα καταμηνυθέντα πρόσωπα αλλά και σε πρόσωπα για τα οποία θα κατατεθούν επιπλέον στοιχεία, ξέρουν ποιοι είναι και ξέρουν τι είναι αυτό που κάνουν όλον αυτόν τον καιρό.

Η μάχη με τη διαφθορά είναι και επίπονη και μακρά και μάχη αυτοδιακινδύνευσης. Αυτοί που νόμισαν ότι με απειλές φυσικές και συκοφαντικές, αυτοί που νόμισαν ότι με μεθοδεύσεις του παρασκηνίου, αυτοί που νόμισαν ότι με παρακρατικές διεργασίες θα με κάνουν να κάνω έστω μισό χιλιοστό πίσω, ήταν απλώς για άλλη μια φορά γελασμένοι.

Κύριε Μητσοτάκη, ενημερωθείτε για την μήνυση εναντίον των στελεχών σας, του Αντιπροέδρου σας, των εκλεκτών σας. Ενημερωθείτε για τη μήνυση, η οποία περιέχει αναφορά και στους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς σας, και αναλάβετε τις ευθύνες σας.

Διότι, αργά ή γρήγορα η αναζήτηση ευθυνών καταλήγει όχι στη βάση αλλά στην κορυφή. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εκείνος που τρέμει περισσότερο από όλους τις έρευνες της κυρίας Κοβέσι αλλά και των εναπομεινάντων και εναπομεινασών ευσυνείδητων λειτουργών είστε πρώτα απ’ όλα εσείς.

Ξέρετε ότι εκείνη που αποκλείεται να σταματήσει να σας κυνηγάει, που αποκλείεται να σταματήσει να αποκαλύπτει, που αποκλείεται να κάνει βήμα πίσω είναι εκείνη την οποία πιο πολύ θέλετε να φιμώσετε. Δεν θα το καταφέρετε. Στο τέλος εκείνη που θα νικήσει είναι η Αλήθεια, είναι η Δικαιοσύνη, είναι η Ζωή.